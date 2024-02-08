NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP) Rev 3.6.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP) Rev 3.6.0  General Information

On This Page

General Information

Packages Provided with SHARP

SHARP Software is provided with the following package:

Package

Version

MLNX_OFED

24.01-0.3.3.1

HPC-X

2.18.0

UFM (Aggregation Manager only)

6.16.0

Prerequisites

Warning

NVIDIA SHARP requires either NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®), or a dedicated server running Subnet Manager. In the latter case, the onboard Subnet Manager should be disabled in managed switches.

Name

Firmware/Software Version

NVIDIA Quantum

27.2012.1010

NVIDIA Quantum-2

31.2012.1024

ConnectX-6

20.38.1900

ConnectX-6 DE

22.38.1900

ConnectX-7

28.38.1900

MLNX-OS

3.11.1010

Subnet Manager

OpenSM 5.13

Supported Operating Systems and Platforms

For complete list of supported Operating Systems and platforms, please refer to list of operation systems and platforms supported by HPC-X and MLNX_OFED.
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 8, 2024
content here