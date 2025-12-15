NVIDIA BlueField BMC Software v25.10-LTSU1 (2025 LTS U1)
Storage Health Monitoring

The BMC system provides real-time monitoring of read-write (RW) flash usage. You can query free storage space, receive notifications when usage crosses defined thresholds, and rely on automatic cleanup when limits are exceeded.

Retrieving Free Storage Space

To check the current free RW flash space:

curl -k -H "X-Auth-Token: $token" -X GET https://${bmc}/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/ManagerDiagnosticData'

Example output:

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/ManagerDiagnosticData",
  "@odata.type": "#ManagerDiagnosticData.v1_2_0.ManagerDiagnosticData",
  "FreeStorageSpaceKiB": 1488,
  "Id": "ManagerDiagnosticData",
  "MemoryStatistics": {
    "AvailableBytes": 725983232,
    "BuffersAndCacheBytes": 170594304,
    "FreeBytes": 605347840,
    "SharedBytes": 60747776,
    "TotalBytes": 917188608
  },
  "Name": "Manager Diagnostic Data",
  "ProcessorStatistics": {
    "KernelPercent": 0.6058,
    "UserPercent": 0.5048
  },
  "ServiceRootUptimeSeconds": 1282378.351
}

Storage Cleanup Notifications

When RW flash usage exceeds 90%, a Redfish event log entry is generated to alert that manual cleanup is required.

For example:

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/Bluefield/LogServices/EventLog/Entries/7",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_15_0.LogEntry",
  "Created": "2025-09-15T13:30:43+00:00",
  "EntryType": "Event",
  "Id": "7",
  "Message": "Processes consuming HIGH Resource Storage_RW are 91%",
  "MessageArgs": [
    "Storage_RW",
    "91%"
  ],
  "MessageId": "OpenBMC.0.4.BMCSystemResourceInfo",
  "Name": "System Event Log Entry",
  "Resolution": "None.",
  "Resolved": false,
  "Severity": "OK"
}

Automatic Cleanup

When RW flash usage exceeds 95%, the BMC automatically purges space by deleting:

  • All dump files

  • All event logs

  • Files in temporary directories

  • Files in user directories

  • Files in system log directories

After automatic cleanup, a Redfish event log entry is generated.

For example:

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/Bluefield/LogServices/EventLog/Entries/3",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_15_0.LogEntry",
  "Created": "2025-09-24T10:40:34+00:00",
  "EntryType": "Event",
  "Id": "3",
  "Message": "RWFS cleanup completed.",
  "Modified": "2025-09-22T10:40:34+00:00",
  "Name": "System Event Log Entry",
  "Resolved": false,
      "Severity": "OK"
    }

Note

Exceeding 99% RW flash usage can make BMC functionality unstable and impede automatic cleanup.
