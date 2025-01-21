Document Revision History
Date
Revision
Description
December 5, 2024
2.2
November 17, 2024
2.1
September 17, 2024
2.0
Added 4280-X
May 30, 2024
1.9
Fixed formatting on Specifications page.
July 24, 2022
Updated OPNs in sections:
Updated Interface Specifications
February 3, 2022
1.8
Updated Interfaces section
December 16, 2021
1.7
Updated LED Notifications section
November 1, 2021
1.6
Added SN4410
August 10, 2021
1.5
Updated:
February 15, 2021
1.4
Updated:
January 11, 2021
1.3
Added:
October 25, 2020
1.2
Updated:
October 8, 2020
1.1
Updated Accessory and Replacement Parts section
June 24, 2020
1.0
Initial release