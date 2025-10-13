Publications
If you are using Clara Parabricks in your research, ensure you use the following citation:
Pankaj Vats, Tong Zhu, Seth Onken, Al Dunstan, Babak Zamirai, Daniel F. Puleri, Abhishek Nair, Marco Oliva, Anil Gaihre, Priyanka Sadhnani, Shaomeng Li, Kamesh Arumugam, Alejandro Chacon, Milos Maric, Jonathan Cohen, Ankit Sethia, Mehrzad Samadi
"Parabricks: GPU Accelerated Universal Pan-Instrument Genomics Analysis Software Suite"
bioRxiv (2025)
-
Juana G. Manuel, Hillary B. Heins, Sandra Crocker, Julie A. Neidich, Lisa Sadzewicz, Luke Tallon, Tychele N. Turner
"High Coverage Highly Accurate Long-Read Sequencing of a Mouse Neuronal Cell Line Using the PacBio Revio Sequencer"
bioRxiv
-
Sneha D. Goenka, John E. Gorzynski, Kishwar Shafin, Dianna G. Fisk, Trevor Pesout, Tanner D. Jensen, Jean Monlong, Pi-Chuan Chang, Gunjan Baid, Jonathan A. Bernstein, Jeffrey W. Christle, Karen P. Dalton, Daniel R. Garalde, Megan E. Grove, Joseph Guillory, Alexey Kolesnikov, Maria Nattestad, Maura R. Z. Ruzhnikov, Mehrzad Samadi, Ankit Sethia, Elizabeth Spiteri, Christopher J. Wright, Katherine Xiong, Tong Zhu, Miten Jain, Fritz J. Sedlazeck, Andrew Carroll, Benedict Paten, Euan A. Ashley
"Accelerated identification of disease-causing variants with ultra-rapid nanopore genome sequencing"
Nature Biotechnology 40, 1035-1041 (2022)
-
Giovanna Carpi, Lev Gorenstein, Timothy T Harkins, Mehrzad Samadi, Pankaj Vats
"A GPU-accelerated compute framework for pathogen genomic variant identification to aid genomic epidemiology of infectious disease: a malaria case study"
Briefings in Bioinformatics
-
Kyle A O'Connell, Zelaikha B Yosufzai, Ross A Campbell, Collin J Lobb, Haley T Engelken, Laura M Gorrell, Thad B Carlson, Josh J Catana, Dina Mikdadi, Vivien R Bonazzi, Juergen A Klenk
"Accelerating genomic workflows using NVIDIA Parabricks"
PubMed BMC Bionformatics 31 May 2023
-
Peng-Chan Lin, Yi-Shan Tsai, Yu-Min Yeh, Meng-Ru Shen
"Cutting-Edge AI Technologies Meet Precision Medicine to Improve Cancer Care"
MDPI biomolecules
For more publications using Parabricks, refer to Google Scholar.