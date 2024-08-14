On This Page
Validated and Supported Cables and Modules
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08L-00W003
|
C-DQ8FNM003-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08N-00W005
|
C-DQ8FNM005-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08P-00W010
|
C-DQ8FNM010-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08R-00W020
|
C-DQ8FNM020-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08T-00W050
|
C-DQ8FNM050-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m
|
Preliminary
|
NDR
|
N/A
|
980-9I81B-00N004
|
MCA7J65-N004
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I81C-00N005
|
MCA7J65-N005
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I76G-00N004
|
MCA7J75-N004
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I76H-00N005
|
MCA7J75-N005
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I928-00N001
|
MCP7Y10-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I929-00N002
|
MCP7Y10-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80P-00N003
|
MCP7Y10-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80A-00N01A
|
MCP7Y10-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80Q-00N02A
|
MCP7Y10-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80B-00N001
|
MCP7Y40-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80C-00N002
|
MCP7Y40-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75R-00N003
|
MCP7Y40-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75D-00N01A
|
MCP7Y40-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75S-00N02A
|
MCP7Y40-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I73U-000003
|
MFP7E10-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I73V-000005
|
MFP7E10-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57W-000007
|
MFP7E10-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57X-00N010
|
MFP7E10-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Y-000015
|
MFP7E10-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Z-000020
|
MFP7E10-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I573-00N025
|
MFP7E10-N025
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N030
|
MFP7E10-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N035
|
MFP7E10-N035
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N040
|
MFP7E10-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Y-00N050
|
MFP7E10-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I571-00N003
|
MFP7E20-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I572-00N005
|
MFP7E20-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I573-00N007
|
MFP7E20-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I554-00N010
|
MFP7E20-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I555-00N015
|
MFP7E20-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I556-00N020
|
MFP7E20-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I557-00N030
|
MFP7E20-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55Z-00N050
|
MFP7E20-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I558-00N001
|
MFP7E30-N001
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 1m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I559-00N002
|
MFP7E30-N002
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55A-00N003
|
MFP7E30-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55B-00N005
|
MFP7E30-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58C-00N007
|
MFP7E30-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58D-00N010
|
MFP7E30-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58E-00N015
|
MFP7E30-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58F-00N020
|
MFP7E30-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58G-00N030
|
MFP7E30-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I580-00N030
|
MFP7E30-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58H-00N050
|
MFP7E30-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I581-00N050
|
MFP7E30-N060
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I582-00N050
|
MFP7E30-N070
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58I-00N100
|
MFP7E30-N100
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58J-00N150
|
MFP7E30-N150
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58K-00N003
|
MFP7E40-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58L-00N005
|
MFP7E40-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58M-00N007
|
MFP7E40-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58N-00N010
|
MFP7E40-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56O-00N015
|
MFP7E40-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56P-00N020
|
MFP7E40-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56Q-00N030
|
MFP7E40-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56R-000050
|
MFP7E40-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I693-00NS00
|
MMA1Z00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
|
P-Rel
|
|
HDR
|
NA
|
980-9I45L-00H150
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
NA
|
980-9I45O-00H200
|
MFS1S00-H200E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
|
EOL [EVT]
|
NDR
|
NA
|
980-9I068-00NM00
|
MMS1X00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
|
Early BOM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54C-00V001
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54D-00V002
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54G-00V003
|
MCP1650-V003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54H-00V00A
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54I-00V01A
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54L-00V02A
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98H-00V001
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98I-00V002
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98J-00V003
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98K-00V01A
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98M-00V02A
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3X-00V001
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3Y-00V002
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I43Z-00V003
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I430-00V01A
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I431-00V02A
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44I-00H130
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44P-00V003
|
MFS1S00-V003E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45Q-00V005
|
MFS1S00-V005E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45R-00V010
|
MFS1S00-V010E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44S-00V015
|
MFS1S00-V015E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44T-00V020
|
MFS1S00-V020E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44U-00V030
|
MFS1S00-V030E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44V-00V050
|
MFS1S00-V050E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44W-00V100
|
MFS1S00-V100E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95Q-00V003
|
MFS1S50-V003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96R-00V005
|
MFS1S50-V005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96S-00V010
|
MFS1S50-V010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96T-00V015
|
MFS1S50-V015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95U-00V020
|
MFS1S50-V020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95V-00V030
|
MFS1S50-V030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I961-00H010
|
MFS1S90-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I423-00H020
|
MFS1S90-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I424-00H030
|
MFS1S90-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I20T-00V000
|
MMA1T00-VS
|
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62O-00C001
|
MCP1600-C001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C001
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62S-00C001
|
MCP1600-C001LZ
|
NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I621-00C002
|
MCP1600-C002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I622-00C002
|
MCP1600-C002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62V-00C002
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62X-00C003
|
MCP1600-C003
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62Z-00C003
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C003
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I622-00C003
|
MCP1600-C003LZ
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I625-00C005
|
MCP1600-C005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I626-00C00A
|
MCP1600-C00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I627-00C00A
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I629-00C00B
|
MCP1600-C00BE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62B-00C01A
|
MCP1600-C01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62C-00C01A
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62G-00C02A
|
MCP1600-C02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62H-00C02A
|
MCP1600-C02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62I-00C02A
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62M-00C03A
|
MCP1600-C03A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Q-00E001
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62T-00E002
|
MCP1600-E002E26
|
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
|
Preliminary
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62U-00E002
