Ubuntu Kernel Debug
To install kernel debug symbols, run the following:
# sudo add-apt-repository ppa:canonical-kernel-bluefield/release
# echo
"deb https://ppa.launchpadcontent.net/canonical-kernel-bluefield/release/ubuntu/ jammy main/debug" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/canonical-kernel-bluefield-ubuntu-release-jammy.list
# sudo apt update
# sudoapt install linux-image-$(uname -r)-dbgsym
E.g.:
# sudo apt-cache policy linux-image-unsigned-
5.15.
0-
1043-bluefield-dbgsym
# sudo apt install linux-image-unsigned-
5.15.
0-
1043-bluefield-dbgsym