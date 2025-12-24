On This Page
BlueField-3 Validated and Supported Cables and Modules
The BlueField-3 firmware version included in this DOCA release supports the following cables.
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
400GE
980-9I08L-00W003
C-DQ8FNM003-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08N-00W005
C-DQ8FNM005-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08P-00W010
C-DQ8FNM010-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08R-00W020
C-DQ8FNM020-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08T-00W050
C-DQ8FNM050-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m
Preliminary
NDR
N/A
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
Prototype
NDR
N/A
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
Prototype
NDR
N/A
980-9I76G-00N004
MCA7J75-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
Prototype
NDR
N/A
980-9I76H-00N005
MCA7J75-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
Prototype
NDR
N/A
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I573-00N025
MFP7E10-N025
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
N/A
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I558-00N001
MFP7E30-N001
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 1m
MP
NDR
N/A
980-9I559-00N002
MFP7E30-N002
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
MP
NDR
N/A
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
N/A
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
N/A
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
N/A
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
N/A
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
MP
NDR
N/A
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
NA
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
NDR
NA
980-9I068-00NM00
MMS1X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
Early BOM
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54G-00V003
MCP1650-V003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
HDR
200GE
980-9I055-00H000
MMS1W50-HM
Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
MP
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
N/A
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
N/A
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
N/A
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
N/A
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
N/A
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
N/A
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
N/A
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
N/A
200GE
980-9I44P-00V003
MFS1S00-V003E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45Q-00V005
MFS1S00-V005E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45R-00V010
MFS1S00-V010E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44S-00V015
MFS1S00-V015E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44T-00V020
MFS1S00-V020E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44U-00V030
MFS1S00-V030E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44V-00V050
MFS1S00-V050E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44W-00V100
MFS1S00-V100E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
HDR
N/A
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
N/A
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
N/A
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
N/A
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
N/A
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
N/A
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
200GE
980-9I95S-00H040
MFS1S50-H040V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
Prototype
HDR
200GE
980-9I95T-00H050
MFS1S50-H050V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
Prototype
N/A
200GE
980-9I95Q-00V003
MFS1S50-V003E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96R-00V005
MFS1S50-V005E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96S-00V010
MFS1S50-V010E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96T-00V015
MFS1S50-V015E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95U-00V020
MFS1S50-V020E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95V-00V030
MFS1S50-V030E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
N/A
200GE
980-9I20T-00V000
MMA1T00-VS
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
|IB Data Rate
|Eth Data Rate
|NVIDIA P/N
|Legacy P/N
|Description
|LifeCycle Phase
|N/A
|100GE
|980-9I620-00C001
|MCP1600-C001E30N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I62S-00C001
|MCP1600-C001LZ
|NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
|EOL [MP]
|N/A
|100GE
|980-9I62V-00C002
|MCP1600-C002E30N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I62Z-00C003
|MCP1600-C003E26N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I620-00C003
|MCP1600-C003E30L
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I622-00C003
|MCP1600-C003LZ
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
|EOL [MP]
|N/A
|100GE
|980-9I625-00C005
|MCP1600-C005E26L
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I627-00C00A
|MCP1600-C00AE30N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I629-00C00B
|MCP1600-C00BE30N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I62C-00C01A
|MCP1600-C01AE30N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I62H-00C02A
|MCP1600-C02AE26N
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I62I-00C02A
|MCP1600-C02AE30L
|NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I62Q-00E001
|MCP1600-E001E30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I62U-00E002
|MCP1600-E002E30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
