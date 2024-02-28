Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware. This firmware supports the following protocols:
InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR
Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2, 400GbE2
PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1
1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.
2. Speed that supports PAM4 mode only.
When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.
|NVIDIA SKU
|Legacy OPNs
|PSID
|Description
|900-9D208-0086-ST2
|MBF2H536C-CECOT
|MT_0000000768
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D218-0083-ST4
|MBF2H532C-AECOT
|MT_0000000765
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D208-0076-ST6
|MBF2M516C-EESOT
|MT_0000000732
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D206-0053-ST2
|MBF2H322A-AENOT
|MT_0000000544
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D208-0076-STB
|MBF2H536C-CEUOT
|MT_0000001008
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D206-0063-ST2
|MBF2H332A-AEEOT
|MT_0000000540
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D250-0038-ST1
|MBF2M345A-HESOT
|MT_0000000715
|BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D208-0076-ST3
|MBF2H536C-CESOT
|MT_0000000767
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D218-0073-ST4
|MBF2H512C-AEUOT
|MT_0000000972
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|900-9D208-0086-ST4
|MBF2M516C-EECOT
|MT_0000000728
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D208-0086-SQ0
|MBF2H516C-CECOT
|MT_0000000729
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D219-0006-ST0
|MBF2H516A-CEEOT
|MT_0000000702
|BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D206-0053-ST1
|MBF2H322A-AENET
|MT_0000000698
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; SNAP-NVMe Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D219-0056-SQ0
|MBF2H516A-EENOT
|MT_0000000705
|BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D206-0083-ST1
|MBF2H322A-AECOT
|MT_0000000542
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D218-0083-ST2
|MBF2H512C-AECOT
|MT_0000000724
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D208-0076-ST2
|MBF2H516C-EESOT
|MT_0000000737
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D219-0066-ST2
|MBF2M516A-CEEOT
|MT_0000000561
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D208-0076-ST5
|MBF2M516C-CESOT
|MT_0000000731
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D219-0066-ST3
|MBF2H516A-EEEOT
|MT_0000000704
|BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D219-0086-ST0
|MBF2M516A-EECOT
|MT_0000000376
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|P1004 / 699210040230
|N/A
|NVD0000000015
|ROY BlueField-2 + GA100 PCIe Gen4 x8; two 100Gbe/EDR QSFP28 ports; FHFL
|900-9D219-0086-ST1
|MBF2M516A-CECOT
|MT_0000000375
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D219-0056-SN1
|MBF2M516A-CENOT
|MT_0000000560
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D218-0073-ST0
|MBF2H532C-AESOT
|MT_0000000766
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D208-0076-ST1
|MBF2H516C-CESOT
|MT_0000000738
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D219-0066-ST0
|MBF2M516A-EEEOT
|MT_0000000559
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D206-0083-ST3
|MBF2H332A-AECOT
|MT_0000000541
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D206-0063-ST4
|MBF2M322A-AEEOT
|MT_0000000490
|BlueField-2 E-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D219-0056-ST1
|MBF2M516A-EENOT
|MT_0000000377
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D208-0076-STA
|MBF2H516C-CEUOT
|MT_0000000973
|BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
|699140280000
|N/A
|NVD0000000020
|ZAM/NAS
|900-9D206-0053-SQ0
|MBF2H332A-AENOT
|MT_0000000539
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D208-0086-ST3
|MBF2M516C-CECOT
|MT_0000000733
|BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
|900-9D219-0056-ST2
|MBF2H516A-CENOT
|MT_0000000703
|BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D218-0073-ST1
|MBF2H512C-AESOT
|MT_0000000723
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
|900-9D206-0063-ST1
|MBF2H322A-AEEOT
|MT_0000000543
|BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
|900-9D250-0048-ST1
|MBF2M345A-HECOT
|MT_0000000716
|BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.
The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:
|
Supported Version
|
NVIDIA BlueField-2 Firmware
|
24.39.3004 / 24.39.2048 / 24.38.1002
|
BlueField DPU OS Software
|
4.5.1
|
MLNX_OFED
|
23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MLNX_EN (MLNX_OFED based code)
|
23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
WinOF-2
|
23.10.50000 / 23.7.50000
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MFT
|
4.26.1 / 4.26.0 / 4.25.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
mstflint
|
4.26.1 / 4.26.0 / 4.25.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
FlexBoot
|
3.7.300
|
UEFI
|
14.32.17
|
MLNX-OS
|
3.10.5002 onwards
|
Cumulus
|
5.4 onwards
|
NVIDIA Quantum-2 Firmware
|
31.2012.1024 onwards
|
NVIDIA Quantum Firmware
|
27.2012.1010 onwards