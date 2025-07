System Configuration and Services

The Ubuntu BFB image includes the following firewall configuration by default (enabled):

Collapse Source Copy Copied! $ cat /etc/iptables/rules.v4 *mangle :PREROUTING ACCEPT [45:3582] :INPUT ACCEPT [45:3582] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [36:4600] :POSTROUTING ACCEPT [36:4600] :KUBE-IPTABLES-HINT - [0:0] :KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0] COMMIT *filter :INPUT ACCEPT [41:3374] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [32:3672] :DOCKER-USER - [0:0] :KUBE-FIREWALL - [0:0] :KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0] :LOGGING - [0:0] :POSTROUTING - [0:0] :PREROUTING - [0:0] -A INPUT -j KUBE-FIREWALL -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable -A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable -A INPUT -i lo -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -d 127.0.0.0/8 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state RELATED,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp ! --dport 22 ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -f -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state INVALID -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m mark --mark 0xb -m hashlimit --hashlimit-above 2/sec --hashlimit-burst 2 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_0 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m hashlimit --hashlimit-above 50/sec --hashlimit-burst 50 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_1 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m hashlimit --hashlimit-above 60/sec --hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_2 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --rcheck --seconds 86400 --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --remove --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 50 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 10 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 100 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 179 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 68 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 122 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 6306 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 69 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 1812:1813 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 4500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 3786 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 33000 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --sport 5353 --dport 5353 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable -A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 514 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 67 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 60102 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment "MD_IPTABLES: Feature HA port" -j ACCEPT -A INPUT -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j LOGGING -A FORWARD -j DOCKER-USER -A OUTPUT -o oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT -A DOCKER-USER -j RETURN -A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j NFLOG --nflog-prefix "IPTables-Dropped: " --nflog-group 3 -A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP -A PREROUTING -i oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j MARK --set-xmark 0xb/0xffffffff -A PREROUTING -p tcp -m tcpmss ! --mss 536:65535 -m tcp ! --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP COMMIT *nat :PREROUTING ACCEPT [1:320] :INPUT ACCEPT [1:320] :OUTPUT ACCEPT [8:556] :POSTROUTING ACCEPT [8:556] :KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0] :KUBE-MARK-DROP - [0:0] :KUBE-MARK-MASQ - [0:0] :KUBE-POSTROUTING - [0:0] -A POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes postrouting rules" -j KUBE-POSTROUTING -A KUBE-MARK-DROP -j MARK --set-xmark 0x8000/0x8000 -A KUBE-MARK-MASQ -j MARK --set-xmark 0x4000/0x4000 -A KUBE-POSTROUTING -m mark ! --mark 0x4000/0x4000 -j RETURN -A KUBE-POSTROUTING -j MARK --set-xmark 0x4000/0x0 -A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -j MASQUERADE --random-fully COMMIT

This configuration is provided by the bf-release package and is installed during the first boot of the Ubuntu OS after the BFB installation using the cloud-init service and the /var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data configuration file.

To disable this default firewall configuration after OS is UP, run:

Copy Copied! $ rm -f /etc/iptables/rules.v4 $ iptables -F

To disable this default firewall configuration during the BFB installation, use bf.cfg with the following command in the bfb_modify_os function: