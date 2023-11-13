Table of Common Commands
|
Capability
|
Redfish
|
IPMItool
|
Changing the default BMC password
|
N/A
|
Changing the default UEFI password
|
N/A
|
Enabling/disabling secure boot
|
N/A
|
Updating BMC firmware
|
N/A
|
Updating DPU BFB
|
N/A
|
Configuring DPU to network boot from the out-of-band interface first
|
Resetting DPU
|
Resetting DPU BMC
|
Getting DPU versions
|
N/A
|
Getting DPU BMC versions
|
Getting high-speed ports MAC addresses for mapping DPUs' Ethernet devices
|
DPU monitoring (SEL, FRU, etc.)
|
User management
|
Enabling secure boot with customer keys
|
N/A
|
Enabling/disabling zero-trust mode
|
Enabling RShim from DPU BMC
|
N/A
|
Changing DPU mode
|
N/A
|
Partial BFB update (ATF/UEFI)
|
Updating BFB using simple update and "MultipartHttpPushUri"