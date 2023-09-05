NVIDIA Docs Hub Homepage  User Management

User Management

Get User/All Users

  • URL

    GET /cyber-ai/users/
GET /cyber-ai/users/{username}

  • Request Data

    none

  • Response – for all users, it returns a list, while for single user it returns single object

    [
  {
    "username": "admin",
    "pwd": "*****",
    "role": "Admin"
  }
]

  • Response codes:

    Status

    Description

    200

    Success

    404

    Not found

Add User

  • URL

    POST /cyber-ai/users

  • Request data

    {
  "username": "johns",
  "pwd": "drowssap",
  "role": "User"
}

    Supported Roles: Admin/User

  • Response codes:

    Status

    Description

    201

    Created

    409

    Conflicted

Modify User/Change Password

Users can change their own password only. Admins can modify both passwords and roles.

  • URL

    PATCH /cyber-ai/users/{username}

  • Request data – just pwd and/or role can be used in the request

    {
  "pwd":  "drowssap",
}

  • Response

    none

  • Response codes:

    Status

    Description

    200

    Success

    400

    Bad request

    403

    Forbidden

    404

    Not found

Delete User

  • URL

    DELETE /cyber-ai/users/{username}

  • Request data

    none

  • Response

    none

  • Response codes:

    Status

    Description

    204

    No content (success)

    403

    Forbidden

    404

    Not found

