NVIDIA Spectrum-3 SN4000 1U and 2U Switch Systems Hardware User Manual
Document Revision History

Date

Revision

Description

December 5, 2024

2.2

  • Updated obsolete cross-references

November 17, 2024

2.1

  • Updated links to interconnect products in Cable Installation section

  • Resolved broken links in LED Notifications section

September 17, 2024

2.0

Added 4280-X

May 30, 2024

1.9

Fixed formatting on Specifications page.

July 24, 2022

Updated OPNs in sections:

  • Ordering Information

  • Installation

  • Accessory and Replacement Parts

Updated Interface Specifications

February 3, 2022

1.8

Updated Interfaces section

December 16, 2021

1.7

Updated LED Notifications section

November 1, 2021

1.6

Added SN4410

August 10, 2021

1.5

Updated:

  • SN4700 temperature in Specifications section

February 15, 2021

1.4

Updated:

  • High Power/LR4 Transceivers Support in Interfaces section

  • Speeds in Specifications section

January 11, 2021

1.3

Added:

  • A note in Specifications section regarding the operational temperature of the SN4700 systems

October 25, 2020

1.2

Updated:

  • High Power/LR4 Transceivers Support in Interfaces

  • Global Power Consumption in Specifications section

October 8, 2020

1.1

Updated Accessory and Replacement Parts section

June 24, 2020

1.0

Initial release
