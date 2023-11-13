NVIDIA BlueField BMC Software v23.09
Table of Common Commands

Capability

Redfish

IPMItool

Changing the default BMC password

Changing default password using Redfish

N/A

Changing the default UEFI password

Changing UEFI password

N/A

Enabling/disabling secure boot

Setting secure boot state

N/A

Updating BMC firmware

BMC and CEC firmware update

N/A

Updating DPU BFB

Pushing BFB from BMC to BlueField Arm

N/A

Configuring DPU to network boot from the out-of-band interface first

Boot order config using Redfish

Boot order config using IPMI

Resetting DPU

Reset control

Resetting DPU BMC

Reset control using Redfish

Reset control using IPMI

Getting DPU versions

System inventory

N/A

Getting DPU BMC versions

Retrieving BMC version using Redfish

Retrieving BMC version using IPMI command

Getting high-speed ports MAC addresses for mapping DPUs' Ethernet devices

Chassis Card1 NetworkAdapters

List of IPMI Supported FRUs

DPU monitoring (SEL, FRU, etc.)

User management

User management Redfish commands

User management IPMI commands

Enabling secure boot with customer keys

BIOS secure boot configuration

N/A

Enabling/disabling zero-trust mode

Enabling RShim from DPU BMC

N/A

Enable RShim

Changing DPU mode

N/A

Changing operation mode

Partial BFB update (ATF/UEFI)

Updating BFB using simple update and "MultipartHttpPushUri"

