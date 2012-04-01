Supported Platforms and Interoperability

On This Page
SKU
PSID
Description
900-9D3B6-00CN-AB0
MT_0000000883
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B6-00SN-AB0
MT_0000000964
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00SV-AA0
MT_0000000965
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B4-00CC-EA0
MT_0000000966
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B4-00SC-EA0
MT_0000000967
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B4-00EN-EA0
MT_0000001010
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B4-00PN-EA0
MT_0000001011
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00CC-AA0
MT_0000001024
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled
900-9D3B6-00SC-AA0
MT_0000001025
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3D4-00EN-HA0
MT_0000001069
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) / NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3D4-00NN-HA0
MT_0000001070
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) /NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3C6-00CV-DA0
MT_0000001075
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot
900-9D3B4-00CV-EA0
MT_0000001093
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B4-00SV-EA0
MT_0000001094
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3C6-00SV-DA0
MT_0000001102
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;
900-9D3B6-00CC-EA0
MT_0000001115
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B6-00SC-EA0
MT_0000001117
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00CN-PA0
MT_0000001188
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3D4-00NN-LA0
MT_0000001229
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC for Cold Aisle; 400GbE (default mode)/NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
The BlueField installation DOCA local repo package for this release is
bf-bundle-3.1.0-147_25.01_ubuntu-22.04_prod.bfb.
The following software components are embedded in it:
Component
Version
Description
BlueField-3 NIC firmware
32.46.1006
Firmware is used to run user programs on the BlueField-3 which allow hardware to run
BlueField-2 NIC firmware
24.46.1006
Firmware is used to run user programs on the BlueField-2 which allow hardware to run
BMC firmware
BlueField BMC firmware
BlueField-3 eROT (Glacier)
00.02.0195.0000
BlueField-3 eROT firmware
BlueField-2 eROT (CEC)
04.0f
BlueField-2 eROT firmware
ATF
4.12.0-27-gd9bafc95f
Bootloader which initializes the Arm cores and manages the secure boot process
UEFI
4.12.0-19-gdd4c9d8a10
Standardized firmware interface for booting the system and initializing hardware before the OS loads
BSP
4.12.0.13720
Drivers and configurations required to initialize and support the BlueField platform's hardware
For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA Release Notes.
Ubuntu 22.04
Supported Host OS per DOCA-Host Installation Profile
The default operating system included with the BlueField bundle (for DPU and SuperNIC) is Ubuntu 22.04.
The supported operating systems on the host machine per DOCA-Host installation profile are the following:
Only the following generic kernel versions are supported for DOCA local repo package for host installation.
Operating System
Architecture
Default Kernel Version (Primary)/
Tested with Kernel Version (Community)
Supported DOCA Profile
OS Support Model
ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV
ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV
NFS-over-RDMA
NVMe
GPUDirect Storage (GDS)
UCX-CUDA Version
doca-all
doca-networking
doca-ofed
doca-roce
Alinux 3.2
x86
5.10.134-13.al8.x86_64
Primary
Alma 8.5
x86
4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64
Community
Anolis OS 8.4
aarch64
4.18.0-348.2.1.AN8_4.aarch64
Community
x86
4.18.0-305.AN8.X86_64
Community
Anolis OS 8.6
aarch64
5.10.134+
Primary
x86
5.10.134+
Primary
Azure Linux 3.0
x86
6.6.35.1-5.azl3
Primary
BCLinux 21.10SP2
aarch64
4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64
Primary
x86
4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64
Primary
BCLinux 22.10
aarch64
5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.aarch64
Primary
x86
5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.x86_64
Primary
CentOS Stream 8
aarch64
4.18.0-552.EL8.AARCH64
Community
x86
4.18.0-552.el8.x86_64
Community
CentOS Stream 9
aarch64
5.14.0-480.EL9.AARCH64
Community
x86
5.14.0-480.el9.x86_64
Community
CTyunOS 22.06
aarch64
4.19.90-2102.2.0.0066.ctl2.aarch64
Primary
