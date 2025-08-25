Validated and Supported Cables and Modules

On This Page
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
NDR / 400GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
400GE
980-9I08L-00W003
C-DQ8FNM003-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08N-00W005
C-DQ8FNM005-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08P-00W010
C-DQ8FNM010-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08R-00W020
C-DQ8FNM020-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m
Preliminary
N/A
400GE
980-9I08T-00W050
C-DQ8FNM050-NML
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m
Preliminary
NDR
N/A
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
Prototype
NDR
N/A
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
Prototype
NDR
N/A
980-9I76G-00N004
MCA7J75-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
Prototype
NDR
N/A
980-9I76H-00N005
MCA7J75-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
Prototype
NDR
N/A
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
P-Rel
NDR
N/A
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I573-00N025
MFP7E10-N025
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
N/A
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
N/A
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I558-00N001
MFP7E30-N001
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 1m
MP
NDR
N/A
980-9I559-00N002
MFP7E30-N002
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
MP
NDR
N/A
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
N/A
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
N/A
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
N/A
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
N/A
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
MP
NDR
N/A
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
N/A
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
N/A
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
N/A
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
N/A
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
N/A
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
N/A
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
N/A
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
N/A
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
HDR / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
NA
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
NDR
NA
980-9I068-00NM00
MMS1X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
Early BOM
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54G-00V003
MCP1650-V003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
N/A
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
N/A
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
N/A
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
N/A
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
N/A
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
N/A
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
N/A
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
200GE
980-9I44N-00H150
MFS1S00-H150V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
MP
N/A
200GE
980-9I44P-00V003
MFS1S00-V003E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45Q-00V005
MFS1S00-V005E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45R-00V010
MFS1S00-V010E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44S-00V015
MFS1S00-V015E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44T-00V020
MFS1S00-V020E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44U-00V030
MFS1S00-V030E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44V-00V050
MFS1S00-V050E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44W-00V100
MFS1S00-V100E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
HDR
N/A
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
N/A
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
N/A
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
N/A
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
N/A
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
N/A
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
200GE
980-9I95S-00H040
MFS1S50-H040V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
Prototype
HDR
200GE
980-9I95T-00H050
MFS1S50-H050V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
Prototype
N/A
200GE
980-9I95Q-00V003
MFS1S50-V003E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96R-00V005
MFS1S50-V005E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96S-00V010
MFS1S50-V010E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96T-00V015
MFS1S50-V015E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95U-00V020
MFS1S50-V020E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95V-00V030
MFS1S50-V030E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
N/A
200GE
980-9I20T-00V000
MMA1T00-VS
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
EDR / 100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I62O-00C001
MCP1600-C001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62S-00C001
MCP1600-C001LZ
NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I621-00C002
MCP1600-C002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I622-00C002
MCP1600-C002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62X-00C003
MCP1600-C003
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I622-00C003
MCP1600-C003LZ
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I626-00C00A
MCP1600-C00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I629-00C00B
MCP1600-C00BE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62B-00C01A
MCP1600-C01A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62G-00C02A
MCP1600-C02A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62H-00C02A
MCP1600-C02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I62M-00C03A
MCP1600-C03A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
EOL [P-Rel]
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62T-00E002
MCP1600-E002E26
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
Preliminary
EDR
N/A
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I62Y-00E004
MCP1600-E004E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I620-00E00A
MCP1600-E00A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I621-00E00A
MCP1600-E00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I622-00E00B
MCP1600-E00BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I625-00E01C
MCP1600-E01BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I627-00E02A
MCP1600-E02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
HVM
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I61C-00C005
MCP7H00-G00000
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
Preliminary
N/A
100GE
980-9I61D-00C001
MCP7H00-G001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99F-00C001
MCP7H00-G001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99J-00C002
MCP7H00-G002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99K-00C002
