Firmware Compatible Products

NVIDIA BlueField-2 DPU Firmware Release Notes v24.38.1002
These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware Rev 24.38.1002. This firmware supports the following protocols:

  • InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR

  • Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2, 400GbE2

  • PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1

1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.

2. Speed that supports PAM4 mode only.

Warning

When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.

Supported Devices

NVIDIA SKU

Legacy OPNs

PSID

Description

900-9D219-0086-ST1

MBF2M516A-CECOT

MT_0000000375

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0086-ST0

MBF2M516A-EECOT

MT_0000000376

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0056-ST1

MBF2M516A-EENOT

MT_0000000377

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D206-0053-SQ0

MBF2H332A-AENOT

MT_0000000539

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D206-0063-ST2

MBF2H332A-AEEOT

MT_0000000540

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D206-0083-ST3

MBF2H332A-AECOT

MT_0000000541

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D219-0066-ST0

MBF2M516A-EEEOT

MT_0000000559

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0056-SN1

MBF2M516A-CENOT

MT_0000000560

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0066-ST2

MBF2M516A-CEEOT

MT_0000000561

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0006-ST0

MBF2H516A-CEEOT

MT_0000000702

BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0056-ST2

MBF2H516A-CENOT

MT_0000000703

BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0066-ST3

MBF2H516A-EEEOT

MT_0000000704

BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0056-SQ0

MBF2H516A-EENOT

MT_0000000705

BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D250-0038-ST1

MBF2M345A-HESOT

MT_0000000715

BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D250-0048-ST1

MBF2M345A-HECOT

MT_0000000716

BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D218-0073-ST1

MBF2H512C-AESOT

MT_0000000723

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D218-0083-ST2

MBF2H512C-AECOT

MT_0000000724

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0086-ST4

MBF2M516C-EECOT

MT_0000000728

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0086-SQ0

MBF2H516C-CECOT

MT_0000000729

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST5

MBF2M516C-CESOT

MT_0000000731

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST6

MBF2M516C-EESOT

MT_0000000732

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0086-ST3

MBF2M516C-CECOT

MT_0000000733

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST2

MBF2H516C-EESOT

MT_0000000737

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST1

MBF2H516C-CESOT

MT_0000000738

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D218-0083-ST4

MBF2H532C-AECOT

MT_0000000765

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D218-0073-ST0

MBF2H532C-AESOT

MT_0000000766

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0076-ST3

MBF2H536C-CESOT

MT_0000000767

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0086-ST2

MBF2H536C-CECOT

MT_0000000768

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D218-0073-ST4

MBF2H512C-AEUOT

MT_0000000972

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management

900-9D208-0076-STA

MBF2H516C-CEUOT

MT_0000000973

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management

900-9D208-0076-STB

MBF2H536C-CEUOT

MT_0000001008

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-A518-ST0

BF2M515A-VENOT_C01

MT_0000000750

BlueField-2 E-Series DPU 200GbE Single-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; Secured Boot Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

Warning

Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.

Driver Software, Tools and Switch Firmware

The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:

Supported Version

NVIDIA BlueField-2 Firmware

24.38.1002 / 24.37.1300 /24.35.2000

BlueField DPU OS Software

4.0.x

MLNX_OFED

23.07-0.5.0.0 / 23.04-0.5.3.3

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MLNX_EN (MLNX_OFED based code)

23.07-0.5.0.0 / 23.04-0.5.3.3

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

WinOF-2

23.7.50000 / 23.4.50010

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MFT

4.25.0 / 4.24.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

mstflint

4.25.0 / 4.24.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

FlexBoot

3.7.201

UEFI

14.31.19

MLNX-OS

3.10.5002 onwards

Cumulus

5.4 onwards

NVIDIA Quantum-2 Firmware

31.2010.5002 onwards

NVIDIA Quantum Firmware

27.2010.5002 onwards

Validated and Supported Cables and Modules

Validated and Supported 400GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

400GE

MCP1660-W001E30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG

400GE

MCP1660-W002E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG

400GE

MCP1660-W003E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG

400GE

MCP1660-W00AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG

400GE

MCP1660-W01AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG

400GE

MCP1660-W02AE26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG

400GE

MCP7F60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG

400GE

MCP7F60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG

400GE

MCP7F60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG

400GE

MCP7H60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG

400GE

MCP7H60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG

400GE

MCP7H60-W01AR30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG

400GE

MCP7H60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG

Validated and Supported 200GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

200GE

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

200GE

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

200GE

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

200GE

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

200GE

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

200GE

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

200GE

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

200GE

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

200GE

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

200GE

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

200GE

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

200GE

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

200GE

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

200GE

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

200GE

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

200GE

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

200GE

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

200GE

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

200GE

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

200GE

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

200GE

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

200GE

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

200GE

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

200GE

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

200GE

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

200GE

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

200GE

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

200GE

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

200GE

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

Validated and Supported 100GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

