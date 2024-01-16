NVIDIA BlueField-2 BMC Software v2.8.2-51
Supported Platforms and Interoperability

Supported Platforms

Model Number

Marketing Description

MBF2H512C-AECOT

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

MBF2H512C-AESOT

BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL

MBF2M355A-VECOT

BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Secure Boot Enabled, Crypto Enabled, 32GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL

MBF2M345A-VENOT

BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Crypto Disabled, 16GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL

MBF2M355A-VESOT

BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Secure Boot Enabled, Crypto Disabled, 32GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL

Supported Linux Kernel Version

  • Ubuntu 20.04

  • CentOS 7.6 (drivers only)

  • CentOS 8.2 (drivers only)

  • Debian 10 (drivers only)
