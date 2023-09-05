On This Page
- Supported Devices
- Validated and Supported Cables and Modules
- Validated and Supported 400GbE Cables
- Validated and Supported 200GbE Cables
- Validated and Supported 100GbE Cables
- Validated and Supported 56GbE Cables
- Validated and Supported 50GbE Cables
- Validated and Supported 40GbE Cables
- Validated and Supported 25GbE Cables
- Validated and Supported 10GbE Cables
- Validated and Supported 1GbE Cables
- Validated and Supported NDR Cables
- Validated and Supported HDR Cables
- Validated and Supported EDR Cables
- Validated and Supported FDR Cables
- Validated and Supported QDR Cables
Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware Rev 24.38.1002. This firmware supports the following protocols:
InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR
Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2, 400GbE2
PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1
1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.
2. Speed that supports PAM4 mode only.
When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.
|
NVIDIA SKU
|
Legacy OPNs
|
PSID
|
Description
|
900-9D219-0086-ST1
|
MBF2M516A-CECOT
|
MT_0000000375
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0086-ST0
|
MBF2M516A-EECOT
|
MT_0000000376
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-ST1
|
MBF2M516A-EENOT
|
MT_0000000377
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D206-0053-SQ0
|
MBF2H332A-AENOT
|
MT_0000000539
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D206-0063-ST2
|
MBF2H332A-AEEOT
|
MT_0000000540
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D206-0083-ST3
|
MBF2H332A-AECOT
|
MT_0000000541
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D219-0066-ST0
|
MBF2M516A-EEEOT
|
MT_0000000559
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-SN1
|
MBF2M516A-CENOT
|
MT_0000000560
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0066-ST2
|
MBF2M516A-CEEOT
|
MT_0000000561
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0006-ST0
|
MBF2H516A-CEEOT
|
MT_0000000702
|
BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-ST2
|
MBF2H516A-CENOT
|
MT_0000000703
|
BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0066-ST3
|
MBF2H516A-EEEOT
|
MT_0000000704
|
BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-0056-SQ0
|
MBF2H516A-EENOT
|
MT_0000000705
|
BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D250-0038-ST1
|
MBF2M345A-HESOT
|
MT_0000000715
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D250-0048-ST1
|
MBF2M345A-HECOT
|
MT_0000000716
|
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|
900-9D218-0073-ST1
|
MBF2H512C-AESOT
|
MT_0000000723
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D218-0083-ST2
|
MBF2H512C-AECOT
|
MT_0000000724
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0086-ST4
|
MBF2M516C-EECOT
|
MT_0000000728
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0086-SQ0
|
MBF2H516C-CECOT
|
MT_0000000729
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST5
|
MBF2M516C-CESOT
|
MT_0000000731
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST6
|
MBF2M516C-EESOT
|
MT_0000000732
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0086-ST3
|
MBF2M516C-CECOT
|
MT_0000000733
|
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST2
|
MBF2H516C-EESOT
|
MT_0000000737
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D208-0076-ST1
|
MBF2H516C-CESOT
|
MT_0000000738
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|
900-9D218-0083-ST4
|
MBF2H532C-AECOT
|
MT_0000000765
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D218-0073-ST0
|
MBF2H532C-AESOT
|
MT_0000000766
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0076-ST3
|
MBF2H536C-CESOT
|
MT_0000000767
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D208-0086-ST2
|
MBF2H536C-CECOT
|
MT_0000000768
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D218-0073-ST4
|
MBF2H512C-AEUOT
|
MT_0000000972
|
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D208-0076-STA
|
MBF2H516C-CEUOT
|
MT_0000000973
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|
900-9D208-0076-STB
|
MBF2H536C-CEUOT
|
MT_0000001008
|
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|
900-9D219-A518-ST0
|
BF2M515A-VENOT_C01
|
MT_0000000750
|
BlueField-2 E-Series DPU 200GbE Single-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; Secured Boot Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.
