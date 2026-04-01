Recommended NVIDIA Supplied Crossover Fiber Cables Part Numbers

NVIDIA MMS4C1X FRO 1600Gbps, 2xDR4, Twin-port OSFP, 2xMPO (APC), 1310nm Single Mode Transceiver (up to 500m)
Single-mode, Straight Crossover Fibers

OPN

4-channel MPO/APC to 4-channel MPO/APC

MFP7E30-N001

1m

MFP7E30-N002

2m

MFP7E30-N003

3m

MFP7E30-N005

5m

MFP7E30-N007

7m

MFP7E30-N010

10m

MFP7E30-N015

15m

MFP7E30-N020

20m

MFP7E30-N030

30m

MFP7E30-N050

50m

MFP7E30-N060

60m

MFP7E30-N070

70m

MFP7E30-N100

100m

Note

Lengths beyond 100-meters is not offered but available from third-party suppliers

Single-mode, 1:2 Splitter Crossover Fibers

OPN

4-channel MPO/APC to Two 2-channel MPO/APC

MFP7E40-N003

3m

MFP7E40-N005

5m

MFP7E40-N007

7m

MFP7E40-N010

10m

MFP7E40-N015

15m

MFP7E40-N020

20m

MFP7E40-N030

30m

MFP7E40-N050

50m
© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Apr 1, 2026
