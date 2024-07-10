NVIDIA BlueField DPU BSP v4.5.2 (2023 LTS U2)
Legal Notices and 3rd Party Licenses

DPU Software Components

Version

3rd Party Components

and Licenses

DOCA SDK

2.5.1

Link

DOCA SDK 3rd Party Notice

Link

DOCA SDK 3rd Party Unify Notice

Link

SoC OS Linux Ubuntu 22.04 Distro

5.15.0-1032-bluefield

Link

SoC OS Linux Ubuntu 20.04 Distro

5.4.0-1076-bluefield

Link

BSP – ATF

4.5.1

Link

BSP – ATF 3rd Party Notice

Link

BSP – ATF 3rd Party Unify Notice

Link

BSP – UEFI (EDK2)

4.5.1

Link

BlueField UEFI (EDK2) 3rd Party Notice

Link

BlueField UEFI (EDK2) 3rd Party Unify Notice

Link

BlueField BMC

23.10-7

Link

BlueField BMC 3rd Party Notice

Link

BlueField BMC 3rd Party Unify Notice

Link

Virtio Network Controller

1.7.13

Link

Virtio Network Controller 3rd Party Notice

Link

Virtio Network Controller 3rd Party Unify Notice

Link

MLNX LibSnap and virtio-blk

1.6.0-1

Link

MLNX LibSnap and virtio-blk 3rd Party Notice

Link

MLNX SNAP and SPDK

3.8.0-1

Link

MLNX SNAP and SPDK 3rd Party Notice

Link

NVIDIA MLNX_OFED License

23.10-2

Link

NVIDIA MLNX_OFED 3rd Party Unify Notice

Link

NVIDIA MFT License

4.27.0

Link

NVIDIA MFT 3rd Party Notice

Link

NVIDIA MLNX_DPDK

22.11.2310.2.0

Link

NVIDIA MLNX_DPDK 3rd Party Notice

Link

NVIDIA MLNX_DPDK 3rd Party Unify Notice

Link
