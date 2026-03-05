NVIDIA Q32xx and Q34xx XDR 800Gb/s InfiniBand Switch Systems User Manual
Interface Specifications

OSFP Pin Description

Net Name

PinNum

Signal Description

GND

1

Ground

TX2P

2

Transmitter Data Non-Inverted

TX2N

3

Transmitter Data Inverted

GND

4

Ground

TX4P

5

Transmitter Data Non-Inverted

TX4N

6

Transmitter Data Inverted

GND

7

Ground

TX6P

8

Transmitter Data Non-Inverted

TX6N

9

Transmitter Data Inverted

GND

10

Ground

TX8P

11

Transmitter Data Non-Inverted

TX8N

12

Transmitter Data Inverted

GND

13

Ground

SCL

14

2-wire Serial interface clock

VCC1

15

+3.3V Power

VCC1

16

+3.3V Power

LPWn_PRSn

17

PRSn Low-Power Mode / Module Present

GND

18

Ground

RX7N

19

Receiver Data Inverted

RX7P

20

Receiver Data Non-Inverted

GND

21

Ground

RX5N

22

Receiver Data Inverted

RX5P

23

Receiver Data Non-Inverted

GND

24

Ground

RX3N

25

Receiver Data Inverted

RX3P

26

Receiver Data Non-Inverted

GND

27

Ground

RX1N

28

Receiver Data Inverted

RX1P

29

Receiver Data Non-Inverted

GND

30

Ground

GND

31

Ground

RX2P

32

Receiver Data Non-Inverted

RX2N

33

Receiver Data Inverted

GND

34

Ground

RX4P

35

Receiver Data Non-Inverted

RX4N

36

Receiver Data Inverted

GND

37

Ground

RX6P

38

Receiver Data Non-Inverted

RX6N

39

Receiver Data Inverted

GND

40

Ground

RX8P

41

Receiver Data Non-Inverted

RX8N

42

Receiver Data Inverted

GND

43

Ground

INT_RSTn

44

INT/RSTn Module Interrupt / Module Reset

VCC2

45

+3.3V Power

VCC2

46

+3.3V Power

SDA

47

2-wire Serial interface data

GND

48

Ground

TX7N

49

Transmitter Data Inverted

TX7P

50

Transmitter Data Non-Inverted

GND

51

Ground

TX5N

52

Transmitter Data Inverted

TX5P

53

Transmitter Data Non-Inverted

GND

54

Ground

TX3N

55

Transmitter Data Inverted

TX3P

56

Transmitter Data Non-Inverted

GND

57

Ground

TX1N

58

Transmitter Data Inverted

TX1P

59

Transmitter Data Non-Inverted

GND

60

Ground

RJ45 to DB9 Harness Pinout

In order to connect a host PC to the Console RJ45 port of the system, a RS232 harness cable (DB9 to RJ45) is supplied.

RJ45 to DB9 Harness Pinout

image2018-11-14_14-44-47-version-1-modificationdate-1763983643707-api-v2.png

Warning

RJ-45 Console and I²C interfaces are integrated in the same connector. Due to that, connecting any cable other than the NVIDIA supplied console cable may cause an I²C hang.

Using uncertified cables may damage the I²C interface. Refer to the Replacement Parts Ordering Numbers appendix for harness details.

MPO Pin Description

image-2025-11-24_13-27-33-version-1-modificationdate-1763983654483-api-v2.png

