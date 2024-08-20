NVIDIA BlueField BSP v4.8.0
Supported Platforms and Interoperability

Supported NVIDIA BlueField-3 Platforms

SKU

PSID

Description

900-9D3B6-00CN-AB0

MT_0000000883

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00CV-AA0

MT_0000000884

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SN-AB0

MT_0000000964

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series Dual-slot FHHL DPU; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00SV-AA0

MT_0000000965

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00CC-EA0

MT_0000000966

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SC-EA0

MT_0000000967

NVIDIA BlueField-3 B3210L E-series FHHL SuperNIC; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B4-00EN-EA0

MT_0000001010

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00PN-EA0

MT_0000001011

NVIDIA BlueField-3 B3140L E-Series FHHL SuperNIC; 400GbE / NDR IB (default mode); Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CC-AA0

MT_0000001024

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC;Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-AA0

MT_0000001025

NVIDIA BlueField-3 B3210 P-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3D4-00EN-HA0

MT_0000001069

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) / NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3D4-00NN-HA0

MT_0000001070

Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL SuperNIC; 400GbE (default mode) /NDR IB; Single-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00CV-DA0

MT_0000001075

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Secure Boot

900-9D3C6-00CV-GA0

MT_0000001083

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00CV-EA0

MT_0000001093

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B4-00SV-EA0

MT_0000001094

NVIDIA BlueField-3 B3220L E-Series FHHL SuperNIC; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16; 8 Arm cores; 16GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00SV-GA0

MT_0000001101

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series No Heatsink FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3C6-00SV-DA0

MT_0000001102

NVIDIA BlueField-3 B3220SH E-Series FHHL Storage Controller; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 48GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled;

900-9D3B6-00CC-EA0

MT_0000001115

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00SC-EA0

MT_0000001117

NVIDIA BlueField-3 B3210E E-Series FHHL DPU; 100GbE (default mode) / HDR100 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Disabled

900-9D3B6-00CN-PA0

MT_0000001188

NVIDIA BlueField-3 B3240 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 400GbE / NDR IB (default mode); Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled

900-9D3B6-00CV-PA0

MT_0000001196

NVIDIA BlueField-3 B3220 P-Series FHHL DPU for Cold Aisle; 200GbE (default mode) / NDR200 IB; Dual-port QSFP112; PCIe Gen5.0 x16 with x16 PCIe extension option; 16 Arm cores; 32GB on-board DDR; integrated BMC; Crypto Enabled; Tall Bracket

Embedded Software

The BlueField installation DOCA local repo package for this release is DOCA_2.7.0_BSP_4.7.0_Ubuntu_22.04-2.23-07.prod.bfb.

The following software components are embedded in it:

Component

Version

Description

ATF

v2.2(release):4.7.0-25-g5569834

Arm-trusted firmware is a reference implementation of secure world software for Arm architectures

UEFI

4.7.0-42-g13081ae

UEFI is a specification that defines the architecture of the platform firmware used for booting and its interface for interaction with the operating system

BlueField-3 NIC firmware

32.41.1000

Firmware is used to run user programs on the BlueField-3 which allow hardware to run

BlueField-2 NIC firmware

24.41.1000

Firmware is used to run user programs on the BlueField-2 which allow hardware to run

BMC firmware

24.04

BlueField BMC firmware

BlueField-3 eROT (Glacier)

cec_ota_BMGP-04.0f

BlueField-3 eROT firmware

BlueField-2 eROT (CEC)

00.02.0182.0000.n02

BlueField-2 eROT firmware

Info

For more information about embedded software components and drivers, refer to the DOCA Release Notes.

Supported DPU Linux Distributions (aarch64)

  • Ubuntu 22.04

Supported Host OS per DOCA-Host Installation Profile

The default operating system included with the BlueField Bundle (for DPU and SuperNIC) is Ubuntu 22.04.

The supported operating systems on the host machine per DOCA-Host installation profile are the following:

Note

Only the following generic kernel versions are supported for DOCA local repo package for host installation.

OS

OS Version

Default Kernel Version

Arch

DOCA Profile

doca-all

doca-networking

doca-ofed

Alinux

3.2

5.10.134-13.al8.x86_64

x86

Anolis

8.6

5.10.134+

aarch64

x86

BCLinux

21.10SP2

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

aarch64

4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64

x86

CTYunOS

2.0

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64

aarch64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64

x86

3.0 (23.01)

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64

x86

Debian

10.13

4.19.0-21-arm64

aarch64

4.19.0-21-amd64

x86

10.8

4.19.0-14-arm64

aarch64

4.19.0-14-amd64

x86

10.9

4.19.0-16-amd64

x86

11.3

5.10.0-13-arm64

aarch64

5.10.0-13-amd64

x86

12.1

6.1.0-10-arm64

aarch64

6.1.0-10-amd64

x86

EulerOS

2.0sp11

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

aarch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

x86

2.0sp12

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64

x86

Kylin

10sp2

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

aarch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

x86

10sp3

4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64

aarch64

4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64

x86

Mariner

2.0

5.15.118.1-1.cm2.x86_64

x86

Oracle Linux

7.9

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

x86

8.4

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

x86

8.6

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

x86

8.7

5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64

x86

8.8

5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64

x86

9.1

5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64

x86

9.2

5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64

x86

openEuler

20.03sp3

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

aarch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

x86

22.03

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64

aarch64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64

x86

RHEL/CentOS

8.0

4.18.0-80.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-80.el8.x86_64

x86

8.1

4.18.0-147.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-147.el8.x86_64

x86

8.2

4.18.0-193.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-193.el8.x86_64

x86

8.3

4.18.0-240.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-240.el8.x86_64

x86

8.4

4.18.0-305.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-305.el8.x86_64

x86

RHEL/Rocky

8.5

4.18.0-348.el8.aarch64

aarch64

4.18.0-348.el8.x86_64

x86

8.6

4.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64

aarch64

4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64

x86

8.7

4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64

aarch64

4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64

x86

8.8

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

aarch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

x86

8.9

4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64

aarch64

4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64

x86

9.0

5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64

aarch64

5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64

x86

9.1

5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64

aarch64

5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64

x86

9.2

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

aarch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

x86

9.3

5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64

aarch64

5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64

x86

SLES

15sp2

5.3.18-22-default

aarch64

x86

15sp3

5.3.18-57-default

aarch64

x86

15sp4

5.14.21-150400.22-default

aarch64

x86

15sp5

5.14.21-150500.53-default

aarch64

x86

TKLinux

3.3

5.4.119-19.0009.39

aarch64

5.4.119-19.0009.39

x86

Ubuntu

20.04

5.4.0-26-generic

aarch64

x86

22.04

5.15.0-25-generic

aarch64

x86

24.04

6.8.0-31-generic

aarch64

x86

UOS

20.1060a

5.10.0-46.uelc20.aarch64

aarch64

5.10.0-46.uelc20.x86_64

x86

20.1060e

5.10.0-46.uel20.aarch64

aarch64

5.10.0-46.uel20.x86_64

x86

XenServer

8.2

4.19.0+1

x86

Supported Open vSwitch

  • 2.15.1
