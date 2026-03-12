NVIDIA BlueField-3 Networking Platform User Guide
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Safety Warnings

Safety Warnings (Warnings in English)

Note that not all warnings are relevant to all models.

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General Installation Instructions

Read all installation instructions before connecting the equipment to the power source.

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Jewelry Removal Warning

Before you install or remove equipment that is connected to power lines, remove jewelry such as bracelets, necklaces, rings, watches, and so on. Metal objects heat up when connected to power and ground and can meltdown, causing serious burns and/or welding the metal object to the terminals.

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Over-temperature

This equipment should not be operated in an area with an ambient temperature exceed­ing the maximum recommended: 55°C (131°F). An airflow of 200LFM at this maximum ambient temperature is required for HCA cards and NICs. To guarantee proper airflow, allow at least 8cm (3 inches) of clearance around the ventila­tion openings.

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During Lightning - Electrical Hazard

During periods of lightning activity, do not work on the equipment or connect or dis­connect cables.

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Copper Cable Connecting/Disconnecting

Some copper cables are heavy and not flexible, as such, they should be carefully attached to or detached from the connectors. Refer to the cable manufacturer for spe­cial warnings and instructions.

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Equipment Installation

This equipment should be installed, replaced, or serviced only by trained and qualified personnel.

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Equipment Disposal

The disposal of this equipment should be in accordance to all national laws and regula­tions.

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Local and National Electrical Codes

This equipment should be installed in compliance with local and national electrical codes.

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Hazardous Radiation Exposure

  • Caution – Use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.For products with optical ports.

  • CLASS 1 LASER PRODUCT and reference to the most recent laser standards:

    IEC 60 825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 and EN 60825-1:1994+A1:1996+ A2:20

Avertissements de sécurité d’installation (Warnings in French)

Instructions d’installation

Lisez toutes les instructions d’installation avant de brancher le matériel à la source d’alimentation électrique.

Avertissement de retrait de bijoux

Avant d'installer ou de retirer du matériel connecté aux lignes électriques, enlevez les bijoux tels que bracelets, colliers, bagues, montres, etc. Les objets métalliques chauffent lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation et à la terre et peuvent fondre, provoquant de graves brûlures et / ou un soudage de l'objet métallique aux bornes.

Température excessive

Ce matériel ne doit pas fonctionner dans une zone avec une température ambiante dépassant le maximum recommandé de 55°C (131°F). Un flux d’air de 200LFM à cette température ambiante maximale est nécessaire. En outre, pour garantir un bon écoulement de l’air, laissez au moins 8 cm (3 pouces) d’espace libre autour des ouvertures de ventilation.

Orages – dangers électriques

Pendant un orage, il ne faut pas utiliser le matériel et il ne faut pas brancher ou débrancher les câbles.

Branchement/débranchement des câbles en cuivre

Les câbles en cuivre sont lourds et ne sont pas flexibles, il faut donc faire très attention en les branchant et en les débranchant des connecteurs. Consultez le fabricant des câbles pour connaître les mises en garde et les instructions spéciales.

Installation du matériel

Ce matériel ne doit être installé, remplacé ou entretenu que par du personnel formé et qualifié.

Elimination du matériel

L’élimination de ce matériel doit s’effectuer dans le respect de toutes les législations et réglementations nationales en vigueur

Codes électriques locaux et nationaux

Ce matériel doit être installé dans le respect des codes électriques locaux et nationaux.

Exposition au rayonnement grave

  • Mise en garde – l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ce qui est spécifié dans les présentes peut engendrer une exposition au rayonnement grave.Mise en garde – l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ce qui est spécifié dans les présentes peut engendrer une exposition au rayonnement grave.

  • PRODUIT LASER DE CLASSE 1 » et références aux normes laser les plus récentes CEI 60 825-1.