x86
4.19.90-2102.2.0.0066.ctl2.x86_64
Primary
CTyunOS 23.01
aarch64
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64
Primary
x86
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64
Primary
Debian 10.8
aarch64
4.19.0-14-arm64
Primary
x86
4.19.0-14-amd64
Primary
Debian 10.9
x86
4.19.0-14-amd64
Primary
x86
4.19.0-16-amd64
Primary
Debian 10.13
aarch64
4.19.0-21-arm64
Primary
x86
4.19.0-21-amd64
Primary
Debian 11.3
aarch64
5.10.0-13-arm64
Primary
x86
5.10.0-13-amd64
Primary
Debian 12.1
aarch64
6.1.0-10-arm64
Primary
x86
6.1.0-10-amd64
Primary
Debian 12.5
aarch64
6.1.0-18-arm64
Primary
x86
6.1.0-18-amd64
Primary
EulerOS 2.0 SP9
aarch64
4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64
Community
x86
4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64
Community
EulerOS 2.0 SP10
aarch64
4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64
Community
x86
4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64
Community
EulerOS 2.0 SP11
aarch64
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64
Primary
x86
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64
Primary
EulerOS 2.0 SP12
aarch64
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64
Primary
x86
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64
Primary
Kylin 10 SP2
aarch64
4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64
Primary
x86
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64
Primary
Kylin 10 SP3
aarch64
4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
Primary
x86
4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64
Primary
Linux Kernel 6.11
aarch64
6.11
Primary
x86
Primary
Mariner 2.0
x86
5.15.148.2-2.cm2
Primary
Oracle Linux 7.9
x86
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 8.4
x86
5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 8.6
x86
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 8.7
x86
5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 8.8
x86
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 9.1
x86
5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
Primary
Oracle Linux 9.2
x86
5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
Primary
OpenSUSE 15.3
aarch64
-
Community
x86
5.3.18-150300.59.43-DEFAULT
Community
openEuler 20.03 SP1
aarch64
4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.aarch64
Community
x86
4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64
Community
openEuler 20.03 SP3
aarch64
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
Primary
x86
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64
Primary
openEuler 22.03 SP1
x86
5.10.0-136.12.0.86.oe2203sp1.x86_64
Primary
openEuler 22.03 SP3
x86
5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64
Primary
Photon OS 3.0
x86
4.19.225-3.ph3
Community
RHEL/CentOS 8.0
aarch64
4.18.0-80.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-80.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/CentOS 8.1
aarch64
4.18.0-147.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-147.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/CentOS 8.2
aarch64
4.18.0-193.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-193.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/CentOS 8.3
aarch64
4.18.0-240.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-240.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/CentOS 8.4
aarch64
4.18.0-305.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-305.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/CentOS 8.5
aarch64
4.18.0-348.el8.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-348.el8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 8.6
aarch64
aarch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64
Primary
12.6
ppc64le
4.18.0-372.41.1.el8_6.ppc64le
Primary
12.6
x86
4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 8.7
aarch64
4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64
Primary
12.6
x86
4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 8.8
aarch64
4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64
Primary
12.6
ppc64le
4.18.0-477.10.1.el8_8.ppc64le
Primary
12.6
x86
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 8.9
aarch64
4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64
Primary
12.6
ppc64le
4.18.0-513.5.1.el8_9.ppc64le
Primary
12.6
x86
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 8.10
aarch64
4.18.0-553.el8_10.aarch64
Primary
12.6
ppc64le
4.18.0-553.el8_10.ppc64le
Primary
12.6
x86
4.18.0-553.el8_10.x86_64
Primary
12.6
RHEL/Rocky 9.0
aarch64
5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64
Primary
12.6
ppc64le
5.14.0-70.46.1.el9_0.ppc64le