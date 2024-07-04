NVIDIA BlueField DPU BSP v3.9.8 LTS
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  NVIDIA BlueField DPU BSP v3.9.8 LTS  Legal Notices and 3rd Party Licenses

Legal Notices and 3rd Party Licenses

BlueField Packages

Version

License

DOCA SDK

1.5.3

PDF

SoC OS Linux Ubuntu Distro

3.9.7

ZIP

BSP – ATF

3.9.7

PDF

ATF 3rd party license

3.9.7

PDF

BSP – UEFI (EDK2)

3.9.7

PDF

UEFI 3rd party license

3.9.7

PDF

BMC

2.8.2-50

PDF

BMC 3rd party license

2.8.2-50

PDF

NVIDIA BlueField DPU Firmware

24.35.3502

PDF

NVIDIA BlueField DPU Firmware 3rd party license

24.35.3502

PDF

VirtIO Network Controller

1.4.12

PDF

Virtio-net 3rd party license

1.4.12

PDF

Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk

1.5.3-22

PDF

Storage drivers – MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd party license

1.5.3-22

PDF

Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK

3.7.3-12

PDF

Storage drivers – MLNX SNAP and SPDK 3rd party license

3.7.3-12

PDF

NVIDIA MLNX_OFED

5.8-4.1.5.0

PDF

NVIDIA Firmware Tools (MFT)

4.22.1-406

PDF

MFT 3rd party license

4.22.1-406

PDF

NVIDIA MLNX_DPDK

20.11.7.6.0

PDF
© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Jul 4, 2024
content here