MCP7H00-G002R26N
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99O-00C003
MCP7H00-G003R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99W-00C01A
MCP7H00-G01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I992-00C02A
MCP7H00-G02AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I13D-00E001
MFA1A00-E001
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
HVM
EDR
N/A
980-9I13F-00E003
MFA1A00-E003
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
EDR
N/A
980-9I13J-00E005
MFA1A00-E005
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
EDR
N/A
980-9I13M-00E007
MFA1A00-E007
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I13O-00E010
MFA1A00-E010
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
EDR
N/A
980-9I13S-00E015
MFA1A00-E015
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
EDR
N/A
980-9I13V-00E020
MFA1A00-E020
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
EDR
N/A
980-9I13Y-00E030
MFA1A00-E030
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
EDR
N/A
980-9I133-00E050
MFA1A00-E050
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
EDR
N/A
980-9I135-00E100
MFA1A00-E100
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40L-00C002
MFA7A20-C02A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40M-00C003
MFA7A20-C03A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
N/A
100GE
980-9I17D-00CS00
MMA1B00-C100T
NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4
Preliminary
EDR
N/A
980-9I17L-00E000
MMA1B00-E100
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
N/A
100GE
980-9I17P-00CR00
MMA1L10-CR
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
HVM
N/A
100GE
980-9I17Q-00CM00
MMA1L30-CM
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
MP
N/A
100GE
980-9I16X-00C000
MMS1C10-CM
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I53X-00C000
SPQ-CE-ER-CDFL-M
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
P-Rel
N/A
100GE
980-9I63F-00CM00
X65406
NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
Preliminary
FDR / 56GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I675-00L001
MCP170L-F001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I678-00L00A
MCP170L-F00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I679-00L01A
MCP170L-F01A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
FDR
N/A
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
LTB [HVM]
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
Mellanox cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
NA
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63N-00A002
MCP2M00-A002E26N
Mellanox® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
NA
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
NA
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
Mellanox active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
Mellanox optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
NA
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
Mellanox transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68E-00J001
MCP2104-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
N/A
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Speed
Cable OPN
Description
800GbE
RTXM600-710
800G OSFP to 2x400G QSFP112 AOC (OSFP rev 113.5.0, QSFP rev 6.0.0)
800GbE
DME8821-EC30
OSFP to 2×QSFP112 AOC 800Gb/s to 2×400Gb/s Active Optical Cable (OSFP rev 0.1.0, QSFP rev 32.1.0)
800GbE
C-OSG8CNSxxx-N00
800G OSFP DR8 to 2x400G QSFP112 DR4 AOC
400GbE
FCBN950QE1C05
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev A0)
400GbE
RTXM600-610
400G QSFP-DDtoQSFP112AOC (Rev 01)
400GbE
C-GD4CNS010-N00
InnoLight 400G QSFP112 to 400G QSFP-DD active optical cable with full real-time digital diagnostic monitoring (Rev 1A)
400GbE
DME8811-EC07
400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)
400GbE
RTXM500-910
400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)
200GbE
RTXM500-301-F1
200G QSFP56 SR4 100m Optical Transceiver
200GbE
RTXM500-905
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev C0)
100GbE
1AT-3Q4M01XX-12A
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
100GbE
AQPMANQ4EDMA0784
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
100GbE
CAB-Q-Q-100G-3M
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
100GbE
CAB-Q-Q-100GbE-3M
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
100GbE
FCBN425QE1C30-C1
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
100GbE
FTLC1151RDPL
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GbE
FTLC9152RGPL
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
100GbE
FTLC9555REPM3-E6
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
100GbE
NDAAFJ-C102
SF-NDAAFJ100G-005M
100GbE
QSFP-100G-AOC30M
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
100GbE
QSFP28-LR4-AJ
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
100GbE
QSFP-40/100-SRBD
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
100GbE
SQF1002L4LNC101P
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
40GbE
2231254-2
Cisco 3m 40GbE copper
40GbE
AFBR-7QER15Z-CS1
Cisco 40GbE 15m AOC
40GbE
BN-QS-SP-CBL-5M
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
40GbE
NDCCGJ-C402
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
40GbE
QSFP-40G-SR-BD
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
NDR Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NDR
400GE
980-9I068-00NM00
MMS1X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
Early BOM
NDR
NA
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 4m
P-Rel
NDR
NA
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112, 5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I76G-00N004
MCA7J75-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
P-Rel
NDR
NA
980-9I76H-00N005
MCA7J75-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,3m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 3m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I573-00N025
MFP7E10-N025
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I559-00N002
MFP7E30-N002
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
LTB [MP]
NDR
NA
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
NA
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
NA
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
NA
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
MP
NDR
NA
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
HDR / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
NA
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
NA
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
NA
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
NA
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
NA
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
NA
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
NA
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
NA
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
NA
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
200GE
980-9I44N-00H150
MFS1S00-H150V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
MP
HDR
NA