100GbE

MCP1600-C001

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

100GbE

MCP1600-C001E30N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C001LZ

NVIDIA passive copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

100GbE

MCP1600-C002

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

100GbE

MCP1600-C002E30N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C003

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

100GbE

MCP1600-C003E26N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C003E30L

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L

100GbE

MCP1600-C003LZ

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

100GbE

MCP1600-C005AM

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 5m, 26AWG

100GbE

MCP1600-C005E26L

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L

100GbE

MCP1600-C00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG

100GbE

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C01A

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

100GbE

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C02A

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

100GbE

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, black, 30AWG, CA-L

100GbE

MCP1600-C03A

NVIDIA passive copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

100GbE

MCP1600-E001

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

100GbE

MCP1600-E002

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

100GbE

MCP1600-E003

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

100GbE

MCP1600-E01A

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

100GbE

MCP1600-E02A

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

100GbE

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG

100GbE

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG

100GbE

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L

100GbE

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, colored, 26AWG, CA-L

100GbE

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pull-tabs,1.5m, 30AWG

100GbE

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L

100GbE

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, colored, 28AWG

100GbE

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, colored, 26AWG, CA-L

100GbE

MCP7H00-G001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG

100GbE

MCP7H00-G001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1m, 30AWG

100GbE

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7H00-G002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2m, 30AWG

100GbE

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7H00-G003R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 3m, 28AWG

100GbE

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, colored, 30AWG, CA-L

100GbE

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, colored, 26AWG, CA-L

100GbE

MCP7H00-G01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 1.5m, 30AWG

100GbE

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, colored, 30AWG, CA-N

100GbE

MCP7H00-G02AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pull-tabs, 2.5m, 30AWG

100GbE

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 26AWG, CA-N

100GbE

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, colored, 30AWG, CA-L

100GbE

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

100GbE

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

100GbE

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

100GbE

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

100GbE

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

100GbE

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

100GbE

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

100GbE

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

100GbE

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

100GbE

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

100GbE

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

100GbE

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

100GbE

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

100GbE

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

100GbE

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

100GbE

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

100GbE

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

100GbE

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

100GbE

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

100GbE

MMA1B00-C100D_FF

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

100GbE

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

100GbE

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

100GbE

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

Validated and Supported 56GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

56GbE

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

56GbE

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

56GbE

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

56GbE

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

56GbE

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

56GbE

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

56GbE

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

56GbE

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

56GbE

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

56GbE

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

56GbE

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

56GbE

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

56GbE

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

56GbE

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

56GbE

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

56GbE

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

56GbE

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

56GbE

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

56GbE

MCP1700-F001C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab

56GbE

MCP1700-F001D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab

56GbE

MCP1700-F002C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab

56GbE

MCP1700-F002D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab

56GbE

MCP1700-F003C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab

56GbE

MCP1700-F003D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab

56GbE

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

56GbE

MCP170L-F002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m

56GbE

MCP170L-F003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

56GbE

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

56GbE

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

Validated and Supported 50GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

50GE

MAM1Q00A-QSA56

NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56

50GE

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

50GE

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

50GE

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

50GE

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

50GE

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

50GE

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

Validated and Supported 40GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

40GbE

MC2206128-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m

40GbE

MC2206128-005

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m

40GbE

MC2206130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m

40GbE

MC2206130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m

40GbE

MC2206130-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m

40GbE

MC2206130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m

40GbE

MC2210126-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m

40GbE

MC2210126-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

40GbE

MC2210128-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

40GbE

MC2210130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m

40GbE

MC2210310-003

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

40GbE

MC2210310-005

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

40GbE

MC2210310-010

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m

40GbE

MC2210310-015

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m

40GbE

MC2210310-020

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m

40GbE

MC2210310-030

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m

40GbE

MC2210310-050

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m

40GbE

MC2210310-100

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m

40GbE

MC2210411-SR4E

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m

40GbE

MC2609125-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m

40GbE

MC2609130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m

40GbE

MC2609130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m

40GbE

MCP1700-B001E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, black pull-tab

40GbE

MCP1700-B002E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, black pull-tab

40GbE

MCP1700-B003E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, black pull-tab

40GbE

MCP1700-B01AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, black pull-tab

40GbE

MCP1700-B02AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, black pull-tab

40GbE

MCP7900-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, blue pull-tab, customized label

40GbE

MCP7904-X002A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, black pull-tab, customized label

40GbE

MCP7904-X003A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, black pull-tab, customized label

40GbE

MCP7904-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, black pull-tab, customized label

40GbE

MCP7904-X02AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, black pull-tab, customized label

40GbE

MMA1B00-B150D

NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI

Validated and Supported 25GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

25GbE

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

25GbE

MCP2M00-A001

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

25GbE

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, black, 30AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A002

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

25GbE

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, black, 30AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 26AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, black, 30AWG, CA-L

