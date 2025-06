Getting The Sample Data

Download the sample data with the following command. This data will be used in the tutorial examples.

Copy Copied! $ wget -O parabricks_sample.tar.gz \ "https://s3.amazonaws.com/parabricks.sample/parabricks_sample.tar.gz"

Note The tar file is 11GB and, when extracted, an additional 16GB.

Extract the data with this command:

Copy Copied! $ tar xvf parabricks_sample.tar.gz parabricks_sample/ parabricks_sample/Data/ parabricks_sample/Data/markdup_input.bam parabricks_sample/Data/sample_2.fq.gz parabricks_sample/Data/sample_1.fq.gz parabricks_sample/Data/singled_ended.bam parabricks_sample/Ref/ parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.pac parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.ann parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz.tbi parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.amb parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.dict parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.bwt parabricks_sample/Ref/Homo_sapiens_assembly38.fasta.sa

You are now ready to try the example commands shown in the rest of the Tutorials section.