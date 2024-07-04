Legal Notices and 3rd Party Licenses
|
BlueField Packages
|
Version
|
License
|
DOCA SDK
|
1.5.3
|
SoC OS Linux Ubuntu Distro
|
3.9.7
|
BSP – ATF
|
3.9.7
|
ATF 3rd party license
|
3.9.7
|
BSP – UEFI (EDK2)
|
3.9.7
|
UEFI 3rd party license
|
3.9.7
|
BMC
|
2.8.2-50
|
BMC 3rd party license
|
2.8.2-50
|
NVIDIA BlueField DPU Firmware
|
24.35.3502
|
NVIDIA BlueField DPU Firmware 3rd party license
|
24.35.3502
|
VirtIO Network Controller
|
1.4.12
|
Virtio-net 3rd party license
|
1.4.12
|
Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk
|
1.5.3-22
|
Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd party license
|
1.5.3-22
|
Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK
|
3.7.3-12
|
Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK 3rd party license
|
3.7.3-12
|
NVIDIA MLNX_OFED
|
5.8-4.1.5.0
|
NVIDIA Firmware Tools (MFT)
|
4.22.1-406
|
MFT 3rd party license
|
4.22.1-406
|
NVIDIA MLNX_DPDK
|
20.11.7.6.0