25GbE

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, black, 26AWG, CA-L

25GbE

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, black, 26AWG, CA-L

25GbE

MCP2M00-A00A

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

25GbE

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, black, 30AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, black, 30AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 26AWG, CA-N

25GbE

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA passive copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, black, 30AWG, CA-L

25GbE

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

25GbE

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

25GbE

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

25GbE

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

25GbE

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

25GbE

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

25GbE

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

25GbE

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

25GbE

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 150m

Validated and Supported 10GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

10GbE

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

10GbE

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

10GbE

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

10GbE

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

10GbE

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

10GbE

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

10GbE

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

10GbE

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

10GbE

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

10GbE

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

10GbE

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

10GbE

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

10GbE

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

10GbE

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

10GbE

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

10GbE

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

10GbE

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

10GbE

MCP2100-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, blue pull-tab, connector label

10GbE

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, blue pull-tab, connector label

10GbE

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, blue pull-tab, connector label

10GbE

MCP2101-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Green pull-tab, connector label

10GbE

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, black pull-tab, connector label

10GbE

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, black pull-tab, connector label

10GbE

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, black pull-tab, connector label

10GbE

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, black pull-tab, connector label

10GbE

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, black pull-tab, connector label

N/A

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

N/A

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

Validated and Supported 1GbE Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

1GbE

MC3208011-SX

NVIDIA optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

1GbE

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

Validated and Supported NDR Cables

Speed

OPN

Description

NDR

MCA7J65-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m

NDR

MCA7J65-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m

NDR

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

NDR

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

Validated and Supported HDR Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

HDR

MCP7H50-H001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1m, 30AWG

HDR

MCP7H50-H002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 2m, 26AWG

HDR

MCP7H50-H01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, colored, 1.5m, 30AWG

HDR

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

HDR

MFS1S00-H003V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 3m

HDR

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

HDR

MFS1S00-H005V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 5m

HDR

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

HDR

MFS1S00-H010V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 10m

HDR

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

HDR

MFS1S00-H015V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 15m

HDR

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

HDR

MFS1S00-H020V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 20m

HDR

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

HDR

MFS1S00-H030V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 30m

HDR

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

HDR

MFS1S00-H050V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 50m

HDR

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

HDR

MFS1S00-H100V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 100m

HDR

MFS1S00-H130E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m

HDR

MFS1S00-H130V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 130m

HDR

MFS1S00-H150E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m

HDR

MFS1S00-H150V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 150m

HDR

MFS1S00-H200E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m

HDR

MFS1S50-H0xxE

NVIDIA Active Fiber Splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, up to 30m

HDR

MFA7U10-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

HDR

MFA7U10-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

HDR

MFA7U10-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

HDR

MFA7U10-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

HDR

MFA7U10-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

HDR

MFA7U10-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

HDR

MCP1650-H001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

HDR

MCP1650-H002E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

HDR

MCP1650-H00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

HDR

MCP1650-H01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

HDR

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

HDR

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

HDR

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

HDR

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

HDR

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

HDR

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

HDR

MFA7U20-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 4x100Gb/s, OSFP to 4xQSFP56, 10m

Validated and Supported EDR Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

EDR

MCP1600-E001

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EDR

MCP1600-E001E30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E002

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EDR

MCP1600-E002E30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E003

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EDR

MCP1600-E003E26

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, black, 26AWG

EDR

MCP1600-E004E26

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, black, 26AWG

EDR

MCP1600-E005E26

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, black, 26AWG

EDR

MCP1600-E00A

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG

EDR

MCP1600-E00AE30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E00BE30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E01A

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EDR

MCP1600-E01AE30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E01BE30

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, black, 30AWG

EDR

MCP1600-E02A

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EDR

MCP1600-E02AE26

NVIDIA passive copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, black, 26AWG

EDR

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EDR

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

EDR

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

EDR

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

EDR

MFA1A00-E010_FF

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

EDR

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

EDR

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

EDR

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

EDR

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

EDR

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

EDR

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

Validated and Supported FDR Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

FDR

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

FDR

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

FDR

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

FDR

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

FDR

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

FDR

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

FDR

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

FDR

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

FDR

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

FDR

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

FDR

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

FDR

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

FDR

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

FDR

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

FDR

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

FDR

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

FDR

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

FDR

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

FDR

MCP1700-F001C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Red pull-tab

FDR

MCP1700-F001D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m, Yellow pull-tab

FDR

MCP1700-F002C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Red pull-tab

FDR

MCP1700-F002D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m, Yellow pull-tab

FDR

MCP1700-F003C

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Red pull-tab

FDR

MCP1700-F003D

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m, Yellow pull-tab

FDR

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

FDR

MCP170L-F002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m

FDR

MCP170L-F003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

FDR

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

FDR

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

Validated and Supported QDR Cables

Speed

Part Number

Marketing Description

QDR

MC2206125-007

NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m

