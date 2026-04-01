NVIDIA MMS4C1X FRO 1600Gbps, 2xDR4, Twin-port OSFP, 2xMPO (APC), 1310nm Single Mode Transceiver (up to 500m)
Part Numbers and Description

Model Number

NVIDIA OPN

Description

MMS4C10

980-9IAU0-00XM00

NVIDIA twin port transceiver, 2xDR4, 1600Gbps, OSFP, 2xMPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, RHS, FRO, Gen2, XDR Only

980-9IAU0-00XM01

NVIDIA twin port transceiver, 2xDR4, 1600Gbps, OSFP, 2xMPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, IHS, FRO, Gen2, XDR Only

MMS4C11

980-9IAU1-00XM00

NVIDIA twin port transceiver, 2xDR4, 1600Gbps, OSFP, 2xMPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, RHS, FRO, Gen2, Ethernet Only

980-9IAU1-00XM01

NVIDIA twin port transceiver, 2xDR4, 1600Gbps, OSFP, 2xMPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, IHS, FRO, Gen2, Ethernet Only
Last updated on Apr 1, 2026
