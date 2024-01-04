Legal Notices and 3rd Party Licenses
|BlueField Packages
|Version
|License
|DOCA SDK
|1.5.3
|SoC OS Linux Ubuntu Distro
|3.9.7
|ZIP
|BSP – ATF
|3.9.7
|ATF 3rd party license
|3.9.7
|BSP – UEFI (EDK2)
|3.9.7
|UEFI 3rd party license
|3.9.7
|BMC
|2.8.2-50
|BMC 3rd party license
|2.8.2-50
|NVIDIA BlueField DPU Firmware
|24.35.3502
|NVIDIA BlueField DPU Firmware 3rd party license
|24.35.3502
|VirtIO Network Controller
|1.4.12
|Virtio-net 3rd party license
|1.4.12
|Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk
|1.5.3-22
|Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd party license
|1.5.3-22
|Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK
|3.7.3-12
|Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK 3rd party license
|3.7.3-12
|NVIDIA MLNX_OFED
|5.8-4.1.5.0
|NVIDIA Firmware Tools (MFT)
|4.22.1-406
|MFT 3rd party license
|4.22.1-406
|NVIDIA MLNX_DPDK
|20.11.7.6.0