Sicherheitshinweise (Warnings in German)

Installationsanleitungen

Lesen Sie alle Installationsanleitungen, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Warnung zum Entfernen von Schmuck

Bevor Sie Geräte installieren oder entfernen, die an Stromleitungen angeschlossen sind, entfernen Sie Schmuckstücke wie Armbänder, Halsketten, Ringe, Uhren usw. Metallgegenstände erwärmen sich, wenn sie an Strom und Erde angeschlossen sind, und können schmelzen, was zu schweren Verbrennungen und / oder Verschweißen des Metallgegenstands mit den Anschlüssen führen kann.

Übertemperatur

Dieses Gerät sollte nicht in einem Bereich mit einer Umgebungstemperatur über der maximal empfohlenen Temperatur von 55°C (131°F) betrieben werden. Es ist ein Luftstrom von 200 LFM bei maximaler Umgebungstemperatur erforderlich. Außerdem sollten mindestens 8 cm (3 in.) Freiraum um die Belüftungsöffnungen sein, um einen einwandfreien Luftstrom zu gewährleisten.

Bei Gewitter - Elektrische Gefahr

Arbeiten Sie während eines Gewitters und Blitzschlag nicht am Gerät, schließen Sie keine Kabel an oder ab.

Anschließen/Trennen von -Kupferkabel

Kupferkabel sind schwer und nicht flexible. Deshalb müssen sie vorsichtig an die Anschlüsse angebracht bzw. davon getrennt werden. Lesen Sie die speziellen Warnungen und Anleitungen des Kabelherstellers.

Geräteinstallation

Diese Gerät sollte nur von geschultem und qualifiziertem Personal installiert, ausgetauscht oder gewartet werden.

Geräteentsorgung

Die Entsorgung dieses Geräts sollte unter Beachtung aller nationalen Gesetze Bestimmungen erfolgen.

Regionale und nationale elektrische Bestimmungen

Dieses Gerät sollte unter Beachtung der regionalen und nationalen elektrischen Bestimmungen installiert werden.

Strahlenkontak

Achtung – Nutzung von Steuerungen oder Einstellungen oder Ausführung von Prozeduren, die hier nicht spezifiziert sind, kann zu gefährlichem Strahlenkontakt führen.Klasse 1 Laserprodukt und Referenzen zu den aktuellsten Lasterstandards: ICE 60 825-1.

Advertencias de seguridad para la instalación (Warnings in Spanish)

Instrucciones de instalación

Antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación, leer todas las instrucciones de instalación.

Advertencia de eliminación de joyas

Antes de instalar o retirar equipos que estén conectados a líneas eléctricas, retire las joyas, como brazaletes, collares, anillos, relojes, etc. Los objetos metálicos se calientan cuando están conectados a la alimentación y a tierra y pueden derretirse, lo que provoca quemaduras graves y / o soldadura del objeto metálico en los terminales.

Sobrecalentamiento

No se debe utilizar el equipo en un área con una temperatura ambiente superior a la máxima recomendada: 55°C (131°F). Además, para garantizar una circulación de aire adecuada, se debe dejar como mínimo un espacio de 8cm (3 pulgadas) alrededor de las aberturas de ventilación!

Cuando hay rayos: peligro de descarga eléctrica

No utilizar el equipo ni conectar o desconectar cables durante períodos de actividad de rayos.

Conexión y desconexión del cable Copper

Dado que los cables de cobre son pesados y no son flexibles, su conexión a los conectores y su desconexión se deben efectuar con mucho cuidado. Para ver advertencias o instrucciones especiales, consultar al fabricante del cable.

Instalación de equipos

La instalación, el reemplazo y el mantenimiento de este equipo estarán a cargo únicamente de personal capacitado y competente.

Eliminación de equipos

La eliminación definitiva de este equipo se debe efectuar conforme a todas las leyes y reglamentaciones nacionales.

Códigos eléctricos locales y nacionales

Este equipo se debe instalar conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales.

Exposición a niveles de radiación peligrosos

  • Precaución: el uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los que aquí se especifican podrían causar exposición a niveles de radiación peligrosos.

  • PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 y referencia a las normas de láser más recientes: IEC 60825-1.

تحذيرات السلامة (Warnings in Arabic)

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© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Mar 12, 2026
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