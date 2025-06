Uninstalling NVIDIA Parabricks is as simple as removing the Docker image.

Copy Copied! $ docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE ... nvcr.io/nvidia/clara/clara-parabricks 4.5.1-1 516740210042 2 months ago 3.23GB ... $ docker rmi 516740210042

The exact value of the "IMAGE ID" will vary depending on your installation.