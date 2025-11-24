DOCA Capabilities Print Tool

/opt/mellanox/doca/tools/doca_caps --list-rep-devs PCI: 0000:03:00.0 representor-PCI: 0000:3b:00.0 pci_func_type PF hotplug no vuid MT2308XZ0BN0MLNXS0D0F0 representor-PCI: 0000:3b:00.0 pci_func_type SF hotplug no vuid MT2308XZ0BN0ECMLNXS0D0F0SF32800 PCI: 0000:03:00.1 representor-PCI: 0000:3b:00.1 pci_func_type PF hotplug no vuid MT2308XZ0BN0MLNXS0D0F1 representor-PCI: 0000:3b:00.1 pci_func_type SF hotplug no vuid MT2308XZ0BN0ECMLNXS0D0F1SF32800 PCI: 0000:03:00.0 PCI: 0000:03:00.1