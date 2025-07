Deploying BlueField Software Using BFB with PXE

mlx-mkbfb is a Python script that can be found in BlueField release tarball under the /bin directory or in the BlueField Arm file system /usr/bin/mlx-mkbfb .

Copy the output of the 2 files, dump-image-v0 and dump-initramfs-v0 , into the PXE server tftp path.

Create a boot entry in the PXE server. For example:

Copy Copied! /var/lib/tftpboot/grub.cfg set default=0 set timeout=5 menuentry 'Bluefield_Ubuntu_22_04_From_BFB' --class red --class gnu-linux --class gnu --class os { linux (tftp)/ubuntu22.04/dump-image-v0 ro ip=dhcp console=hvc0 console=ttyAMA0 initrd (tftp)/ubuntu22.04/dump-initramfs-v0 }

If additional parameters must be set, use the bf.cfg configuration file, then add the bfks parameter to the Linux command line in the grub.cfg above.

Copy Copied! menuentry 'Ubuntu22.04 From BFB with bf.cfg' --class red --class gnu-linux --class gnu --class os { linux (tftp)/ubuntu22.04/dump-image-v0 console=hvc0 console=ttyAMA0 bfnet=oob_net0:dhcp bfks=http://15.22.82.40/bfks initrd (tftp)/ubuntu22.04/dump-initramfs-v0 }

bfks is a BASH script that runs alongside BFB's install.sh script at the beginning of the BFB installation process. Here is an example of bfks that creates a /etc/bf.cfg file: