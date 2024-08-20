NVIDIA BlueField BSP v4.8.0
System Configuration and Services

This page provides information on system services and scripts based on the default DPU OS (i.e., Ubuntu).

First Boot After BFB Installation

During the first boot, the cloud-init service configures the system based on the data provided in the following files:

  • /var/lib/cloud/seed/nocloud-net/network-config – network interface configuration

  • /var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data – default users and commands to run on the first boot

RDMA and ConnectX Driver Initialization

RDMA and NVIDIA® ConnectX® drivers are loaded upon boot by the openibd.service.

Note

The mlx5_core kernel module is loaded automatically by the kernel as a registered device driver.

One of the kernel modules loaded by the openibd.service, ib_umad, triggers modprobe rule from /etc/modprobe.d/mlnx-bf.conf file that runs the /sbin/mlnx_bf_configure script. See Default Ports and OVS Configuration for more information.

Firewall Configuration

The BFB image includes the following firewall configuration (enabled by default):

Copy
Copied!
            

            
$ cat /etc/iptables/rules.v4
 
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [45:3582]
:INPUT ACCEPT [45:3582]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [36:4600]
:POSTROUTING ACCEPT [36:4600]
:KUBE-IPTABLES-HINT - [0:0]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [41:3374]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [32:3672]
:DOCKER-USER - [0:0]
:KUBE-FIREWALL - [0:0]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
:LOGGING - [0:0]
:POSTROUTING - [0:0]
:PREROUTING - [0:0]
-A INPUT -j KUBE-FIREWALL
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -i lo -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state RELATED,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp ! --dport 22 ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -f -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m state --state INVALID -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m mark --mark 0xb -m hashlimit --hashlimit-above 2/sec --hashlimit-burst 2 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_0 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m state --state NEW -m hashlimit --hashlimit-above 50/sec --hashlimit-burst 50 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_1 --hashlimit-htable-expire 30000
-m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m hashlimit --hashlimit-above 60/sec --hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name hashlimit_2 --hashlimit-htable-expire 30000 -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --rcheck --seconds 86400 --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m recent --remove --name portscan --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 50 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
 
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 10 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 100 --name DEFAULT --mask 255.255.255.255 --rsource -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 179 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 68 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 122 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 161 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 6306 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 69 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 389 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1812:1813 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 49 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 53 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 4500 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1293 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1707 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 3786 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -p udp -m udp --dport 33000 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 5353 --dport 5353 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 33434:33523 -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 514 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 67 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 60102 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -m comment --comment "MD_IPTABLES: Feature HA port" -j ACCEPT
-A INPUT -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j LOGGING
-A FORWARD -j DOCKER-USER
-A OUTPUT -o oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j ACCEPT
-A DOCKER-USER -j RETURN
 
-A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j NFLOG --nflog-prefix  "IPTables-Dropped: " --nflog-group 3
-A LOGGING -m mark --mark 0xb -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
-A PREROUTING -i oob_net0 -m comment --comment MD_IPTABLES -j MARK --set-xmark 0xb/0xffffffff
-A PREROUTING -p tcp -m tcpmss ! --mss 536:65535 -m tcp ! --dport 22 -m mark --mark 0xb -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment MD_IPTABLES -j DROP
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1:320]
:INPUT ACCEPT [1:320]
:OUTPUT ACCEPT [8:556]
:POSTROUTING ACCEPT [8:556]
:KUBE-KUBELET-CANARY - [0:0]
:KUBE-MARK-DROP - [0:0]
:KUBE-MARK-MASQ - [0:0]
:KUBE-POSTROUTING - [0:0]
-A POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes postrouting rules" -j KUBE-POSTROUTING
-A KUBE-MARK-DROP -j MARK --set-xmark 0x8000/0x8000
-A KUBE-MARK-MASQ -j MARK --set-xmark 0x4000/0x4000
-A KUBE-POSTROUTING -m mark ! --mark 0x4000/0x4000 -j RETURN
-A KUBE-POSTROUTING -j MARK --set-xmark 0x4000/0x0
-A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -j MASQUERADE --random-fully
COMMIT

This configuration is provided by the bf-release package and is installed during the first boot of the Ubuntu OS after the BFB installation using the cloud-init service and the /var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data configuration file.

To disable this default firewall configuration after OS is UP, run:

Copy
Copied!
            

            
$ rm -f /etc/iptables/rules.v4
$ iptables -F

To disable this default firewall configuration during the BFB installation, use bf.cfg with the following command in the bfb_modify_os function:

Copy
Copied!
            

            
bfb_modify_os()
{
    perl -ni -e "if(/^write_files:/../^users/) {next unless m{^users}; print} else {print}" /mnt/var/lib/cloud/seed/nocloud-net/user-data
}

