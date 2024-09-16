Clara Parabricks v4.3.2
Clara Parabricks v4.3.2
Getting The Sample Data

Download the sample data with the following command. This data will be used in the tutorial examples.

$ wget -O parabricks_sample.tar.gz \
"https://s3.amazonaws.com/parabricks.sample/parabricks_sample.tar.gz"

Note

The tar file is 11GB and, when extracted, an additional 16GB.

Extract the data with this command:

$ tar xvf parabricks_sample.tar.gz
parabricks_sample/
parabricks_sample/Data/
parabricks_sample/Data/markdup_input.bam
parabricks_sample/Data/sample_2.fq.gz
parabricks_sample/Data/sample_1.fq.gz
parabricks_sample/Data/single_ended.bam
parabricks_sample/Ref/
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.pac
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.ann
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz.tbi
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.amb
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.dict
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.bwt
parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.sa

You are now ready to try the example commands shown in the rest of the Tutorials section.
