Legal Notices and 3rd Party Licenses

BlueField PackagesVersionLicense
DOCA SDK1.5.3PDF
SoC OS Linux Ubuntu Distro3.9.7ZIP
BSP – ATF3.9.7PDF
ATF 3rd party license3.9.7PDF
BSP – UEFI (EDK2)3.9.7PDF
UEFI 3rd party license3.9.7PDF
BMC2.8.2-50PDF
BMC 3rd party license2.8.2-50PDF
NVIDIA BlueField DPU Firmware24.35.3502PDF
NVIDIA BlueField DPU Firmware 3rd party license24.35.3502PDF
VirtIO Network Controller1.4.12PDF
Virtio-net 3rd party license1.4.12PDF
Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk1.5.3-22PDF
Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd party license1.5.3-22PDF
Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK3.7.3-12PDF
Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK 3rd party license3.7.3-12PDF
NVIDIA MLNX_OFED5.8-4.1.5.0PDF
NVIDIA Firmware Tools (MFT)4.22.1-406PDF
MFT 3rd party license4.22.1-406PDF
NVIDIA MLNX_DPDK20.11.7.6.0PDF
