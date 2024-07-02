NVIDIA BlueField-3 DPU NIC Firmware Release Notes v32.39.3560 LTS
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  NVIDIA BlueField-3 DPU NIC Firmware Release Notes v32.39.3560 LTS  Validated and Supported Cables and Modules

On This Page

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

NDR / 400GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

400GE

980-9I08L-00W003

C-DQ8FNM003-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08N-00W005

C-DQ8FNM005-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08P-00W010

C-DQ8FNM010-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08R-00W020

C-DQ8FNM020-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m

Preliminary

N/A

400GE

980-9I08T-00W050

C-DQ8FNM050-NML

NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m

Preliminary

NDR

N/A

980-9I81B-00N004

MCA7J65-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I81C-00N005

MCA7J65-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m

Prototype

NDR

N/A

980-9I76G-00N004

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I76H-00N005

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

Prototype

NDR

N/A

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N025

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I558-00N001

MFP7E30-N001

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 1m

MP

NDR

N/A

980-9I559-00N002

MFP7E30-N002

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m

MP

NDR

N/A

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

N/A

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

N/A

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

N/A

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

N/A

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

N/A

980-9I124-00H003

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

N/A

980-9I45A-00H005

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

N/A

980-9I45G-00H010

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I45M-00H015

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

N/A

980-9I45Y-00H030

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

N/A

980-9I455-00H050

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

N/A

980-9I44G-00H100

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

N/A

980-9I44I-00H130

MFS1S00-H130E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

HDR

200GE

980-9I44N-00H150

MFS1S00-H150V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m

MP

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

N/A

980-9I452-00H003

MFS1S50-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

N/A

980-9I956-00H005

MFS1S50-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

N/A

980-9I95A-00H010

MFS1S50-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

N/A

980-9I95E-00H015

MFS1S50-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

N/A

980-9I95I-00H020

MFS1S50-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

N/A

980-9I95M-00H030

MFS1S50-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

HDR

200GE

980-9I95S-00H040

MFS1S50-H040V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m

Prototype

HDR

200GE

980-9I95T-00H050

MFS1S50-H050V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m

Prototype

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I961-00H010

MFS1S90-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

LTB [HVM]

HDR

N/A

980-9I423-00H020

MFS1S90-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

LTB [HVM]

HDR

N/A

980-9I424-00H030

MFS1S90-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I17S-00HS00

MMA1T00-HS

NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62S-00C001

MCP1600-C001LZ

NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I622-00C002

MCP1600-C002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I622-00C003

MCP1600-C003LZ

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I626-00C00A

MCP1600-C00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62T-00E002

MCP1600-E002E26

NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG

Preliminary

EDR

N/A

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62W-00E003

MCP1600-E003E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I62Y-00E004

MCP1600-E004E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I620-00E00A

MCP1600-E00A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I621-00E00A

MCP1600-E00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I622-00E00B

MCP1600-E00BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I624-00E01A

MCP1600-E01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I625-00E01C

MCP1600-E01BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I627-00E02A

MCP1600-E02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG

HVM

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I61D-00C001

MCP7H00-G001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99F-00C001

MCP7H00-G001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99J-00C002

MCP7H00-G002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99O-00C003

MCP7H00-G003R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99W-00C01A

MCP7H00-G01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I992-00C02A

MCP7H00-G02AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13D-00E001

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

HVM

EDR

N/A

980-9I13F-00E003

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

EDR

N/A

980-9I13J-00E005

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

EDR

N/A

980-9I13M-00E007

MFA1A00-E007

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13O-00E010

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

EDR

N/A

980-9I13S-00E015

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

EDR

N/A

980-9I13V-00E020

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

EDR

N/A

980-9I13Y-00E030

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

EDR

N/A

980-9I133-00E050

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

EDR

N/A

980-9I135-00E100

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17D-00CS00

MMA1B00-C100T

NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4

Preliminary

EDR

N/A

980-9I17L-00E000

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I53X-00C000

SPQ-CE-ER-CDFL-M

40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver

P-Rel

N/A

100GE

980-9I63F-00CM00

X65406

NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

Preliminary

FDR / 56GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

FDR

56GE

980-9I679-00L004

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67A-00L003

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67C-00L02A

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

EOL [MP]

FDR

56GE

980-9I67D-00L001

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67E-00L002

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67F-00L00A

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67G-00L01A

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15U-00L003

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15V-00L005

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15W-00L010

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15X-00L015

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Y-00L020

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Z-00L025

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I150-00L030

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I151-00L040

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I152-00L050

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I153-00L075

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I154-00L100

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I675-00L001

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I676-00L002

MCP170L-F002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I677-00L003

MCP170L-F003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I678-00L00A

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I679-00L01A

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

FDR

N/A

980-9I17M-00FS00

MMA1B00-F030D

NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI

LTB [HVM]

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68A-00J001

MCP2100-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68E-00J001

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68A-00J001

MCP2100-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68E-00J001

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Speed

Cable OPN

Description

800GbE

DME8821-EC30

800G OSFP112-2x400G QSFP112-MM

AOC revision:

  • OSFP - 0.1.0

  • QSFP - 32.1.0

800GbE

RTXM600-710

800G OSFP112-2x400G QSFP112-MM

AOC revision:

  • OSFP -113.5.0

  • QSFP -6.0.0

400GbE

C-GD4CNS010-N00

InnoLight 400G QSFP112 to 400G QSFP-DD active optical cable with full real-time digital diagnostic monitoring

400GbE

RTXM600-610

400G QSFP-DD to QSFP112 AOC

400GbE

DME8811-EC07

400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)

400GbE

RTXM500-910

400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)

200GbE

RTXM500-905

400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56)

100GbE

1AT-3Q4M01XX-12A

O-NET QSFP28 100G Active cable/module

100GbE

AQPMANQ4EDMA0784

QSFP28 100G SMF 500m Transceiver

100GbE

CAB-Q-Q-100G-3M

Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

CAB-Q-Q-100GbE-3M

Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

FCBN425QE1C30-C1

100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M

100GbE

FTLC1151RDPL

TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4

100GbE

FTLC9152RGPL

100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS

100GbE

FTLC9555REPM3-E6

100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver

100GbE

NDAAFJ-C102

SF-NDAAFJ100G-005M

100GbE

QSFP-100G-AOC30M

30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable

100GbE

QSFP28-LR4-AJ

CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module

100GbE

SFBR-89BDDZ-CS2

CISCO-PRE 100G AOM BiDi

100GbE

SQF1002L4LNC101P

Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM

40GbE

2231254-2

Cisco 3m 40GbE copper

40GbE

AFBR-7QER15Z-CS1

Cisco 40GbE 15m AOC

40GbE

BN-QS-SP-CBL-5M

PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M

40GbE

NDCCGJ-C402

15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable

40GbE

QSFP-40G-SR-BD

Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Jul 2, 2024
content here