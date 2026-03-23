On This Page
BlueField-2 Validated and Supported Cables and Modules
The BlueField-2 firmware version included in this DOCA release supports the following cables.
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NDR
400GE
980-9I068-00NM00
MMS1X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
Early BOM
NDR
NA
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
P-Rel
NDR
NA
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I76G-00N004
MCA7J75-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
P-Rel
NDR
NA
980-9I76H-00N005
MCA7J75-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,3m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 3m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I573-00N025
MFP7E10-N025
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I559-00N002
MFP7E30-N002
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
LTB [MP]
NDR
NA
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
NA
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
NA
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
NA
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
MP
NDR
NA
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
NA
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
NA
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
NA
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
NA
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
NA
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
NA
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
NA
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
NA
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
NA
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
NA
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
NA
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
NA
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
NA
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
NA
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
NA
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
NA
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR
200GE
980-9I45E-09H070
MFS1S00-H070V
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m
MP
HDR
200GE
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
HDR
NA
980-9I055-00H000
MMS1W50-HM
Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
MP
EDR
NA
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
NA
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
NA
980-9I62Y-00E004
MCP1600-E004E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
NA
980-9I621-00E00A
MCP1600-E00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I622-00E00B
MCP1600-E00BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERNATE]
EDR
NA
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
EDR
NA
980-9I625-00E01C
MCP1600-E01BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERNATE]
EDR
NA
980-9I627-00E02A
MCP1600-E02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
LTB [HVM]
EDR
NA
980-9I13D-00E001
MFA1A00-E001
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13F-00E003
MFA1A00-E003
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13J-00E005
MFA1A00-E005
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
EDR
NA
980-9I13M-00E007
MFA1A00-E007
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13O-00E010
MFA1A00-E010
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
EDR
NA
980-9I13S-00E015
MFA1A00-E015
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13V-00E020
MFA1A00-E020
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
EDR
NA
980-9I13Y-00E030
MFA1A00-E030
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
EDR
NA
980-9I133-00E050
MFA1A00-E050
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I135-00E100
MFA1A00-E100
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I17L-00E000
MMA1B00-E100
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
NA
100GE
980-9I042-00C000
MMS1V70-CM
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
P-Rel
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERNATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
NA
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
EOL [HVM]
N/A
50GE
980-9I44S-00G001
P16051-001
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
Preliminary
N/A
50GE
980-9I98T-00G02A
P16052-001
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
Preliminary
NA
40GE
980-9I666-00B004
MC2210126-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I667-00B005
MC2210126-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I668-00B003
MC2210128-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66A-00B001
MC2210130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66C-00B002
MC2210130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I14D-00B003
MC2210310-003
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14E-00B005
MC2210310-005
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14F-00B010
MC2210310-010
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14G-00B015
MC2210310-015
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14H-00B020
MC2210310-020
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14I-00B030
MC2210310-030
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14J-00B050
MC2210310-050
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14K-00B100
MC2210310-100
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I64V-00B005
MC2609125-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
EOL [P-Rel]
NA
40GE
980-9I64W-00B001
MC2609130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I64Y-00B003
MC2609130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66U-00B001
MCP1700-B001E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66V-00B002
MCP1700-B002E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66W-00B003
MCP1700-B003E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66X-00B01A
MCP1700-B01AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I66Y-00B02A
MCP1700-B02AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I64X-00B01A
MCP7900-X01AA
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Blue Pulltab, customized label
EOL [P-Rel][HIBERNATE]
NA
40GE
980-9I640-00B002
MCP7904-X002A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I641-00B003
MCP7904-X003A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
40GE
980-9I642-00B01A
MCP7904-X01AA
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I426-00BM00
MMA1B00-B150D
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
NA
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63N-00A002
