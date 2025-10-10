Getting The Sample Data
Download the sample data with the following command. This data will be used in the tutorial examples.
$ wget -O parabricks_sample.tar.gz \
"https://s3.amazonaws.com/parabricks.sample/parabricks_sample.tar.gz"
The tar file is 11GB and, when extracted, an additional 16GB.
Extract the data with this command:
$ tar xvf parabricks_sample.tar.gz
parabricks_sample/
parabricks_sample/Data/
parabricks_sample/Data/markdup_input.bam
parabricks_sample/Data/sample_2.fq.gz
parabricks_sample/Data/sample_1.fq.gz
parabricks_sample/Data/singled_ended.bam
parabricks_sample/Ref/
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.pac
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.ann
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz.tbi
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.amb
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.dict
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.bwt
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.sa
You are now ready to try the example commands shown in the rest of the Tutorials section.