Bug Fixes in This Release
Ref #
Bug Fix
4707987
Description: Resolved an issue where
Keywords:
Discovered in Release: v1.7.1
4707986
Description: Resolved an issue where stopping the CVT collector did not terminate running tests.
Keywords: CVT Collector, Test
Discovered in Release: v1.7.1
4758105
Description: Resolved an issue where
Keywords: Multiplane,
Discovered in Release: v1.7.1
4753972
Description: Resolved an issue where 200G links were not correctly supported in the
Keywords:
Discovered in Release: v1.7.1
4743927
Description: Resolved an issue preventing passwordless login to compute trays.
Keywords: Passwordless Login
Discovered in Release: v1.7.1
4722642
Description: Resolved an issue by making the CVT code case-insensitive for node names in P2P configurations.
Keywords: Nodename
Discovered in Release: v1.7.1
4717075
Description: Resolved an issue where the date format used for port names in P2P configurations caused errors.
Keywords: Excel, Integer, Date Fformat
Discovered in Release: v1.7.1
4709991
Description: Resolved an issue where the locations of
Keywords: Endpoint Location
Discovered in Release: v1.7.1
4740814
Description: Resolved an issue where all devices in the "Device View" were incorrectly displayed as "stale agent."
Keywords: Device View, Stale Agent
Discovered in Release: v1.7.1
4768973
Description: Resolved an issue preventing the removal of default device credentials.
Keywords: Default, Credentials
Discovered in Release: v1.7.1
4823777
Description: Resolved an issue where the IP file
Keywords: Unified PTP, Managed Field
Discovered in Release: v1.7.1
4793627
Description: Resolved an issue where devices without an IP address were not labeled as "unreachable."
Keywords: Unreachable Device
Discovered in Release: v1.7.1
4768278
Description: Resolved an issue where DH and Pod information was not displayed in the Device View when using a DOT file.
Keywords: Dot file, Location
Discovered in Release: v1.7.1
4740817
Description: Resolved an issue where devices with the
Keywords: DNS, "Agent Status Report"
Discovered in Release: v1.7.1
4873453
Description: Resolved a false miswiring alert for switch-to-switch ports on the GB200 36x2 rack.
Keywords: NVLink. Miswiring
Discovered in Release: v1.7.1