BlueField-2 Validated and Supported Cables and Modules

NA 25GE 980-9I78I-00A000 MAM1Q00A-QSA28 NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28 HVM

NA 25GE 980-9I63J-00A001 MCP2M00-A001 NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63L-00A001 MCP2M00-A001E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63N-00A002 MCP2M00-A002E26N NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N Preliminary

NA 25GE 980-9I63O-00A002 MCP2M00-A002E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63R-00A003 MCP2M00-A003E26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63S-00A003 MCP2M00-A003E30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63T-00A004 MCP2M00-A004E26L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63V-00A005 MCP2M00-A005E26L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63W-00A00A MCP2M00-A00A NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63X-00A00A MCP2M00-A00AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I63Z-00A01A MCP2M00-A01AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I631-00A02A MCP2M00-A02AE26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I632-00A02A MCP2M00-A02AE30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L EOL [HVM]

NA 25GE 980-9IA1T-00A003 MFA2P10-A003 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I53W-00A005 MFA2P10-A005 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I53Z-00A007 MFA2P10-A007 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I532-00A010 MFA2P10-A010 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I535-00A015 MFA2P10-A015 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I536-00A020 MFA2P10-A020 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I539-00A030 MFA2P10-A030 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I53A-00A050 MFA2P10-A050 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m EOL [HVM]

NA 25GE 980-9I094-00AR00 MMA2L20-AR NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km MP