|HVM
|EDR
|100GE
|980-9I62V-00C003
|MCP1600-E003
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|EOL [HVM]
|EDR
|N/A
|980-9I62W-00E003
|MCP1600-E003E26
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I62Y-00E004
|MCP1600-E004E26
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
|EOL [HVM]
|EDR
|N/A
|980-9I62Z-00E005
|MCP1600-E005E26
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I621-00E00A
|MCP1600-E00AE30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
|EOL [HVM]
|EDR
|N/A
|980-9I622-00E00B
|MCP1600-E00BE30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
|EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|EDR
|N/A
|980-9I624-00E01A
|MCP1600-E01AE30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I625-00E01C
|MCP1600-E01BE30
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
|EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|EDR
|N/A
|980-9I627-00E02A
|MCP1600-E02AE26
|NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I486-00C001
|MCP7F00-A001R30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48B-00C002
|MCP7F00-A002R30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48G-00C003
|MCP7F00-A003R26N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48H-00C003
|MCP7F00-A003R30L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48J-00C005
|MCP7F00-A005R26L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48N-00C01A
|MCP7F00-A01AR30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48S-00C02A
|MCP7F00-A02AR26N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48T-00C02A
|MCP7F00-A02AR30L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I48X-00C03A
|MCP7F00-A03AR26L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I99G-00C001
|MCP7H00-G001R30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I99L-00C002
|MCP7H00-G002R30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I99Q-00C003
|MCP7H00-G003R26N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I39R-00C003
|MCP7H00-G003R30L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I99S-00C004
|MCP7H00-G004R26L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I99X-00C01A
|MCP7H00-G01AR30N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I994-00C02A
|MCP7H00-G02AR26N
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I395-00C02A
|MCP7H00-G02AR30L
|NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I13S-00C003
|MFA1A00-C003
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I13X-00C005
|MFA1A00-C005
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I134-00C010
|MFA1A00-C010
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I13A-00C015
|MFA1A00-C015
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I13F-00C020
|MFA1A00-C020
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I13N-00C030
|MFA1A00-C030
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I130-00C050
|MFA1A00-C050
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I13B-00C100
|MFA1A00-C100
|NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|LTB [HVM]
|EDR
|N/A
|980-9I13D-00E001
|MFA1A00-E001
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13F-00E003
|MFA1A00-E003
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13J-00E005
|MFA1A00-E005
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13M-00E007
|MFA1A00-E007
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
|LTB [HVM]
|EDR
|N/A
|980-9I13O-00E010
|MFA1A00-E010
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13S-00E015
|MFA1A00-E015
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13V-00E020
|MFA1A00-E020
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I13Y-00E030
|MFA1A00-E030
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I133-00E050
|MFA1A00-E050
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I135-00E100
|MFA1A00-E100
|NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|LTB [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I37H-00C003
|MFA7A20-C003
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I37I-00C005
|MFA7A20-C005
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I40J-00C010
|MFA7A20-C010
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I40K-00C020
|MFA7A20-C020
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I40N-00C003
|MFA7A50-C003
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I40O-00C005
|MFA7A50-C005
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I49P-00C010
|MFA7A50-C010
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I49Q-00C015
|MFA7A50-C015
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I49R-00C020
|MFA7A50-C020
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I49S-00C030
|MFA7A50-C030
|NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|EOL [HVM]
|N/A
|100GE
|980-9I149-00CS00
|MMA1B00-C100D
|NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|HVM
|EDR
|N/A
|980-9I17L-00E000
|MMA1B00-E100
|NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I17P-00CR00
|MMA1L10-CR
|NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|HVM
|N/A
|100GE
|980-9I17Q-00CM00
|MMA1L30-CM
|NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|MP
|N/A
|100GE
|980-9I16X-00C000
|MMS1C10-CM
|NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
|EOL [MP]
|N/A
|100GE
|980-9I042-00C000
|MMS1V70-CM
|NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
|P-Rel
|N/A
|100GE
|980-9I53X-00C000
|SPQ-CE-ER-CDFL-M
|40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
|P-Rel
|N/A
|100GE
|980-9I63F-00CM00
|X65406
|NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|Preliminary
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I675-00L001
MCP170L-F001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I678-00L00A
