NVIDIA BlueField-2 DPU Firmware Release Notes v24.40.1000
Firmware Compatible Products

These are the release notes for the NVIDIA® BlueField-2 SmartNICs firmware. This firmware supports the following protocols:

  • InfiniBand - QDR, FDR, EDR, HDR100, HDR

  • Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2, 400GbE2

  • PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1

1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.

2. Speed that supports PAM4 mode only.

Warning

When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.

Supported Devices

NVIDIA SKU

Legacy OPNs

PSID

Description

900-9D219-0056-SN1

MBF2M516A-CENOT

MT_0000000560

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D218-0073-ST0

MBF2H532C-AESOT

MT_0000000766

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0086-ST1

MBF2M516A-CECOT

MT_0000000375

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0076-ST2

MBF2H516C-EESOT

MT_0000000737

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-STA

MBF2H516C-CEUOT

MT_0000000973

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management

900-9D208-0086-ST4

MBF2M516C-EECOT

MT_0000000728

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0086-ST2

MBF2H536C-CECOT

MT_0000000768

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D206-0063-ST1

MBF2H322A-AEEOT

MT_0000000543

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D250-0048-ST1

MBF2M345A-HECOT

MT_0000000716

BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D218-0083-ST2

MBF2H512C-AECOT

MT_0000000724

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0086-SQ0

MBF2H516C-CECOT

MT_0000000729

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST5

MBF2M516C-CESOT

MT_0000000731

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0076-ST3

MBF2H536C-CESOT

MT_0000000767

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

699140280000

N/A

NVD0000000020

ZAM/NAS

900-9D219-0066-ST2

MBF2M516A-CEEOT

MT_0000000561

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0086-ST0

MBF2M516A-EECOT

MT_0000000376

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D206-0053-SQ0

MBF2H332A-AENOT

MT_0000000539

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D219-0006-ST0

MBF2H516A-CEEOT

MT_0000000702

BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0056-ST2

MBF2H516A-CENOT

MT_0000000703

BlueField-2 DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D219-0066-ST3

MBF2H516A-EEEOT

MT_0000000704

BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D218-0073-ST1

MBF2H512C-AESOT

MT_0000000723

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0076-ST6

MBF2M516C-EESOT

MT_0000000732

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D208-0086-ST3

MBF2M516C-CECOT

MT_0000000733

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D218-0083-ST4

MBF2H532C-AECOT

MT_0000000765

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

P1004 / 699210040230

N/A

NVD0000000015

ROY BlueField-2 + GA100 PCIe Gen4 x8; two 100Gbe/EDR QSFP28 ports; FHFL

900-9D219-0056-ST1

MBF2M516A-EENOT

MT_0000000377

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D206-0063-ST2

MBF2H332A-AEEOT

MT_0000000540

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D206-0053-ST2

MBF2H322A-AENOT

MT_0000000544

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto Disabled; 8GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D219-0066-ST0

MBF2M516A-EEEOT

MT_0000000559

BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D208-0076-ST1

MBF2H516C-CESOT

MT_0000000738

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL

900-9D206-0083-ST3

MBF2H332A-AECOT

MT_0000000541

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D219-0056-SQ0

MBF2H516A-EENOT

MT_0000000705

BlueField-2 DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

900-9D250-0038-ST1

MBF2M345A-HESOT

MT_0000000715

BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL

900-9D218-0073-ST4

MBF2H512C-AEUOT

MT_0000000972

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management

900-9D208-0076-STB

MBF2H536C-CEUOT

MT_0000001008

BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

Warning

Please be aware that not all firmware binaries contain FlexBoot or UEFI, support may vary between cards.

Driver Software, Tools and Switch Firmware

The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:

Supported Version

NVIDIA BlueField-2 Firmware

24.40.1000 / 24.39.2048 / 24.38.1002

BlueField DPU OS Software

4.6.0

MLNX_OFED

24.01-0.3.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MLNX_EN (MLNX_OFED based code)

24.01-0.3.3.1 / 23.10-1.1.9.0 / 23.10-0.5.5.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

WinOF-2

24.1.50000 / 23.10.50000 / 23.7.50000

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

MFT

4.27.0 / 4.26.1 / 4.26.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

mstflint

4.27.0 / 4.26.1 / 4.26.0

Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.

FlexBoot

3.7.300

UEFI

14.33.10

MLNX-OS

3.10.5002 onwards

Cumulus

5.4 onwards

NVIDIA Quantum-2 Firmware

31.2012.1024 onwards

NVIDIA Quantum Firmware

27.2012.1010 onwards
