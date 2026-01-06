On This Page
Supported Platforms and Interoperability
SKU
PSID
Description
900-9D3D4-00NN-HA0
MT_0000001070
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL DPU; 400GbE(default mode)/NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00CV-AA0
MT_0000000884
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B6-00CC-AA0
MT_0000001024
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled
900-9D3B6-H1CN-AB0
MT_0000000883
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3C6-00SV-DA0
MT_0000001102
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;
900-9D3B4-00PN-EA0
MT_0000001011
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00SN-AB0
MT_0000000964
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B4-00SC-EA0
MT_0000000967
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen4.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
699-21014-0230
NVD0000000038
NVIDIA A800T WITH BLUEFIELD-3; P1014 SKU 230; GENERIC; GA100 80GB HBM2E; PASSIVE DUAL SLOT 350W GEN5; DPU CRYPTO ON
900-9D3B6-00SC-EA0
MT_0000001117
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3C6-00SV-GA0
MT_0000001101
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No Heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B6-00SV-AA0
MT_0000000965
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B4-00SV-EA0
MT_0000001094
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3B4-00CC-EA0
MT_0000000966
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen4.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B4-00CV-EA0
MT_0000001093
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3D4-00EN-HA0
MT_0000001069
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL DPU; 400GbE(default mode)/NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B4-00EN-EA0
MT_0000001010
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B6-00SC-AA0
MT_0000001025
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
900-9D3C6-00CV-GA0
MT_0000001083
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3B6-00CC-EA0
MT_0000001115
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
900-9D3C6-00CV-DA0
MT_0000001075
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot
NVIDIA SKU
Legacy OPNs
PSID
Description
900-9D206-0083-ST3
MBF2H332A-AECOT
MT_0000000541
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; PCIe Gen4 x8; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D208-0086-ST4
MBF2M516C-EECOT
MT_0000000728
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D208-0076-ST3
MBF2H536C-CESOT
MT_0000000767
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0086-ST2
MBF2H536C-CECOT
MT_0000000768
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-STA
MBF2H516C-CEUOT
MT_0000000973
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
900-9D219-0086-ST1
MBF2M516A-CECOT
MT_0000000375
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D219-0086-ST0
MBF2M516A-EECOT
MT_0000000376
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Crypto and Secure Boot Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0086-SQ0
MBF2H516C-CECOT
MT_0000000729
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D208-0076-ST6
MBF2M516C-EESOT
MT_0000000732
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D218-0083-ST2
MBF2H512C-AECOT
MT_0000000724
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D218-0073-ST4
MBF2H512C-AEUOT
MT_0000000972
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled with UEFI disabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management
699140280000
N/A
NVD0000000020
ZAM/NAS
900-9D250-0048-ST1
MBF2M345A-HECOT
MT_0000000716
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D208-0076-ST1
MBF2H516C-CESOT
MT_0000000738
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D218-0083-ST4
MBF2H532C-AECOT
MT_0000000765
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-STB
MBF2H536C-CEUOT
MT_0000001008
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled with UEFI Disabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
P1004 / 699210040230
N/A
NVD0000000015
ROY BlueField-2 + GA100 PCIe Gen4 x8; two 100Gbe/EDR QSFP28 ports; FHFL
900-9D250-0038-ST1
MBF2M345A-HESOT
MT_0000000715
BlueField-2 E-Series DPU; 200GbE/HDR single-port QSFP56; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; HHHL
900-9D218-0073-ST1
MBF2H512C-AESOT
MT_0000000723
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
900-9D208-0076-ST5
MBF2M516C-CESOT
MT_0000000731
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D208-0086-ST3
MBF2M516C-CECOT
MT_0000000733
BlueField-2 E-Series DPU 100GbE Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D208-0076-ST2
MBF2H516C-EESOT
MT_0000000737
BlueField-2 P-Series DPU 100GbE/EDR/HDR100 VPI Dual-Port QSFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x16; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; Tall Bracket; FHHL
900-9D218-0073-ST0
MBF2H532C-AESOT
MT_0000000766
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 32GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
The BlueField DPU installation DOCA local repo package for DPU for this release is
DOCA_2.5.5_BSP_4.5.5_Ubuntu_22.04-2.23-07.prod.bfb.