MCP170L-F00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I679-00L01A
MCP170L-F01A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
FDR
N/A
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
LTB [HVM]
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
Mellanox cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
NA
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
Mellanox optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
NA
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
Mellanox transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
N/A
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
Speed
Cable OPN
Description
800GE
C-OSG8CNSxxx-N00
INNOLIGHT 800G DR8 OSFP TO 2X400G QSFP112 DR4 BREAKOUT AOC
800GE
RTXM600-710
ACCELINK 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 BREAKOUT AOC
400GE
C321220
INNOLIGHT 400G LPO type B module Rev A1
400GE
QSFP-400G-DR4
Cisco Optical Module (separated), QSFP_CMIS, 400GBASE-DR4, 1310 nm EML
400GE
C-DQ8FNM005-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
C-DQ8FNM050-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
QDD-400G-SR8
400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
400GE
DMQ8811A-EC05
QSFP-DD AOC 100M
400GE
SPTSHP2PMCBE
400GBASE-DR4 , 500M
400GE
AAQD2QP2400C003
AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
400GE
AQQLBCQ4EDLA1729
AOI 400G FR4 QSFP112 MODULE
400GE
ATRF-C020
HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
400GE
C-DQF8FNMxxx-N00
INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC
400GE
C-GD4CNS010-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 TO 400G QSFP-DD AOC
400GE
CTF4XFR4CS1-01
INNOLIGHT 400G-FR4 MODULE
400GE
FCBN950QE1C05
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M
400GE
FCBN950QE1C20
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
400GE
QDD-2Q200-CU3M
CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
400GE
QDD-4ZQ100-CU1M
CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
400GE
RTXM500-910
ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M
400GE
RTXM600-610
ACCELINK 400G QSFP-DD TO QSFP112 AOC
400GE
T-GQ4CNT-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 FR4 MODULE, LC
200GE
R5Z83A
200GB QSFP56 MPO SR4 100M
200GE
L6WQF102-SD-R
3M DAC, 200G TO 2X100G
200GE
MFS1S00-H030V
200G AOC
200GE
MFS1S00-H003V
200G AOC
200GE
R5Z84A
200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR
200GE
RTXM500-905
400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56)
200GE
DEF8504-2C06-MB3
QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
200GE
NDYRYH-0003
400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
200GE
DME8811-EC07
400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56
200GE
NDYRYF-0001
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GE
NDYRYH-0002
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
200GE
NDYRFH-0003
AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
200GE
R8M49A
HPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
R8M50A
HPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
NDAAXG-0002
AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
200GE
NDYRYF-0006
AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G QSFP112 DR2 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
200GE
RTXM500-301-F1
ACCELINK 200G QSFP56 SR4
200GE
RTXM600-338-R0
ACCELINK 200G QSFP112 VR2 MODULE
200GE
T-FX4FNS-N00
INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G QSFP112 DR2 MODULE, MPO-12
200GE
TR-HM4M085V-CF21
CREALIGHT 200G QSFP112 VR2 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G DR2 QSFP112
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G DR2 QSFP112
100GE
AFBR-89CDDZ
TRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4
100GE
10137498-2010LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M
100GE
10137498-2005LF
HPE 100G 2M COPPER CABLE
100GE
10137499-4050LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M
100GE
CAB-Q-Q-100G-3M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M
100GE
FCBN425QE1C10-C1
AOC 100GBE QSFP 1M
100GE
SO-QSFP28-LR4
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GE
QSFP-40/100-SRBD
TRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
100GE
FTLC9152RGPL
TRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4
100GE
TR-FC13L-N00
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4
100GE
NDAAFJ-C102
CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M
100GE
TR-VC13T-N00
INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI
100GE
FCBR425QF1C01
CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
100GE
FTLC9551REPM
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
RTXM420-550
MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4
100GE
RTXM420-551
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FTLC9551REPM-H1
QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER
100GE
FOQQD33P00001
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
LQ210CR-CPA2
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE1C01
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
AFBR-89CDDZ-JU1
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
AFBR-89CEDZ
100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M
100GE
FTLC9555REPM3-E6
FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4
100GE
FCBR425QF1C03
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FOQQD33P00009
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M
100GE
FOQQD33P00010
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M
100GE
NDAAFF-C403
CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG
100GE
NDAAFJ-M203
QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE
100GE
NDARHF-M206
QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.