Driver Software, Tools and Switch Firmware
The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:
|
Supported Version
|
NVIDIA BlueField-2 Firmware
|
24.38.1002 / 24.37.1300 /24.35.2000
|
BlueField DPU OS Software
|
4.0.x
|
MLNX_OFED
|
23.07-0.5.0.0 / 23.04-0.5.3.3
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MLNX_EN (MLNX_OFED based code)
|
23.07-0.5.0.0 / 23.04-0.5.3.3
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
WinOF-2
|
23.7.50000 / 23.4.50010
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MFT
|
4.25.0 / 4.24.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
mstflint
|
4.25.0 / 4.24.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
FlexBoot
|
3.7.201
|
UEFI
|
14.31.19
|
MLNX-OS
|
3.10.5002 onwards
|
Cumulus
|
5.4 onwards
|
NVIDIA Quantum-2 Firmware
|
31.2010.5002 onwards
|
NVIDIA Quantum Firmware
|
27.2010.5002 onwards
Validated and Supported 400GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
400GE
|
MCP1660-W001E30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG
|
400GE
|
MCP1660-W002E26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG
|
400GE
|
MCP1660-W003E26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG
|
400GE
|
MCP1660-W00AE30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG
|
400GE
|
MCP1660-W01AE30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG
|
400GE
|
MCP1660-W02AE26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG
|
400GE
|
MCP7F60-W001R30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG
|
400GE
|
MCP7F60-W002R26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG
|
400GE
|
MCP7F60-W02AR26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG
|
400GE
|
MCP7H60-W001R30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG
|
400GE
|
MCP7H60-W002R26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG
|
400GE
|
MCP7H60-W01AR30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG
|
400GE
|
MCP7H60-W02AR26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG
Validated and Supported 200GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
200GE
|
MFS1S00-V003E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
200GE
|
MFS1S00-V005E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
200GE
|
MFS1S00-V010E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
200GE
|
MFS1S00-V015E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
200GE
|
MFS1S00-V020E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
200GE
|
MFS1S00-V030E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
200GE
|
MFS1S00-V050E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
200GE
|
MFS1S00-V100E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
200GE
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
200GE
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
200GE
|
MMA1T00-VS
|
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
200GE
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
200GE
|
MCP1650-V003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
200GE
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
200GE
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
200GE
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
200GE
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
Validated and Supported 100GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
100GbE
|
MCP1600-C001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C001LZ
|
NVIDIA passive copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C003LZ
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C005AM
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 5m, 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C005E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C00BE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C01A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C02A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-C02AE26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, black, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP1600-C03A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
100GbE
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs,1.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, colored, 28AWG
|
100GbE
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 3m, 28AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, colored, 26AWG, CA-L
|
100GbE
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2.5m, 30AWG
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N
|
100GbE
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L
|
100GbE
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
100GbE
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
100GbE
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
100GbE
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
100GbE
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
100GbE
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
100GbE
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
100GbE
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
100GbE
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
100GbE
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
100GbE
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
100GbE
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
100GbE
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
100GbE
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
100GbE
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
100GbE
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
100GbE
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
100GbE
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
100GbE
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
100GbE
|
MMA1B00-C100D_FF
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
100GbE
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
100GbE
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
100GbE
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
Validated and Supported 56GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
56GbE
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
56GbE
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
56GbE
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
56GbE
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
56GbE
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
56GbE
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
56GbE
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
56GbE
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
56GbE
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
56GbE
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
56GbE
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
56GbE
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
56GbE
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
56GbE
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
56GbE
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
56GbE
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
56GbE
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
56GbE
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
56GbE
|
MCP1700-F001C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F001D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F002C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F002D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F003C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab
|
56GbE
|
MCP1700-F003D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab
|
56GbE
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
56GbE
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
56GbE
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
56GbE
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
56GbE
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
Validated and Supported 50GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
50GE
|
MAM1Q00A-QSA56
|
NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56
|
50GE
|
MCP2M50-G001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
50GE
|
MCP2M50-G002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
50GE
|
MCP2M50-G003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
50GE
|
MCP2M50-G00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
50GE
|
MCP2M50-G01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
50GE
|
MCP2M50-G02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
Validated and Supported 40GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
40GbE
|
MC2206128-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
|
40GbE
|
MC2206128-005
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2206130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
|
40GbE
|
MC2206130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
|
40GbE
|
MC2206130-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2206130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
|
40GbE
|
MC2210126-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
|
40GbE
|
MC2210126-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2210128-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2210130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
|
40GbE
|
MC2210310-003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
40GbE
|
MC2210310-005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
40GbE
|
MC2210310-010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
40GbE
|
MC2210310-015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
40GbE
|
MC2210310-020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
40GbE
|
MC2210310-030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
40GbE
|
MC2210310-050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
40GbE
|
MC2210310-100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
40GbE
|
MC2210411-SR4E
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
|
40GbE
|
MC2609125-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
|
40GbE
|
MC2609130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
|
40GbE
|
