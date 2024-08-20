On This Page
Supported Platforms and Interoperability
|
SKU
|
PSID
|
Description
|
900-9D3B6-00CN-AB0
|
MT_0000000883
|
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B6-00CV-AA0
|
MT_0000000884
|
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B6-00SN-AB0
|
MT_0000000964
|
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3B6-00SV-AA0
|
MT_0000000965
|
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3B4-00CC-EA0
|
MT_0000000966
|
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B4-00SC-EA0
|
MT_0000000967
|
NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3B4-00EN-EA0
|
MT_0000001010
|
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B4-00PN-EA0
|
MT_0000001011
|
NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3B6-00CC-AA0
|
MT_0000001024
|
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled
|
900-9D3B6-00SC-AA0
|
MT_0000001025
|
NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3D4-00EN-HA0
|
MT_0000001069
|
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) / NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3D4-00NN-HA0
|
MT_0000001070
|
Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) /NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3C6-00CV-DA0
|
MT_0000001075
|
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot
|
900-9D3C6-00CV-GA0
|
MT_0000001083
|
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B4-00CV-EA0
|
MT_0000001093
|
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B4-00SV-EA0
|
MT_0000001094
|
NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3C6-00SV-GA0
|
MT_0000001101
|
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No Heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3C6-00SV-DA0
|
MT_0000001102
|
NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;
|
900-9D3B6-00CC-EA0
|
MT_0000001115
|
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B6-00SC-EA0
|
MT_0000001117
|
NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled
|
900-9D3B6-00CN-PA0
|
MT_0000001188
|
NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled
|
900-9D3B6-00CV-PA0
|
MT_0000001196
|
NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Tall Bracket
|
The BlueField installation DOCA local repo package for this release is DOCA_2.7.0_BSP_4.7.0_Ubuntu_22.04-2.23-07.prod.bfb.
The following software components are embedded in it:
|
Component
|
Version
|
Description
|
ATF
|
Arm-trusted firmware is a reference implementation of secure world software for Arm architectures
|
UEFI
|
UEFI is a specification that defines the architecture of the platform firmware used for booting and its interface for interaction with the operating system
|
BlueField-3 NIC firmware
|
Firmware is used to run user programs on the BlueField-3 which allow hardware to run
|
BlueField-2 NIC firmware
|
Firmware is used to run user programs on the BlueField-2 which allow hardware to run
|
BMC firmware
|
BlueField BMC firmware
|
BlueField-3 eROT (Glacier)
|
cec_ota_BMGP-04.0f
|
BlueField-3 eROT firmware
|
BlueField-2 eROT (CEC)
|
00.02.0182.0000.n02
|
BlueField-2 eROT firmware
For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA Release Notes.
Ubuntu 22.04
Supported Host OS per DOCA-Host Installation Profile
The default operating system included with the BlueField Bundle (for DPU and SuperNIC) is Ubuntu 22.04.
The supported operating systems on the host machine per DOCA-Host installation profile are the following:
Only the following generic kernel versions are supported for DOCA local repo package for host installation.
|
OS
|
OS Version
|
Default Kernel Version
|
Arch
|
DOCA Profile
|
doca-all
|
doca-networking
|
doca-ofed
|
Alinux
|
3.2
|
5.10.134-13.al8.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
Anolis
|
8.6
|
5.10.134+
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
BCLinux
|
21.10SP2
|
4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64
|
x86
|
✔
|
CTYunOS
|
2.0
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64
|
x86
|
✔
|
3.0 (23.01)
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
✔
|
✔
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
Debian
|
10.13
|
4.19.0-21-arm64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.0-21-amd64
|
x86
|
✔
|
10.8
|
4.19.0-14-arm64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.0-14-amd64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
10.9
|
4.19.0-16-amd64
|
x86
|
✔
|
11.3
|
5.10.0-13-arm64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-13-amd64
|
x86
|
✔
|
12.1
|
6.1.0-10-arm64
|
aarch64
|
✔
|
6.1.0-10-amd64
|
x86
|
✔
|
EulerOS
|
2.0sp11
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64
|
x86
|
✔
|
2.0sp12
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64
|
x86
|
✔
|
Kylin
|
10sp2
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64
|
x86
|
✔
|
10sp3
|
4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64
|
x86
|
✔
|
Mariner
|
2.0
|
5.15.118.1-1.cm2.x86_64
|
x86
|
✔
|
Oracle Linux
|
7.9
|
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.4
|
5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.6
|
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.7
|
5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
8.8
|
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
9.1
|
5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
9.2
|
5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
|
x86
|
✔
|
openEuler
|
20.03sp3
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64
|
x86
|
✔
|
22.03
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64
|
x86
|
✔
|
RHEL/CentOS
|
8.0
|
4.18.0-80.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-80.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.1
|
4.18.0-147.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-147.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.2
|
4.18.0-193.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-193.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
8.3
|
4.18.0-240.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-240.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.4
|
4.18.0-305.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-305.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
RHEL/Rocky
|
8.5
|
4.18.0-348.el8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-348.el8.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.6
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
8.7
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64
|
x86
|
✔
|
8.8
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
✔
|
✔
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
8.9
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
✔
|
✔
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
9.0
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64
|
x86
|
✔
|
9.1
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
9.2
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
|
x86
|
✔
|
9.3
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
|
x86
|
✔
|
SLES
|
15sp2
|
5.3.18-22-default
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
15sp3
|
5.3.18-57-default
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
15sp4
|
5.14.21-150400.22-default
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
15sp5
|
5.14.21-150500.53-default
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
TKLinux
|
3.3
|
5.4.119-19.0009.39
|
aarch64
|
✔
|
5.4.119-19.0009.39
|
x86
|
✔
|
Ubuntu
|
20.04
|
5.4.0-26-generic
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
22.04
|
5.15.0-25-generic
|
aarch64
|
✔
|
✔
|
✔
|
x86
|
✔
|
✔
|
✔
|
24.04
|
6.8.0-31-generic
|
aarch64
|
✔
|
x86
|
✔
|
UOS
|
20.1060a
|
5.10.0-46.uelc20.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-46.uelc20.x86_64
|
x86
|
✔
|
20.1060e
|
5.10.0-46.uel20.aarch64
|
aarch64
|
✔
|
5.10.0-46.uel20.x86_64
|
x86
|
✔
|
XenServer
|
8.2
|
4.19.0+1
|
x86
|
✔
2.15.1