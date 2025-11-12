NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.7.1
Dot File

This file is specifically supported for Ethernet fabric

graph network {
"mose-gbnvl-l1" [ label="mose-gbnvl-l1" role="leaf" os="cumulus"]
"mose-gbnvl-l2" [ label="mose-gbnvl-l2" role="leaf" os="cumulus" ]
"mose-gbnvl-s1" [ label="mose-gbnvl-s1" role="spine" os="cumulus" ]
"mose-gbnvl-s2" [ label="mose-gbnvl-s2" role="spine" os="cumulus"]
"mose-gbnvl-c1" [ label="mose-gbnvl-c1" role="super_spine" os="cumulus"]
"mose-gbnvl-c2" [ label="mose-gbnvl-c2" role="super_spine" os="cumulus"]
 
"mose-gbnvl-l1":"swp1s0" -- "gb-nvl-yok-04-compute01":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp1s1" -- "gb-nvl-yok-04-compute02":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp2s0" -- "gb-nvl-yok-04-compute03":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp2s1" -- "gb-nvl-yok-04-compute04":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp3s0" -- "gb-nvl-yok-04-compute05":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp3s1" -- "gb-nvl-yok-04-compute06":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp4s0" -- "gb-nvl-yok-04-compute07":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp4s1" -- "gb-nvl-yok-04-compute08":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp5s0" -- "gb-nvl-yok-04-compute09":"enp3s0np0"
"mose-gbnvl-l1":"swp5s1" -- "gb-nvl-yok-03-compute01":"enp3s0np0"
}

