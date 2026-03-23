NVIDIA BlueField BSP v4.13.2 (2025 LTS U2)
Supported Platforms and Interoperability

Supported and Tested NVIDIA BlueField-3 Platforms

SKU

PSID

Description

900-9D3B6-00CN-AB0

MT_0000000883

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SN-AB0

MT_0000000964

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00SV-AA0

MT_0000000965

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00CC-EA0

MT_0000000966

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SC-EA0

MT_0000000967

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00EN-EA0

MT_0000001010

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00PN-EA0

MT_0000001011

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CC-AA0

MT_0000001024

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-AA0

MT_0000001025

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3D4-00EN-HA0

MT_0000001069

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) / NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3D4-00NN-HA0

MT_0000001070

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) /NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00CV-DA0

MT_0000001075

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot

900-9D3B4-00CV-EA0

MT_0000001093

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SV-EA0

MT_0000001094

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00SV-DA0

MT_0000001102

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;

900-9D3B6-00CC-EA0

MT_0000001115

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-EA0

MT_0000001117

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CN-PA0

MT_0000001188

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3D4-00NN-LA0

MT_0000001229

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC for Cold Aisle; 400GbE (default mode)/NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

Supported and Tested NVIDIA BlueField-2 Platforms

SKU

PSID

Description

Embedded Software

The BlueField installation DOCA local repo package for this release is bf-bundle-3.2.1-147_25.01_ubuntu-24.04_prod.bfb.

The following software components are embedded in it:

Info

For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA Release Notes.

Supported DPU Linux Distributions (aarch64)

  • Ubuntu 24.04

Supported Host OS per DOCA-Host Installation Profile

Supported Open vSwitch

  • 2.15.1
