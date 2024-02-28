NVIDIA BlueField-2 DPU Firmware Release Notes v24.39.3004 LTS
Firmware Compatible Products

These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware. This firmware supports the following protocols:

  • InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR

  • Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2, 400GbE2

  • PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1

1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.

2. Speed that supports PAM4 mode only.

Warning

When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.

Supported Devices

NVIDIA SKULegacy OPNsPSIDDescription
900-9D208-0086-ST2MBF2H536C-CECOTMT_0000000768BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D218-0083-ST4MBF2H532C-AECOTMT_0000000765BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-ST6MBF2M516C-EESOTMT_0000000732BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D206-0053-ST2MBF2H322A-AENOTMT_0000000544BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D208-0076-STBMBF2H536C-CEUOTMT_0000001008BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D206-0063-ST2MBF2H332A-AEEOTMT_0000000540BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D250-0038-ST1MBF2M345A-HESOTMT_0000000715BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D208-0076-ST3MBF2H536C-CESOTMT_0000000767BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D218-0073-ST4MBF2H512C-AEUOTMT_0000000972BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
900-9D208-0086-ST4MBF2M516C-EECOTMT_0000000728BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D208-0086-SQ0MBF2H516C-CECOTMT_0000000729BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D219-0006-ST0MBF2H516A-CEEOTMT_0000000702BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D206-0053-ST1MBF2H322A-AENETMT_0000000698BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; SNAP-NVMe Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D219-0056-SQ0MBF2H516A-EENOTMT_0000000705BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D206-0083-ST1MBF2H322A-AECOTMT_0000000542BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D218-0083-ST2MBF2H512C-AECOTMT_0000000724BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-ST2MBF2H516C-EESOTMT_0000000737BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D219-0066-ST2MBF2M516A-CEEOTMT_0000000561BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-ST5MBF2M516C-CESOTMT_0000000731BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D219-0066-ST3MBF2H516A-EEEOTMT_0000000704BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D219-0086-ST0MBF2M516A-EECOTMT_0000000376BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
P1004 / 699210040230N/ANVD0000000015ROY BlueField-2 + GA100 PCIe Gen4 x8; two 100Gbe/EDR QSFP28 ports; FHFL
900-9D219-0086-ST1MBF2M516A-CECOTMT_0000000375BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D219-0056-SN1MBF2M516A-CENOTMT_0000000560BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D218-0073-ST0MBF2H532C-AESOTMT_0000000766BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-ST1MBF2H516C-CESOTMT_0000000738BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D219-0066-ST0MBF2M516A-EEEOTMT_0000000559BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D206-0083-ST3MBF2H332A-AECOTMT_0000000541BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D206-0063-ST4MBF2M322A-AEEOTMT_0000000490BlueField-2 E-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D219-0056-ST1MBF2M516A-EENOTMT_0000000377BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-STAMBF2H516C-CEUOTMT_0000000973BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
699140280000N/ANVD0000000020ZAM/NAS
900-9D206-0053-SQ0MBF2H332A-AENOTMT_0000000539BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D208-0086-ST3MBF2M516C-CECOTMT_0000000733BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D219-0056-ST2MBF2H516A-CENOTMT_0000000703BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D218-0073-ST1MBF2H512C-AESOTMT_0000000723BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D206-0063-ST1MBF2H322A-AEEOTMT_0000000543BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D250-0048-ST1MBF2M345A-HECOTMT_0000000716BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
Warning

Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.

Driver Software, Tools and Switch Firmware

The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:

Supported Version

NVIDIA BlueField-2 Firmware

24.39.3004 / 24.39.2048 / 24.38.1002

BlueField DPU OS Software

4.5.1

MLNX_OFED

23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MLNX_EN (MLNX_OFED based code)

23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

WinOF-2

23.10.50000 / 23.7.50000

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MFT

4.26.1 / 4.26.0 / 4.25.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

mstflint

4.26.1 / 4.26.0 / 4.25.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

FlexBoot

3.7.300

UEFI

14.32.17

MLNX-OS

3.10.5002 onwards

Cumulus

5.4 onwards

NVIDIA Quantum-2 Firmware

31.2012.1024 onwards

NVIDIA Quantum Firmware

27.2012.1010 onwards