The following software components are embedded in it:
Component
Version
Description
ATF
v2.2(release):4.5.4-0-g6280f57a6
Arm-trusted firmware is a reference implementation of secure world software for Arm architectures
UEFI
4.5.5-0-ga20921c832
UEFI is a specification that defines the architecture of the platform firmware used for booting and its interface for interaction with the operating system
BlueField-3 NIC firmware
32.39.5124
Firmware is used to run user programs on the BlueField-3 which allow hardware to run
BlueField-2 NIC firmware
24.39.5124
Firmware is used to run user programs on the BlueField-2 which allow hardware to run
BMC firmware
23.10-10
BlueField BMC firmware
BlueField-3 eROT (Glacier)
00.02.0195.0000
BlueField-3 eROT firmware
BlueField-2 eROT (CEC)
04.0f
BlueField-2 eROT firmware
For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA 2.5.3 Release Notes.
Ubuntu 22.04
The default operating system of the BlueField DPU (Arm) is Ubuntu 22.04.
The supported operating systems on the host machine per DOCA profile are the following:
Only the following generic kernel versions are supported for DOCA local repo package for host installation.
DOCA for Host
Kernel
Arch
doca-all
doca-cx
doca-ofed
CTYunOS3 23.01
5.10
aarch64
✔
✔
✔
Ubuntu 20.04
5.4
x86
✔
✔
✔
Ubuntu 22.04
5.15
x86 / aarch64
✔
✔
✔
Debian 10.8
4.19
x86
✔
✔
✔
Debian 10.13
4.19
x86
✔
✔
✔
Alinux 3.2
5.10
x86
✔
✔
✔
Oracle Linux 8.7
5.15
x86
✔
✔
✔
BCLinux 21.10 SP2
4.19.90
x86 / aarch64
✔
CTYunOS2.0
4.19.90
x86 / aarch64
✔
Debian 10.9
4.19.0-16
x86
✔
Debian 11.3
5.10.0-13
x86 / aarch64
✔
Debian 12.1
6.1.0-10
x86 / aarch64
✔
Debian 12.5
6.1.0-18
x86 / aarch64
✔
✔
✔
Kylin 10 SP2
4.19.90
x86 / aarch64
✔
Oracle Linux 8.6
5.4
x86
✔
openEuler 20.03 SP3
4.19.90
x86 / aarch64
✔
openEuler 22.03
5.10.0
x86 / aarch64
✔
RHEL/CentOS 8.0
4.18.0-80.el8
x86
✔
RHEL/CentOS 8.2
4.18
x86
✔
✔
✔
RHEL/CentOS 8.2
4.18.0-193.el8
aarch64
✔
RHEL/CentOS 8.4
4.18.0-305.el8
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 8.6
4.18
x86
✔
✔
✔
RHEL/Rocky 8.6
4.18.0-372.41.1.el8
aarch64
✔
RHEL/Rocky 8.8
4.18.0-477.10.1.el8_8
x86 / aarch64
✔
✔
✔
RHEL/Rocky 8.9
4.18.0-513.5.1.el8_9
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 8.10
4.18.0-553.el8_10
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 9.0
5.14.0-70.46.1.el9_0
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 9.1
5.14
x86
✔
✔
✔
RHEL/Rocky 9.1
5.14.0-162.19.1.el9_1
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 9.2
5.14.0-284.11.1.el9_2
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 9.3
5.14.0-362.8.1.el9_3
x86 / aarch64
✔
RHEL/Rocky 9.4
5.14.0-427.13.1.el9_4
x86 / aarch64
✔
SLES 15 SP3
5.3.18-57
x86 / aarch64
✔
SLES 15 SP4
5.14.21-150400.22
x86 / aarch64
✔
SLES 15 SP5
5.14.21-150500.53
x86 / aarch64
✔
SLES 15 SP6
6.4.0-150600.21-default
x86 / aarch64
✔
2.15.1