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62W-00E003
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Y-00E004
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Z-00E005
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I620-00E00A
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I621-00E00A
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I622-00E00B
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I624-00E01A
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I625-00E01C
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I627-00E02A
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I645-00C001
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I486-00C001
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48A-00C002
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48B-00C002
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48G-00C003
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48H-00C003
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48J-00C005
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48M-00C01A
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48N-00C01A
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48S-00C02A
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48T-00C02A
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48U-00C02A
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48X-00C03A
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61C-00C005
|
MCP7H00-G00000
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61D-00C001
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99F-00C001
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99G-00C001
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99J-00C002
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99K-00C002
|
MCP7H00-G002R26N
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99L-00C002
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99O-00C003
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99Q-00C003
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I39R-00C003
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99S-00C004
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99W-00C01A
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99X-00C01A
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I992-00C02A
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I994-00C02A
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I395-00C02A
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13S-00C003
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13X-00C005
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I134-00C010
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13A-00C015
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13F-00C020
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13N-00C030
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I130-00C050
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13B-00C100
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13D-00E001
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13F-00E003
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13J-00E005
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13M-00E007
|
MFA1A00-E007
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13O-00E010
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13S-00E015
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13V-00E020
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13Y-00E030
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I133-00E050
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I135-00E100
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37H-00C003
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37I-00C005
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40J-00C010
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40K-00C020
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40L-00C002
|
MFA7A20-C02A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40M-00C003
|
MFA7A20-C03A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40N-00C003
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40O-00C005
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49P-00C010
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49Q-00C015
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49R-00C020
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49S-00C030
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I149-00CS00
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17D-00CS00
|
MMA1B00-C100T
|
NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4
|
Preliminary
|
EDR
|
N/A
|
980-9I17L-00E000
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17P-00CR00
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17Q-00CM00
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
MP
|
N/A
|
100GE
|
980-9I16X-00C000
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I53X-00C000
|
SPQ-CE-ER-CDFL-M
|
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
|
P-Rel
|
N/A
|
100GE
|
980-9I63F-00CM00
|
X65406
|
NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
Preliminary
|
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L004
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67A-00L003
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67C-00L02A
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
EOL [MP]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67D-00L001
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67E-00L002
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67F-00L00A
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67G-00L01A
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15U-00L003
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15V-00L005
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15W-00L010
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15X-00L015
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Y-00L020
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Z-00L025
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I150-00L030
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I151-00L040
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I152-00L050
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I153-00L075
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I154-00L100
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I675-00L001
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I678-00L00A
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L01A
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
N/A
|
980-9I17M-00FS00
|
MMA1B00-F030D
|
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
|
LTB [HVM]
|
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68A-00J001
|
MCP2100-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-LR-F
|
MFM1T02A-LR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-F
|
MFM1T02A-SR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-P
|
MFM1T02A-SR-P
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
|
N/A
|
1GE
|
980-9I270-00IM00
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
1GE
|
980-9I251-00IS00
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
|
HVM
|
Speed
|
Cable OPN
|
Description
|
800GbE
|
RTXM600-710
|
800G OSFP to 2x400G QSFP112 AOC (OSFP rev 113.5.0, QSFP rev 6.0.0)
|
800GbE
|
DME8821-EC30
|
OSFP to 2×QSFP112 AOC 800Gb/s to 2×400Gb/s Active Optical Cable (OSFP rev 0.1.0, QSFP rev 32.1.0)
|
800GbE
|
C-OSG8CNSxxx-N00
|
800G OSFP DR8 to 2x400G QSFP112 DR4 AOC
|
400GbE
|
FCBN950QE1C05
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev A0)
|
400GbE
|
RTXM600-610
|
400G QSFP-DDtoQSFP112AOC (Rev 01)
|
400GbE
|
C-GD4CNS010-N00
|
InnoLight 400G QSFP112 to 400G QSFP-DD active optical cable with full real-time digital diagnostic monitoring (Rev 1A)
|
400GbE
|
DME8811-EC07
|
400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)
|
400GbE
|
RTXM500-910
|
400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)
|
200GbE
|
RTXM500-301-F1
|
200G QSFP56 SR4 100m Optical Transceiver
|
200GbE
|
RTXM500-905
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev C0)
|
100GbE
|
1AT-3Q4M01XX-12A
|
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
|
100GbE
|
AQPMANQ4EDMA0784
|
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100G-3M
|
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100GbE-3M
|
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
FCBN425QE1C30-C1
|
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
|
100GbE
|
FTLC1151RDPL
|
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|
100GbE
|
FTLC9152RGPL
|
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
|
100GbE
|
FTLC9555REPM3-E6
|
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
|
100GbE
|
NDAAFJ-C102
|
SF-NDAAFJ100G-005M
|
100GbE
|
QSFP-100G-AOC30M
|
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
|
100GbE
|
QSFP28-LR4-AJ
|
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
|
100GbE
|
QSFP-40/100-SRBD
|
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
|
100GbE
|
SQF1002L4LNC101P
|
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
|
40GbE
|
2231254-2
|
Cisco 3m 40GbE copper
|
40GbE
|
AFBR-7QER15Z-CS1
|
Cisco 40GbE 15m AOC
|
40GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
|
40GbE
|
NDCCGJ-C402
|
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
|
40GbE
|
QSFP-40G-SR-BD
|
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF