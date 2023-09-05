NVIDIA Docs Hub Homepage  Access Tokens API

On This Page

Access Tokens API

Get All Tokens

  • Description – returns information on all created tokens by the user

  • Request URL – GET /ufmRest/app/tokens

  • Response:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [
  {
    "access_token": "czQYeCfKIeXqlwSqtorunOPysaSp2r",
    "revoked": false,
    "issued_at": 1637067961,
    "expires_in": 315360000,
    "username": "admin"
  }
]

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Create New Token

  • Description – Create a new token

  • Request URL – POST /ufmRest/app/tokens

  • Response:

    Copy
    Copied!
                
    
            
      {
    "access_token": "czQYeCfKIeXqlwSqtorunOPysaSp2r",
    "revoked": false,
    "issued_at": 1637067961,
    "expires_in": 315360000,
    "username": "admin"
  }

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

Revoke a Token

  • Description – Revoke a specific token

  • Request URL – POST /ufmRest/app/tokens/revoke

  • Request Content Type – Multipart/form-data

    Warning

    token: oiR3v37KxscBKfemvMnXzgazqZD15Z

  • Status Codes:

    • 200 – Ok

    • 404 – Not Found

How to Use the Access Token

The access token should be attached in the header of the API request as the following example:

To get all fabric events using the token based authentication:

  • URL /ufmRestV3/app/events

  • Headers: {… Authorization: Basic <access_token> …}
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 5, 2023
content here