MC2609130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
|
40GbE
|
MCP1700-B001E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B002E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B003E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B01AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP1700-B02AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, black pull-tab
|
40GbE
|
MCP7900-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, blue pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X002A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X003A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X01AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MCP7904-X02AA
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, black pull-tab, customized label
|
40GbE
|
MMA1B00-B150D
|
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
Validated and Supported 25GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
25GbE
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
25GbE
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, black, 26AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L
|
25GbE
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
25GbE
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N
|
25GbE
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 30AWG, CA-L
|
25GbE
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
25GbE
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
25GbE
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
25GbE
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
25GbE
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
25GbE
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
25GbE
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
25GbE
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
25GbE
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 150m
Validated and Supported 10GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
10GbE
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
10GbE
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
10GbE
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
10GbE
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
10GbE
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
10GbE
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
10GbE
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
10GbE
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
10GbE
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
10GbE
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
10GbE
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
10GbE
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
10GbE
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
10GbE
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
10GbE
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
10GbE
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
10GbE
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
10GbE
|
MCP2100-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, blue pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2101-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Green pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, black pull-tab, connector label
|
10GbE
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, black pull-tab, connector label
|
N/A
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
N/A
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
Validated and Supported 1GbE Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
1GbE
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
1GbE
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
Validated and Supported NDR Cables
|
Speed
|
OPN
|
Description
|
NDR
|
MCA7J65-N004
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
|
NDR
|
MCA7J65-N005
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
|
NDR
|
MCA7J75-N004
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
|
NDR
|
MCA7J75-N005
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
Validated and Supported HDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
HDR
|
MCP7H50-H001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1m, 30AWG
|
HDR
|
MCP7H50-H002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 2m, 26AWG
|
HDR
|
MCP7H50-H01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1.5m, 30AWG
|
HDR
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
HDR
|
MFS1S00-H003V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 3m
|
HDR
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
HDR
|
MFS1S00-H005V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 5m
|
HDR
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
HDR
|
MFS1S00-H010V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 10m
|
HDR
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
HDR
|
MFS1S00-H015V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 15m
|
HDR
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
HDR
|
MFS1S00-H020V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 20m
|
HDR
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
HDR
|
MFS1S00-H030V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 30m
|
HDR
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
HDR
|
MFS1S00-H050V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 50m
|
HDR
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
HDR
|
MFS1S00-H100V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 100m
|
HDR
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
HDR
|
MFS1S00-H130V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 130m
|
HDR
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
HDR
|
MFS1S00-H150V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 150m
|
HDR
|
MFS1S00-H200E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
|
HDR
|
MFS1S50-H0xxE
|
NVIDIA Active Fiber Splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, up to 30m
|
HDR
|
MFA7U10-H003
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
|
HDR
|
MFA7U10-H005
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
|
HDR
|
MFA7U10-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
|
HDR
|
MFA7U10-H015
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
|
HDR
|
MFA7U10-H020
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
|
HDR
|
MFA7U10-H030
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
|
HDR
|
MCP1650-H001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
HDR
|
MCP1650-H002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
HDR
|
MCP1650-H00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
HDR
|
MCP1650-H01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
HDR
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
HDR
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
HDR
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
HDR
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
HDR
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
HDR
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
HDR
|
MFA7U20-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 4x100Gb/s, OSFP to 4xQSFP56, 10m
Validated and Supported EDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
EDR
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EDR
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, black, 30AWG
|
EDR
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EDR
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG
|
EDR
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EDR
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
EDR
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
EDR
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EDR
|
MFA1A00-E010_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EDR
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
EDR
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
EDR
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
EDR
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
EDR
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
EDR
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
Validated and Supported FDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
FDR
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
FDR
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
FDR
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
FDR
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
FDR
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
FDR
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
FDR
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
FDR
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
FDR
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
FDR
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
FDR
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
FDR
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
FDR
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
FDR
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
FDR
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
FDR
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
FDR
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
FDR
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
FDR
|
MCP1700-F001C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F001D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F002C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F002D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F003C
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab
|
FDR
|
MCP1700-F003D
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab
|
FDR
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
FDR
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
FDR
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
FDR
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
FDR
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
Validated and Supported QDR Cables
|
Speed
|
Part Number
|
Marketing Description
|
QDR
|
MC2206125-007
|
NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m