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Safety Warnings
Note that not all warnings are relevant to all models.
General Installation Instructions
Read all installation instructions before connecting the equipment to the power source.
Jewelry Removal Warning
Before you install or remove equipment that is connected to power lines, remove jewelry such as bracelets, necklaces, rings, watches, and so on. Metal objects heat up when connected to power and ground and can meltdown, causing serious burns and/or welding the metal object to the terminals.
Over-temperature
This equipment should not be operated in an area with an ambient temperature exceeding the maximum recommended: 55°C (131°F). An airflow of 200LFM at this maximum ambient temperature is required for HCA cards and NICs. To guarantee proper airflow, allow at least 8cm (3 inches) of clearance around the ventilation openings.
During Lightning - Electrical Hazard
During periods of lightning activity, do not work on the equipment or connect or disconnect cables.
Copper Cable Connecting/Disconnecting
Some copper cables are heavy and not flexible, as such, they should be carefully attached to or detached from the connectors. Refer to the cable manufacturer for special warnings and instructions.
Equipment Installation
This equipment should be installed, replaced, or serviced only by trained and qualified personnel.
Equipment Disposal
The disposal of this equipment should be in accordance to all national laws and regulations.
Local and National Electrical Codes
This equipment should be installed in compliance with local and national electrical codes.
Hazardous Radiation Exposure
Instructions d’installation
Lisez toutes les instructions d’installation avant de brancher le matériel à la source d’alimentation électrique.
Avertissement de retrait de bijoux
Avant d'installer ou de retirer du matériel connecté aux lignes électriques, enlevez les bijoux tels que bracelets, colliers, bagues, montres, etc. Les objets métalliques chauffent lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation et à la terre et peuvent fondre, provoquant de graves brûlures et / ou un soudage de l'objet métallique aux bornes.
Température excessive
Ce matériel ne doit pas fonctionner dans une zone avec une température ambiante dépassant le maximum recommandé de 55°C (131°F). Un flux d’air de 200LFM à cette température ambiante maximale est nécessaire. En outre, pour garantir un bon écoulement de l’air, laissez au moins 8 cm (3 pouces) d’espace libre autour des ouvertures de ventilation.
Orages – dangers électriques
Pendant un orage, il ne faut pas utiliser le matériel et il ne faut pas brancher ou débrancher les câbles.
Branchement/débranchement des câbles en cuivre
Les câbles en cuivre sont lourds et ne sont pas flexibles, il faut donc faire très attention en les branchant et en les débranchant des connecteurs. Consultez le fabricant des câbles pour connaître les mises en garde et les instructions spéciales.
Installation du matériel
Ce matériel ne doit être installé, remplacé ou entretenu que par du personnel formé et qualifié.
Elimination du matériel
L’élimination de ce matériel doit s’effectuer dans le respect de toutes les législations et réglementations nationales en vigueur
Codes électriques locaux et nationaux
Ce matériel doit être installé dans le respect des codes électriques locaux et nationaux.
Exposition au rayonnement grave
Installationsanleitungen
Lesen Sie alle Installationsanleitungen, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Warnung zum Entfernen von Schmuck
Bevor Sie Geräte installieren oder entfernen, die an Stromleitungen angeschlossen sind, entfernen Sie Schmuckstücke wie Armbänder, Halsketten, Ringe, Uhren usw. Metallgegenstände erwärmen sich, wenn sie an Strom und Erde angeschlossen sind, und können schmelzen, was zu schweren Verbrennungen und / oder Verschweißen des Metallgegenstands mit den Anschlüssen führen kann.
Übertemperatur
Dieses Gerät sollte nicht in einem Bereich mit einer Umgebungstemperatur über der maximal empfohlenen Temperatur von 55°C (131°F) betrieben werden. Es ist ein Luftstrom von 200 LFM bei maximaler Umgebungstemperatur erforderlich. Außerdem sollten mindestens 8 cm (3 in.) Freiraum um die Belüftungsöffnungen sein, um einen einwandfreien Luftstrom zu gewährleisten.
Bei Gewitter - Elektrische Gefahr
Arbeiten Sie während eines Gewitters und Blitzschlag nicht am Gerät, schließen Sie keine Kabel an oder ab.
Anschließen/Trennen von -Kupferkabel
Kupferkabel sind schwer und nicht flexible. Deshalb müssen sie vorsichtig an die Anschlüsse angebracht bzw. davon getrennt werden. Lesen Sie die speziellen Warnungen und Anleitungen des Kabelherstellers.
Geräteinstallation
Diese Gerät sollte nur von geschultem und qualifiziertem Personal installiert, ausgetauscht oder gewartet werden.
Geräteentsorgung
Die Entsorgung dieses Geräts sollte unter Beachtung aller nationalen Gesetze Bestimmungen erfolgen.
Regionale und nationale elektrische Bestimmungen
Dieses Gerät sollte unter Beachtung der regionalen und nationalen elektrischen Bestimmungen installiert werden.
Strahlenkontak
Achtung – Nutzung von Steuerungen oder Einstellungen oder Ausführung von Prozeduren, die hier nicht spezifiziert sind, kann zu gefährlichem Strahlenkontakt führen.Klasse 1 Laserprodukt und Referenzen zu den aktuellsten Lasterstandards: ICE 60 825-1.
Instrucciones de instalación
Antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación, leer todas las instrucciones de instalación.
Advertencia de eliminación de joyas
Antes de instalar o retirar equipos que estén conectados a líneas eléctricas, retire las joyas, como brazaletes, collares, anillos, relojes, etc. Los objetos metálicos se calientan cuando están conectados a la alimentación y a tierra y pueden derretirse, lo que provoca quemaduras graves y / o soldadura del objeto metálico en los terminales.
Sobrecalentamiento
No se debe utilizar el equipo en un área con una temperatura ambiente superior a la máxima recomendada: 55°C (131°F). Además, para garantizar una circulación de aire adecuada, se debe dejar como mínimo un espacio de 8cm (3 pulgadas) alrededor de las aberturas de ventilación!
Cuando hay rayos: peligro de descarga eléctrica
No utilizar el equipo ni conectar o desconectar cables durante períodos de actividad de rayos.
Conexión y desconexión del cable Copper
Dado que los cables de cobre son pesados y no son flexibles, su conexión a los conectores y su desconexión se deben efectuar con mucho cuidado. Para ver advertencias o instrucciones especiales, consultar al fabricante del cable.
Instalación de equipos
La instalación, el reemplazo y el mantenimiento de este equipo estarán a cargo únicamente de personal capacitado y competente.
Eliminación de equipos
La eliminación definitiva de este equipo se debe efectuar conforme a todas las leyes y reglamentaciones nacionales.
Códigos eléctricos locales y nacionales
Este equipo se debe instalar conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales.
Exposición a niveles de radiación peligrosos