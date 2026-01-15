NVIDIA BlueField BMC Software v24.10-LTSU4 (2024 LTS U4)
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  NVIDIA BlueField BMC Software v24.10-LTSU4 (2024 LTS U4)  BlueField Modes of Operation Configuration

On This Page

BlueField Modes of Operation Configuration

Getting Mode of Operation

Copy
Copied!
            

            
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -X GET https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia

Info

Current setting appears under Mode.

Setting DPU Mode

Copy
Copied!
            

            
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"Mode":"DpuMode"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia/Actions/Mode.Set

Setting NIC Mode

Copy
Copied!
            

            
curl -k -u root:'<PASSWORD>' -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"Mode":"NicMode"}' https://<bmc_ip>/redfish/v1/Systems/Bluefield/Oem/Nvidia/Actions/Mode.Set

© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Jan 15, 2026
content here