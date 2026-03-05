Interface Specifications
Net Name
PinNum
Signal Description
GND
1
Ground
TX2P
2
Transmitter Data Non-Inverted
TX2N
3
Transmitter Data Inverted
GND
4
Ground
TX4P
5
Transmitter Data Non-Inverted
TX4N
6
Transmitter Data Inverted
GND
7
Ground
TX6P
8
Transmitter Data Non-Inverted
TX6N
9
Transmitter Data Inverted
GND
10
Ground
TX8P
11
Transmitter Data Non-Inverted
TX8N
12
Transmitter Data Inverted
GND
13
Ground
SCL
14
2-wire Serial interface clock
VCC1
15
+3.3V Power
VCC1
16
+3.3V Power
LPWn_PRSn
17
PRSn Low-Power Mode / Module Present
GND
18
Ground
RX7N
19
Receiver Data Inverted
RX7P
20
Receiver Data Non-Inverted
GND
21
Ground
RX5N
22
Receiver Data Inverted
RX5P
23
Receiver Data Non-Inverted
GND
24
Ground
RX3N
25
Receiver Data Inverted
RX3P
26
Receiver Data Non-Inverted
GND
27
Ground
RX1N
28
Receiver Data Inverted
RX1P
29
Receiver Data Non-Inverted
GND
30
Ground
GND
31
Ground
RX2P
32
Receiver Data Non-Inverted
RX2N
33
Receiver Data Inverted
GND
34
Ground
RX4P
35
Receiver Data Non-Inverted
RX4N
36
Receiver Data Inverted
GND
37
Ground
RX6P
38
Receiver Data Non-Inverted
RX6N
39
Receiver Data Inverted
GND
40
Ground
RX8P
41
Receiver Data Non-Inverted
RX8N
42
Receiver Data Inverted
GND
43
Ground
INT_RSTn
44
INT/RSTn Module Interrupt / Module Reset
VCC2
45
+3.3V Power
VCC2
46
+3.3V Power
SDA
47
2-wire Serial interface data
GND
48
Ground
TX7N
49
Transmitter Data Inverted
TX7P
50
Transmitter Data Non-Inverted
GND
51
Ground
TX5N
52
Transmitter Data Inverted
TX5P
53
Transmitter Data Non-Inverted
GND
54
Ground
TX3N
55
Transmitter Data Inverted
TX3P
56
Transmitter Data Non-Inverted
GND
57
Ground
TX1N
58
Transmitter Data Inverted
TX1P
59
Transmitter Data Non-Inverted
GND
60
Ground
In order to connect a host PC to the Console RJ45 port of the system, a RS232 harness cable (DB9 to RJ45) is supplied.
RJ45 to DB9 Harness Pinout
RJ-45 Console and I²C interfaces are integrated in the same connector. Due to that, connecting any cable other than the NVIDIA supplied console cable may cause an I²C hang.
Using uncertified cables may damage the I²C interface. Refer to the Replacement Parts Ordering Numbers appendix for harness details.