Bug Fixes In This Version

NVIDIA BlueField DPU BSP v4.0.3
For an archive of bug fixes from previous releases, please see "Bug Fixes History".

3252083

Description: Assert errors may be observed in the RShim log after reset/reboot. These errors are harmless and may be ignored.

Keywords: RShim; log; error

Reported in version: 3.9.3

3240060

Description: Hotplug of a modern virtio-net device is not supported when VIRTIO_EMULATION_HOTPLUG_TRANS is TRUE from mlxconfig.

Keywords: Virtio-net; hotplug; legacy

Reported in version: 3.9.3

3240182

Description: Virtio-net full emulation is not supported in CentOS 8.2 with inbox-kernel 4.18.0-193.el8.aarch64.

Keywords: Virtio-net; CentOS

Reported in version: 3.9.3
