Events to FluentD Streaming (EFS) Plugin REST API
The following authentication types are supported:
basic (/ufmRest)
client (/ufmRestV2)
token (/ufmRestV3)
Description: Get the current streaming configurations
URL: GET ufmRest/plugin/efs/conf
Request Data: N/A
Response:
{
"UFM-syslog-endpoint": {
"host":
"127.0.0.1",
"port":
5140},
"fluent-bit-endpoint": {
"destination_host":
"127.0.0.1",
"destination_port":
24226,
"enabled":
true,
"message_tag_name":
"ufm_syslog",
"source_port":
24227},
"logs-config": {
"log_file_backup_count":
5,
"log_file_max_size":
10485760,
"logs_file_name":
"/log/efs.log",
"logs_level":
"INFO"},
"streaming": {
"enabled":
false},
"syslog-destination-endpoint": {
"enabled":
false,
"host":
"127.0.0.1",
"port":
514} }
Description: Update the current streaming configurations
URL: PUT ufmRest/plugin/efs/conf
Request Data:
{
"UFM-syslog-endpoint": {
"host":
"127.0.0.1",
"port":
5140},
"fluent-bit-endpoint": {
"destination_host":
"127.0.0.1",
"destination_port":
24226,
"enabled":
true,
"message_tag_name":
"ufm_syslog",
"source_port":
24227},
"logs-config": {
"log_file_backup_count":
5,
"log_file_max_size":
10485760,
"logs_file_name":
"/log/efs.log",
"logs_level":
"INFO"},
"streaming": {
"enabled":
false},
"syslog-destination-endpoint": {
"enabled":
false,
"host":
"127.0.0.1",
"port":
514} }
Response: string “set configurations has been done successfully”
Status Codes:
200 – Ok.
400 – bad request (bad or missing parameters).