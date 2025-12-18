DOCA Documentation v3.2.0
BlueField-2 Validated and Supported Cables and Modules

The BlueField-2 firmware version included in this DOCA release supports the following cables.

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

NDR Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

NDR

400GE

980-9I068-00NM00

MMS1X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Early BOM

NDR

NA

980-9I81B-00N004

MCA7J65-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m

P-Rel

NDR

NA

980-9I81C-00N005

MCA7J65-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m

P-Rel

NDR

NA

980-9I76G-00N004

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

P-Rel

NDR

NA

980-9I76H-00N005

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

P-Rel

NDR

NA

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,3m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 3m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I573-00N025

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

NA

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I559-00N002

MFP7E30-N002

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m

LTB [MP]

NDR

NA

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

NA

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

NA

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

NA

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

NA

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

NA

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

NA

980-9I124-00H003

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

NA

980-9I45A-00H005

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

NA

980-9I45G-00H010

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

NA

980-9I45M-00H015

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

NA

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

NA

980-9I45Y-00H030

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

NA

980-9I455-00H050

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

NA

980-9I44G-00H100

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

NA

980-9I44I-00H130

MFS1S00-H130E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

HDR

NA

980-9I452-00H003

MFS1S50-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

NA

980-9I956-00H005

MFS1S50-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

NA

980-9I95A-00H010

MFS1S50-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

NA

980-9I95E-00H015

MFS1S50-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

NA

980-9I95I-00H020

MFS1S50-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

NA

980-9I95M-00H030

MFS1S50-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

HDR

NA

980-9I961-00H010

MFS1S90-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

NA

980-9I423-00H020

MFS1S90-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

NA

980-9I424-00H030

MFS1S90-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

NA

980-9I17S-00HS00

MMA1T00-HS

NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

HDR

200GE

980-9I45E-09H070

MFS1S00-H070V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m

MP

HDR

200GE

980-9I45L-00H150

MFS1S00-H150E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H200

MFS1S00-H200E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m

EOL [EVT]

HDR

NA

980-9I055-00H000

MMS1W50-HM

Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4

MP

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

EDR

NA

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

NA

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I62W-00E003

MCP1600-E003E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG

HVM

EDR

NA

980-9I62Y-00E004

MCP1600-E004E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

EDR

NA

980-9I621-00E00A

MCP1600-E00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I622-00E00B

MCP1600-E00BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERNATE]

EDR

NA

980-9I624-00E01A

MCP1600-E01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG

HVM

EDR

NA

980-9I625-00E01C

MCP1600-E01BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERNATE]

EDR

NA

980-9I627-00E02A

MCP1600-E02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG

LTB [HVM]

EDR

NA

980-9I13D-00E001

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I13F-00E003

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I13J-00E005

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

EDR

NA

980-9I13M-00E007

MFA1A00-E007

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I13O-00E010

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

EDR

NA

980-9I13S-00E015

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I13V-00E020

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

EDR

NA

980-9I13Y-00E030

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

EDR

NA

980-9I133-00E050

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I135-00E100

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I17L-00E000

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

NA

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

FDR / 56GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

FDR

56GE

980-9I679-00L004

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67A-00L003

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67C-00L02A

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

EOL [MP]

FDR

56GE

980-9I67D-00L001

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67E-00L002

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67F-00L00A

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67G-00L01A

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15U-00L003

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15V-00L005

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15W-00L010

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15X-00L015

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Y-00L020

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Z-00L025

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I150-00L030

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I151-00L040

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

EOL [HVM][HIBERNATE]

FDR

56GE

980-9I152-00L050

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I153-00L075

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I154-00L100

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

FDR

NA

980-9I17M-00FS00

MMA1B00-F030D

NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI

EOL [HVM]

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I44S-00G001

P16051-001

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

Preliminary

N/A

50GE

980-9I98T-00G02A

P16052-001

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

Preliminary

40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

NA

40GE

980-9I666-00B004

MC2210126-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I667-00B005

MC2210126-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I668-00B003

MC2210128-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66A-00B001

MC2210130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66C-00B002

MC2210130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I14D-00B003

MC2210310-003

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14E-00B005

MC2210310-005

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14F-00B010

MC2210310-010

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14G-00B015

MC2210310-015

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14H-00B020

MC2210310-020

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14I-00B030

MC2210310-030

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14J-00B050

MC2210310-050

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I14K-00B100

MC2210310-100

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I64V-00B005

MC2609125-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m

EOL [P-Rel]

