Storage Health Monitoring
The BMC system provides real-time monitoring of read-write (RW) flash usage. You can query free storage space, receive notifications when usage crosses defined thresholds, and rely on automatic cleanup when limits are exceeded.
To check the current free RW flash space:
curl -k -H "X-Auth-Token: $token" -X GET https://${bmc}/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/ManagerDiagnosticData'
Example output:
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/Bluefield_BMC/ManagerDiagnosticData",
"@odata.type": "#ManagerDiagnosticData.v1_2_0.ManagerDiagnosticData",
"FreeStorageSpaceKiB": 1488,
"Id": "ManagerDiagnosticData",
"MemoryStatistics": {
"AvailableBytes": 725983232,
"BuffersAndCacheBytes": 170594304,
"FreeBytes": 605347840,
"SharedBytes": 60747776,
"TotalBytes": 917188608
},
"Name": "Manager Diagnostic Data",
"ProcessorStatistics": {
"KernelPercent": 0.6058,
"UserPercent": 0.5048
},
"ServiceRootUptimeSeconds": 1282378.351
}
When RW flash usage exceeds 90%, a Redfish event log entry is generated to alert that manual cleanup is required.
For example:
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/Bluefield/LogServices/EventLog/Entries/7",
"@odata.type": "#LogEntry.v1_15_0.LogEntry",
"Created": "2025-09-15T13:30:43+00:00",
"EntryType": "Event",
"Id": "7",
"Message": "Processes consuming HIGH Resource Storage_RW are 91%",
"MessageArgs": [
"Storage_RW",
"91%"
],
"MessageId": "OpenBMC.0.4.BMCSystemResourceInfo",
"Name": "System Event Log Entry",
"Resolution": "None.",
"Resolved": false,
"Severity": "OK"
}
When RW flash usage exceeds 95%, the BMC automatically purges space by deleting:
All dump files
All event logs
Files in temporary directories
Files in user directories
Files in system log directories
After automatic cleanup, a Redfish event log entry is generated.
For example:
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/Bluefield/LogServices/EventLog/Entries/3",
"@odata.type": "#LogEntry.v1_15_0.LogEntry",
"Created": "2025-09-24T10:40:34+00:00",
"EntryType": "Event",
"Id": "3",
"Message": "RWFS cleanup completed.",
"Modified": "2025-09-22T10:40:34+00:00",
"Name": "System Event Log Entry",
"Resolved": false,
"Severity": "OK"
}
Exceeding 99% RW flash usage can make BMC functionality unstable and impede automatic cleanup.