MCP2M00-A002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
NA
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
NA
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
NA
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
NA
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
NA
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
NA
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
NA
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
NA
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
NA
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
Speed
Cable OPN
Description
400GE
QDD-400G-SR8
400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
400GE
RTXM500-910
ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M
400GE
AAQD2QP2400C003
AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
400GE
QDD-2Q200-CU3M
CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
400GE
QDD-4ZQ100-CU1M
CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
400GE
FCBN950QE1C20
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
400GE
FCBN950QE1C05
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M
400GE
ATRF-C020
HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
400GE
C-DQF8FNMxxx-N00
INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC
400GE
C-DQ8FNM005-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
C-DQ8FNM050-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
DMQ8811A-EC05
QSFP-DD AOC 100M
200GE
QSFP-200-CU3M
200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
200GE
L6WQF102-SD-R
3M DAC, 200G TO 2X100G
200GE
NDYRYH-0002
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
200GE
NDYRYF-0001
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GE
DME8811-EC07
400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56
200GE
NDYRYH-0003
400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
200GE
RTXM500-301-F1
ACCELINK 200G QSFP56 SR4
200GE
QSFP-200-CU3M
CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
200GE
T-FX4FNS-N00
INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GE
DEF8504-2C06-MB3
QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
100GE
NDYSV2-0008
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSV2-0003
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYF-0001
400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
50GE
FTLF8556E1BCL
50G SFP56 SR UNIVERSAL TRANSCEIVER, 850NM, 100M, LC-DUPLEX, MULTIMODE MMF
50GE
NDYNYH-0001
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 1M, 56G / LANE, JACKET
50GE
NDYNYH-0002
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
50GE
NDYNYH-0003
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
50GE
FTLF8556D1BCW
FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 850NM OXIDE VCSEL, 50GE, 53.125/25.78/10.3 GB/S TRANSCEIVER
25GE
FTLF8536P4BCL
Finisar 25GE SFP+ Ethernet Optical Transceiver
25GE
MMA2L20-AR-PLV
25G LR SFP28 TRANSCEIVER (SMF, 1310NM, 10KM, LC, DOM)
25GE
MMA2P00-AS-PLV
25GBASE-SR SFP28 TRANSCEIVER (MMF, 850NM, 100M, LC, DOM)
25GE
GSS-MDO250-007CA
25GE SFP28 ENHANCED AOC
25GE
RTXM330-005
ACCELINK 25G SFP28 AOCS 5M
25GE
RTXM330-007
ACCELINK 25G SFP28 AOCS 7M
25GE
AFBR-735ASMZ-HT1
BROADCOM DUAL RATE 10G/25G SR SFP28 MODULE
25GE
SFP-H25G-CU3M
CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403
25GE
NDCCGJ-C403
CISCO 3M COPPER CABLE
25GE
74752-9520
CISCO MOLEX SFP H10GB CX1 PASSIVE CU3M 74752 9520
25GE
FCBG125SD1C05M
FINISAR SFP28 AOCS 5M
25GE
FCBG125SD1C10M
FINISAR SFP28 AOCS 7M
25GE
ATRS-2005
HGTECH 25G SFP28 AOC 5M
25GE
ATRS-2007
HGTECH 25G SFP28 AOC 7M
25GE
LTF8507-PC05
HISENSE 25G SFP28 AOCS 5M
25GE
LTF8507-PC07
HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE
25GE
FTLF1436P3BCL
TRANSCIEVER 25GBE SFP LR
25GE
FTLF8536P4BCL
TRANSCIEVER 25GBE SFP SR
10GE
10GbB DM7053
COPPER 10G BASE-T
10GE
R0R41A
10GB BASE-T P15891-001 SFP+ RJ45 30M XCVR TRANSCEIVER
10GE
FTLX8571D3BCL-ME
10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER
10GE
FTLX1471D3BCL-EM
10GB/S 10KM SINGLE MODE DATACOM SFP+ TRANSCEIVER
10GE
FTLX1672D3BCL
10GB/S, 40KM SINGLE MODE, MULTI-RATE SFP+ TRANSCEIVER
10GE
MFM1T02A-SR
10GBASE-LR SFP+
10GE
EX-SFP-10GE-SR
10GBASE-SR SFP+ TRANSCEIVER, 850NM, 300M, EX-SFP-10GE-SR-LU
10GE
SFP-10G-T-A-ENC
10GBASE-T COPPER SFP+ FOR CAT6A CAT7 RJ 45 30M MAX
10GE
R0R41B
10GBASE-T SFP+ RJ45 300M
10GE
EX-SFP-10GE-LR
1FP+ 10GBASE-LR 10 GIGABIT ETHERNET OPTICS, 1310NM FOR 10KM TRANSMISSION ON SMF, EX-SFP-10GE-LR-LU
10GE
AFBR-703SDZ-MX1
AVAGO 10GB ETHERNET 850NM 10GBASE-SR
10GE
SFP-H10GB-CU1M
CISCO 10G SFP+ DAC
10GE
74752-9521
CISCO 10G SFP+ MODULE
10GE
SFP-10G-SR
CISCO 10GBASE SFP
10GE
GLC-T-10G-AO
CISCO GLC-T-10G COMPATIBLE TAA COMPLIANT 100,1000,10000BASE-TX SFP+ TRANSCEIVER (COPPER, 30M, RJ-45)
10GE
QSFP-4SFP10G-CU5M
CISCO QSFP-4SFP10G-CU5M
10GE
74752-9096
CISCO-MOLEX 10G SFP+ ACTIVE DAC, 5M
10GE
SFP-H10GB-CU5M
CISCO-MOLEX SFP-H10GB-CU5M
10GE
SFP-10GB-SR
CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
10GE
DM7053
COPPER 10G BASE-T
10GE
FTLX8571D3BCL-ME
DELL FINISAR 10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER
10GE
FTLX8574D3BCV
FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 10G 850-NM VCSEL 1G/10G DUAL-RATE
10GE
FTLX1471D3BCL-ME
FTLX1471D3BCL-ME 10GBASE-LR
10GE
FTLX8574D3BCL
FTLX8571D3BCL-ME 10GBASE-LR
10GE
SFP-H10GB-SU5M
MOLEX SFP-H10GB-SU5M
10GE
CAB-SFP-SFP-1M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 1M
10GE
1-2053783-2
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
SFP-H10GB-CU5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
CAB-SFP-SFP-3M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
QSFP-H40G-CU5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M
10GE
CAB-SFP-SFP-5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M
10GE
SP7051-HP
SFP+ 10GBASE-T
1GE
RTXM191-450-H3C
1.25G-1310NM-40KM OPTICAL TRANSCEIVER SFP
1GE
FTLF8519P3BTL-N1
1000BASE-SX AND 2G FIBRE CHANNEL (2GFC) 500M INDUSTRIAL TEMPERATURE SFP OPTICAL TRANSCEIVER
1GE
FCLF8521P2BTL
1000BASE-T ROHS COMPLIANT COPPER SFP TRANSCEIVER
1GE
FCLF8521P2BTL-HP
1GBT SFP+ RJ-45 TRANSCEIVER MODULE
1GE
FTLF1428P2BNV
8 GIGABIT ROHS COMPLIANT LONG-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER
1GE
FTLF8528P2BCV
8.5 GB/S SHORT-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER
1GE
AFBR-5710PZ
AVAGO AFBR-5710PZ COMPATIBLE 1000BASE-SX SFP 850NM
1GE
FCLF8522P2BTL
CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
1GE
FTLF1318P3BTL-IB
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
1GE
FTLF8519P3BNL-IB
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
1GE
FTLF1318P3BTL
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
10GE---40GE
FCBN510QE2C03
CABLE 4SFP+-QSFP+ M-M 3M