NA

40GE

980-9I64W-00B001

MC2609130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I64Y-00B003

MC2609130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66U-00B001

MCP1700-B001E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66V-00B002

MCP1700-B002E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66W-00B003

MCP1700-B003E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I66X-00B01A

MCP1700-B01AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I66Y-00B02A

MCP1700-B02AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

NA

40GE

980-9I64X-00B01A

MCP7900-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Blue Pulltab, customized label

EOL [P-Rel][HIBERNATE]

NA

40GE

980-9I640-00B002

MCP7904-X002A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I641-00B003

MCP7904-X003A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM][HIBERNATE]

NA

40GE

980-9I642-00B01A

MCP7904-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM]

NA

40GE

980-9I426-00BM00

MMA1B00-B150D

NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI

EOL [HVM]

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

NA

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

NA

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

NA

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

NA

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

NA

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

NA

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

NA

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

NA

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

NA

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERNATE]

NA

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERNATE]

NA

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

NA

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

NA

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

NA

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

NA

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

NA

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

NA

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

NA

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

NA

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Note

Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.

Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.

Speed

Cable OPN

Description

400GE

QDD-400G-SR8

400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE

400GE

RTXM500-910

ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M

400GE

AAQD2QP2400C003

AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC

400GE

QDD-2Q200-CU3M

CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M

400GE

QDD-4ZQ100-CU1M

CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M

400GE

FCBN950QE1C20

FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M

400GE

FCBN950QE1C05

FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M

400GE

ATRF-C020

HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M

400GE

C-DQF8FNMxxx-N00

INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC

400GE

C-DQ8FNM005-N00

MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M

400GE

C-DQ8FNM050-N00

MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M

400GE

DMQ8811A-EC05

QSFP-DD AOC 100M

200GE

QSFP-200-CU3M

200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M

200GE

L6WQF102-SD-R

3M DAC, 200G TO 2X100G

200GE

NDYRYH-0002

400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M

200GE

NDYRYF-0001

400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M

200GE

DME8811-EC07

400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56

200GE

NDYRYH-0003

400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

200GE

RTXM500-301-F1

ACCELINK 200G QSFP56 SR4

200GE

QSFP-200-CU3M

CISCO 200G QSFP56 DAC 3M

200GE

T-FX4FNS-N00

INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE

200GE

DEF8504-2C06-MB3

QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT

100GE

NDYSV2-0008

400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET

100GE

NDYSV2-0003

400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

100GE

NDYSYF-0001

400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M

50GE

FTLF8556E1BCL

50G SFP56 SR UNIVERSAL TRANSCEIVER, 850NM, 100M, LC-DUPLEX, MULTIMODE MMF

50GE

NDYNYH-0001

AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 1M, 56G / LANE, JACKET

50GE

NDYNYH-0002

AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET

50GE

NDYNYH-0003

AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

50GE

FTLF8556D1BCW

FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 850NM OXIDE VCSEL, 50GE, 53.125/25.78/10.3 GB/S TRANSCEIVER

25GE

FTLF8536P4BCL

Finisar 25GE SFP+ Ethernet Optical Transceiver

25GE

MMA2L20-AR-PLV

25G LR SFP28 TRANSCEIVER (SMF, 1310NM, 10KM, LC, DOM)

25GE

MMA2P00-AS-PLV

25GBASE-SR SFP28 TRANSCEIVER (MMF, 850NM, 100M, LC, DOM)

