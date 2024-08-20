NVIDIA BlueField BSP v4.8.0
Ubuntu Kernel Debug

Installing Kernel Debug Symbols

To install kernel debug symbols, run the following:

# sudo add-apt-repository ppa:canonical-kernel-bluefield/release
# echo "deb https://ppa.launchpadcontent.net/canonical-kernel-bluefield/release/ubuntu/ jammy main/debug" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/canonical-kernel-bluefield-ubuntu-release-jammy.list
# sudo apt update
# sudoapt install linux-image-$(uname -r)-dbgsym
E.g.:
# sudo apt-cache policy linux-image-unsigned-5.15.0-1043-bluefield-dbgsym
# sudo apt install linux-image-unsigned-5.15.0-1043-bluefield-dbgsym

