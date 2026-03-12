Safety Warnings

Instrucciones de instalación Antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación, leer todas las instrucciones de instalación.

Advertencia de eliminación de joyas Antes de instalar o retirar equipos que estén conectados a líneas eléctricas, retire las joyas, como brazaletes, collares, anillos, relojes, etc. Los objetos metálicos se calientan cuando están conectados a la alimentación y a tierra y pueden derretirse, lo que provoca quemaduras graves y / o soldadura del objeto metálico en los terminales.

Sobrecalentamiento No se debe utilizar el equipo en un área con una temperatura ambiente superior a la máxima recomendada: 55°C (131°F). Además, para garantizar una circulación de aire adecuada, se debe dejar como mínimo un espacio de 8cm (3 pulgadas) alrededor de las aberturas de ventilación!

Cuando hay rayos: peligro de descarga eléctrica No utilizar el equipo ni conectar o desconectar cables durante períodos de actividad de rayos.

Conexión y desconexión del cable Copper Dado que los cables de cobre son pesados y no son flexibles, su conexión a los conectores y su desconexión se deben efectuar con mucho cuidado. Para ver advertencias o instrucciones especiales, consultar al fabricante del cable.

Instalación de equipos La instalación, el reemplazo y el mantenimiento de este equipo estarán a cargo únicamente de personal capacitado y competente.

Eliminación de equipos La eliminación definitiva de este equipo se debe efectuar conforme a todas las leyes y reglamentaciones nacionales.

Códigos eléctricos locales y nacionales Este equipo se debe instalar conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales.