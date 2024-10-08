Recommended NVIDIA Supplied Crossover Fiber Cables Part Numbers

MMA4Z00-NS-T 800Gb/s Twin-port OSFP, 2x400Gb/s Multimode, 50m
Multimode, Straight Crossover Fibers

OPN

4-channel MPO/APC to 4-channel MPO/APC

MFP7E10-N003

3m

MFP7E10-N005

5m

MFP7E10-N007

7m

MFP7E10-N010

10m

MFP7E10-N015

15m

MFP7E10-N020

20m

MFP7E10-N030

30m

MFP7E10-N050

50m

Multimode, 1:2 Splitter Crossover Fibers

OPN

4-channel MPO/APC to Two 2-channel MPO/APC

MFP7E20-N003

3m

MFP7E20-N005

5m

MFP7E20-N007

7m

MFP7E20-N010

10m

MFP7E20-N015

15m

MFP7E20-N020

20m

MFP7E20-N030

30m

MFP7E20-N050

50m
