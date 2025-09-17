NVIDIA BlueField-2 DPU Firmware Release Notes v24.39.8002 LTS
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  NVIDIA BlueField-2 DPU Firmware Release Notes v24.39.8002 LTS  Bug Fixes in this Firmware Version

Bug Fixes in this Firmware Version

This release does not include any bug fixes.
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Sep 17, 2025.
content here