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
NA
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
NA
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
NA
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
NA
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
NA
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
NA
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR
200GE
980-9I45E-09H070
MFS1S00-H070V
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m
MP
HDR
200GE
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
EDR / 100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
100GE
980-9I042-00C000
MMS1V70-CM
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
P-Rel
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62T-00E002
MCP1600-E002E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
Preliminary
EDR
NA
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
NA
980-9I62Y-00E004
MCP1600-E004E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
NA
980-9I620-00E00A
MCP1600-E00A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I621-00E00A
MCP1600-E00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I622-00E00B
MCP1600-E00BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERNATE]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
EDR
NA
980-9I625-00E01C
MCP1600-E01BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERNATE]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I627-00E02A
MCP1600-E02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
LTB [HVM]
EDR
NA
980-9I13D-00E001
MFA1A00-E001
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13F-00E003
MFA1A00-E003
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13J-00E005
MFA1A00-E005
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
EDR
NA
980-9I13M-00E007
MFA1A00-E007
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13O-00E010
MFA1A00-E010
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
EDR
NA
980-9I13S-00E015
MFA1A00-E015
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I13V-00E020
MFA1A00-E020
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
EDR
NA
980-9I13Y-00E030
MFA1A00-E030
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
EDR
NA
980-9I133-00E050
MFA1A00-E050
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I135-00E100
MFA1A00-E100
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I17L-00E000
MMA1B00-E100
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
FDR / 56GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERNATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I676-00L002
MCP170L-F002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
EOS
FDR
56GE
980-9I677-00L003
MCP170L-F003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
EOS
FDR
NA
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
EOL [HVM]
50GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
50GE
980-9I44S-00G001
P16051-001
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
Preliminary
N/A
50GE
980-9I98T-00G02A
P16052-001
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
Preliminary
40GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
40GE
980-9I666-00B004
MC2210126-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I667-00B005
MC2210126-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I668-00B003
MC2210128-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66A-00B001
MC2210130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66C-00B002
MC2210130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I14D-00B003
MC2210310-003
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14E-00B005
MC2210310-005
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14F-00B010
MC2210310-010
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14G-00B015
MC2210310-015
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14H-00B020
MC2210310-020
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14I-00B030
MC2210310-030
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14J-00B050
MC2210310-050
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I14K-00B100
MC2210310-100
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I64V-00B005
MC2609125-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
EOL [P-Rel]
NA
40GE
980-9I64W-00B001
MC2609130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I64Y-00B003
MC2609130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I72A-00B010
MCA7J60-C003
NVIDIA® passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
Preliminary
NA
40GE
980-9I72H-00B010
MCA7J70-C003
NVIDIA® passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
Preliminary
NA
40GE
980-9I66U-00B001
MCP1700-B001E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66V-00B002
MCP1700-B002E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66W-00B003
MCP1700-B003E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I66X-00B01A
MCP1700-B01AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I66Y-00B02A
MCP1700-B02AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
NA
40GE
980-9I64X-00B01A
MCP7900-X01AA
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Blue Pulltab, customized label
EOL [P-Rel][HIBERNATE]
NA
40GE
980-9I640-00B002
MCP7904-X002A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I641-00B003
MCP7904-X003A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
40GE
980-9I642-00B01A
MCP7904-X01AA
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Black Pulltab, customized label
EOL [HVM]
NA
40GE
980-9I643-00B02A
MCP7904-X02AA
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, Black Pulltab, customized label
EOL [P-Rel][HIBERNATE]
NA
40GE
980-9I426-00BM00
MMA1B00-B150D
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
EOL [HVM]
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
NA
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63N-00A002
MCP2M00-A002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
NA
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
NA
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
NA
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
NA
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
NA
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
NA
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68A-00J001
MCP2100-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label
EOS
NA
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68E-00J001
MCP2104-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERNATE]
NA
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
NA
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
NA
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
NA
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
NA
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
NA
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Speed
Cable OPN
Description
100GbE
FTLC9555REPM3-HD
100m Parallel MMF 100G QSFP28 Optical Transceiver
25GE
AFBR-735ASMZ-HT1
25GE SFP28 for Multi‐Mode Optical Fiber, 850nm, 0-85°C, Dual rate 25G BASE-SR and 10G BASE-SR, Ethernet Optical Transceiver