100GE
AQPA9N09ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPA9N12ADLN0778
QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER
100GE
AQPA9N35ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPMANQ4EDMA0784
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GE
AQPMANQ4EDMA0871
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GE
AFBR-89CDDZ-CS1
AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM
100GE
DHZZjj-KCCC-030
200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE
100GE
SFBR-89BDDZ-CS2
100G AOM BIDI
100GE
SFBR-89BDDZ-CS4
100G AOM BIDI
100GE
SQF1002L4LNC101P
CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
100GE
ET7402-SR4
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C05
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FCBR425QE1C10-HP
FIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
DQF8503-4C01
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C05
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
10137628-4050LF
HPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD
100GE
RTXM420-005
QSFP28 100G
100GE
TF-FC010-N00
100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C23
QSFP28 AOCS 7M
100GE
TR-ZC13T-N00
QSFP28 FR1 (PAM4)
100GE
1002971151
ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003461071
ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7
100GE
1003461076
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS
100GE
1003461101
ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL
100GE
1003461106
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH
100GE
1003463156
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003463301
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH
100GE
1AT-3Q4M01XX-12A
QSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE
100GE
1AT-3Q3Q9211-01A
100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE
100GE
ATRQ-A007
QSFP28 AOCS 7M
100GE
DQF8503-4C07
7M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
DQF8503-4C10
10M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
FCBN425QE2C07
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M
100GE
FCBN425QE2C10
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M
100GE
NDARXJ-B303
3M DAC, 200G TO 2X100G
100GE
RTXM420-010
QSFP28 AOCS 10M
100GE
SPQCEERCDFLM
100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
SPQCELRCDFB
100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
QSFP-SR4-AJ
100GE
EOLQ-131HG-O-026
100G FR1
100GE
SPTSLP3SLCDF
100G DR1
100GE
QSFP28-FR-C
QSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM
100GE
QSFP28-SR4-AJ
QSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
100GE
JNP-QSFP-100G-LR
100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU
100GE
QSFP-100G-CWDM4
100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-I
100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-LU
100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
100GE
QSFP-100G-DR-LU
100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU
100GE
NDYSV2-0003
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSV2-0008
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYF-0001
400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
100GE
TR-ZC13H-NML
100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C02
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M
100GE
S2T38A
HPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC
100GE
DQF8503-4C03
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM
100GE
FCBN425QF1C01
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM
100GE
FCBN425QE2C30
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M
100GE
NDAAFF-0003
AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYH-0003
AMPHENOL 400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
ATRQ-A010
HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M
100GE
FCBN425QE1C30-C1
QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC
100GE
QSFP-100G-AOC30M
CISCO 100G QSFP28 AOC 30M
100GE
QSFP28-LR4-AJ
CISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE
100GE
RTXM420-007
ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M
100GE
FTLC9555REPM3-HD
FINISAR 100G SR4 MODULE
40GE
L45593-D118-B50
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GE
QSFP-H40G-CU1M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M
40GE
QSFP-40G-SR-BD
TRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
40GE
AFBR-7QER15Z-CS1
CISCO 40GE 15M AOC
40GE
QAOC-40G4F1A25-C
CISCO-DELTA 25M 40GBE AOC
40GE
QSFP-H40G-CU1M
QSFP-H40G-CU1M
40GE
FTL410QD2C-HZ
40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
40GE
QSFP-40G-SRBD
ARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF
40GE
AFBR-79EBPZ-HP8
40G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE
40GE
NDCCGJ-C402
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
L45593-D118-D30
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GE
DQF8501-4C01
QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
606770005
INTEL QSFP 40GBASE CR4
40GE
FTL4C1QE1C
40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
40GE
JNP-QSFP-40G-LR4
40GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU
FDR
FTL414QB2N-E5
TRANSCIEVER FDR QSFP SR4
25GE
SFP-H25G-CU2M
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
10GE---100GE
FCBN425QE1C30-C1
CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M
10GE
FTLX8570D3BCL-C2
TRANSCIEVER 10GBE SFP SR
10GE
MTKP1045M1CNN
TRANSCIEVER SFP TO BASET 10G
10GE
QSFP-4SFP10G-CU5M
QSFP-4SFP10G-CU5M