Ubuntu Kernel Debug

# sudo add-apt-repository ppa:canonical-kernel-bluefield/release # echo "deb https://ppa.launchpadcontent.net/canonical-kernel-bluefield/release/ubuntu/ jammy main/debug" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/canonical-kernel-bluefield-ubuntu-release-jammy.list # sudo apt update # sudoapt install linux-image-$(uname -r)-dbgsym E.g.: # sudo apt-cache policy linux-image-unsigned- 5.15 . 0 - 1043 -bluefield-dbgsym # sudo apt install linux-image-unsigned- 5.15 . 0 - 1043 -bluefield-dbgsym