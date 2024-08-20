Legal Notices and 3rd Party Licenses
BlueField Software Components
Version
3rd Party Components
and Licenses
DOCA SDK
2.8.0
DOCA SDK 3rd Party Notice
DOCA SDK 3rd Party Unify Notice
SoC OS Linux Ubuntu 22.04 Distro
5.15.0-1050-bluefield
BSP – ATF
4.8.0
BSP – ATF 3rd Party Notice
BSP – ATF 3rd Party Unify Notice
BSP – UEFI (EDK2)
4.8.0
BlueField UEFI (EDK2) 3rd Party Notice
BlueField UEFI (EDK2) 3rd Party Unify Notice
BlueField BMC
24.07
BlueField BMC 3rd Party Notice
BlueField BMC 3rd Party Unify Notice
Virtio Network Controller
24.07.10
Virtio Network Controller 3rd Party Notice
Virtio Network Controller 3rd Party Unify Notice
MLNX LibSnap and virtio-blk
1.6.0-1
MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd Party Notice
MLNX SNAP and SPDK
3.8.0-5
MLNX SNAP and SPDK 3rd Party Notice
NVIDIA MLNX_OFED License
24.07-0
NVIDIA MLNX_OFED 3rd Party Unify Notice
NVIDIA MFT License
4.29.0
NVIDIA MFT 3rd Party Notice
NVIDIA MLNX_DPDK
22.11.2404.1.0
NVIDIA MLNX_DPDK 3rd Party Notice
NVIDIA MLNX_DPDK 3rd Party Unify Notice