Legal Notices and 3rd Party Licenses
DPU Software Components
Version
3rd Party Components
and Licenses
DOCA SDK
2.0.2
SoC OS Linux Ubuntu 22.04 Distro
5.15.0-1015
SoC OS Linux Ubuntu 20.04 Distro
5.4.0-1061
BSP – ATF
4.0.2
BSP – UEFI (EDK2)
4.0.2
BMC – BlueField-3
23.04
BMC – BlueField-2
23.04
NVIDIA BlueField DPU Firmware
32.37.1014 / 24.37.1014
VirtIO Network Controller
1.5.18
Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk
1.5.2-4
Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK
3.7.2-7
NVIDIA MLNX_OFED License
23.04-0.5.3.3
NVIDIA MLNX_OFED 3rd Party Notice
23.04-0.5.3.3
NVIDIA Firmware Tools (MFT)
4.24.0
NVIDIA MLNX_DPDK
mlnx_dpdk_22.11-2.0.0