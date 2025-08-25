On This Page
System Configuration and Services
This page provides information on system services and scripts based on the default DPU OS (i.e., Ubuntu).
During the first boot, the cloud-init service configures the system based on the data provided in the following files:
/var/lib/cloud/seed/nocloud-net/network-config– network interface configuration
/var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data– default users and commands to run on the first boot
RDMA and NVIDIA® ConnectX® drivers are loaded upon boot by the
openibd.service.
The
mlx5_core kernel module is loaded automatically by the kernel as a registered device driver.
One of the kernel modules loaded by the
openibd.service,
ib_umad, triggers modprobe rule from
/etc/modprobe.d/mlnx-bf.conf file that runs the
/sbin/mlnx_bf_configure script. See Default Ports and OVS Configuration for more information.
The BFB image includes the following firewall configuration (enabled by default):
$ cat /etc/iptables/rules.v4
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [45:3582]
:INPUT ACCEPT [45:3582]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [36:4600]
:POSTROUTING ACCEPT [36:4600]
:KUBE-IPTABLES-HINT - [0:0]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [41:3374]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [32:3672]
:DOCKER-USER - [0:0]
:KUBE-FIREWALL - [0:0]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
:LOGGING - [0:0]
:POSTROUTING - [0:0]
:PREROUTING - [0:0]
-A INPUT -j KUBE-FIREWALL
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -i lo -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state RELATED,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp ! --dport 22 ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -f -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state INVALID -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m mark --mark 0xb -m hashlimit --hashlimit-above 2/sec --hashlimit-burst 2 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_0 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m hashlimit --hashlimit-above 50/sec --hashlimit-burst 50 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_1 --hashlimit-htable-expire 30000
-m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m hashlimit --hashlimit-above 60/sec --hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_2 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --rcheck --seconds 86400 --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --remove --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 50 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 10 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 100 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 179 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 68 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 122 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 6306 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 69 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1812:1813 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 4500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 3786 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 33000 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 5353 --dport 5353 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 514 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 67 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 60102 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment "MD_IPTABLES: Feature HA port" -j ACCEPT
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j LOGGING
-A FORWARD -j DOCKER-USER
-A OUTPUT -o oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A DOCKER-USER -j RETURN
-A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j NFLOG --nflog-prefix "IPTables-Dropped: " --nflog-group 3
-A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A PREROUTING -i oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j MARK --set-xmark 0xb/0xffffffff
-A PREROUTING -p tcp -m tcpmss ! --mss 536:65535 -m tcp ! --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1:320]
:INPUT ACCEPT [1:320]
:OUTPUT ACCEPT [8:556]
:POSTROUTING ACCEPT [8:556]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
:KUBE-MARK-DROP - [0:0]
:KUBE-MARK-MASQ - [0:0]
:KUBE-POSTROUTING - [0:0]
-A POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes postrouting rules" -j KUBE-POSTROUTING
-A KUBE-MARK-DROP -j MARK --set-xmark 0x8000/0x8000
-A KUBE-MARK-MASQ -j MARK --set-xmark 0x4000/0x4000
-A KUBE-POSTROUTING -m mark ! --mark 0x4000/0x4000 -j RETURN
-A KUBE-POSTROUTING -j MARK --set-xmark 0x4000/0x0
-A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -j MASQUERADE --random-fully
COMMIT
This configuration is provided by the
bf-release package and is installed during the first boot of the Ubuntu OS after the BFB installation using the
cloud-init service and the
/var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data configuration file.
To disable this default firewall configuration after OS is UP, run:
$ rm -f /etc/iptables/rules.v4
$ iptables -F
To disable this default firewall configuration during the BFB installation, use
bf.cfg with the following command in the
bfb_modify_os function:
bfb_modify_os()
{
perl -ni -e "if(/^write_files:/../^users/) {next unless m{^users}; print} else {print}" /mnt/var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data
}
The default DHCP client configuration sets the Vendor Class Identifier for both IPv4 and IPv6 DHCP clients:
$ cat /etc/dhcp/dhclient.conf
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
send host-name = gethostname();
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers,
netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
timeout 300;
send vendor-class-identifier "NVIDIA/BF/DP";
interface "oob_net0" {
send vendor-class-identifier "NVIDIA/BF/OOB";
}
$ cat /etc/dhcp/dhclient6.conf
option dhcp6.vendor-opts code 16 = string;
send dhcp6.vendor-opts 00:00:16:47:00:0c:4E:56:49:44:49:41:2f:42:46:2f:44:50;
interface "oob_net0" {
send dhcp6.vendor-opts 00:00:16:47:00:0d:4E:56:49:44:49:41:2F:42:46:2F:4F:4F:42;
}