25GE

GSS-MDO250-007CA

25GE SFP28 ENHANCED AOC

25GE

RTXM330-005

ACCELINK 25G SFP28 AOCS 5M

25GE

RTXM330-007

ACCELINK 25G SFP28 AOCS 7M

25GE

AFBR-735ASMZ-HT1

BROADCOM DUAL RATE 10G/25G SR SFP28 MODULE

25GE

SFP-H25G-CU3M

CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403

25GE

NDCCGJ-C403

CISCO 3M COPPER CABLE

25GE

74752-9520

CISCO MOLEX SFP H10GB CX1 PASSIVE CU3M 74752 9520

25GE

FCBG125SD1C05M

FINISAR SFP28 AOCS 5M

25GE

FCBG125SD1C10M

FINISAR SFP28 AOCS 7M

25GE

ATRS-2005

HGTECH 25G SFP28 AOC 5M

25GE

ATRS-2007

HGTECH 25G SFP28 AOC 7M

25GE

LTF8507-PC05

HISENSE 25G SFP28 AOCS 5M

25GE

LTF8507-PC07

HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE

25GE

FTLF1436P3BCL

TRANSCIEVER 25GBE SFP LR

25GE

FTLF8536P4BCL

TRANSCIEVER 25GBE SFP SR

10GE

10GbB DM7053

COPPER 10G BASE-T

10GE

R0R41A

10GB BASE-T P15891-001 SFP+ RJ45 30M XCVR TRANSCEIVER

10GE

FTLX8571D3BCL-ME

10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER

10GE

FTLX1471D3BCL-EM

10GB/S 10KM SINGLE MODE DATACOM SFP+ TRANSCEIVER

10GE

FTLX1672D3BCL

10GB/S, 40KM SINGLE MODE, MULTI-RATE SFP+ TRANSCEIVER

10GE

MFM1T02A-SR

10GBASE-LR SFP+

10GE

EX-SFP-10GE-SR

10GBASE-SR SFP+ TRANSCEIVER, 850NM, 300M, EX-SFP-10GE-SR-LU

10GE

SFP-10G-T-A-ENC

10GBASE-T COPPER SFP+ FOR CAT6A CAT7 RJ 45 30M MAX

10GE

R0R41B

10GBASE-T SFP+ RJ45 300M

10GE

EX-SFP-10GE-LR

1FP+ 10GBASE-LR 10 GIGABIT ETHERNET OPTICS, 1310NM FOR 10KM TRANSMISSION ON SMF, EX-SFP-10GE-LR-LU

10GE

AFBR-703SDZ-MX1

AVAGO 10GB ETHERNET 850NM 10GBASE-SR

10GE

SFP-H10GB-CU1M

CISCO 10G SFP+ DAC

10GE

74752-9521

CISCO 10G SFP+ MODULE

10GE

SFP-10G-SR

CISCO 10GBASE SFP

10GE

GLC-T-10G-AO

CISCO GLC-T-10G COMPATIBLE TAA COMPLIANT 100,1000,10000BASE-TX SFP+ TRANSCEIVER (COPPER, 30M, RJ-45)

10GE

QSFP-4SFP10G-CU5M

CISCO QSFP-4SFP10G-CU5M

10GE

74752-9096

CISCO-MOLEX 10G SFP+ ACTIVE DAC, 5M

10GE

SFP-H10GB-CU5M

CISCO-MOLEX SFP-H10GB-CU5M

10GE

SFP-10GB-SR

CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM

10GE

DM7053

COPPER 10G BASE-T

10GE

FTLX8571D3BCL-ME

DELL FINISAR 10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER

10GE

FTLX8574D3BCV

FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 10G 850-NM VCSEL 1G/10G DUAL-RATE

10GE

FTLX1471D3BCL-ME

FTLX1471D3BCL-ME 10GBASE-LR

10GE

FTLX8574D3BCL

FTLX8571D3BCL-ME 10GBASE-LR

10GE

SFP-H10GB-SU5M

MOLEX SFP-H10GB-SU5M

10GE

CAB-SFP-SFP-1M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 1M

10GE

1-2053783-2

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M

10GE

SFP-H10GB-CU5M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M

10GE

CAB-SFP-SFP-3M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M

10GE

QSFP-H40G-CU5M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M

10GE

CAB-SFP-SFP-5M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M

10GE

SP7051-HP

SFP+ 10GBASE-T

1GE

RTXM191-450-H3C

1.25G-1310NM-40KM OPTICAL TRANSCEIVER SFP

1GE

FTLF8519P3BTL-N1

1000BASE-SX AND 2G FIBRE CHANNEL (2GFC) 500M INDUSTRIAL TEMPERATURE SFP OPTICAL TRANSCEIVER

1GE

FCLF8521P2BTL

1000BASE-T ROHS COMPLIANT COPPER SFP TRANSCEIVER

1GE

FCLF8521P2BTL-HP

1GBT SFP+ RJ-45 TRANSCEIVER MODULE

1GE

FTLF1428P2BNV

8 GIGABIT ROHS COMPLIANT LONG-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER

1GE

FTLF8528P2BCV

8.5 GB/S SHORT-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER

1GE

AFBR-5710PZ

AVAGO AFBR-5710PZ COMPATIBLE 1000BASE-SX SFP 850NM

1GE

FCLF8522P2BTL

CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M

1GE

FTLF1318P3BTL-IB

TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP

1GE

FTLF8519P3BNL-IB

TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP

1GE

FTLF1318P3BTL

TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP

10GE---40GE

FCBN510QE2C03

CABLE 4SFP+-QSFP+ M-M 3M
