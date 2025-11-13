Bug Fixes In This Version
Info
For an archive of bug fixes from previous releases, please see "Bug Fixes History".
Ref #
Issue Description
3252083
Description: Assert errors may be observed in the RShim log after reset/reboot. These errors are harmless and may be ignored.
Keywords: RShim; log; error
Reported in version: 3.9.3
3240060
Description: Hotplug of a modern virtio-net device is not supported when
Keywords: Virtio-net; hotplug; legacy
Reported in version: 3.9.3
3240182
Description: Virtio-net full emulation is not supported in CentOS 8.2 with inbox-kernel 4.18.0-193.el8.aarch64.
Keywords: Virtio-net; CentOS
Reported in version: 3.9.3