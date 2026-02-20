NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.8.1
Bug Fixes in This Release

Ref #

Bug Fix

4707987

Description: Resolved an issue where raw_ber and effective_ber values for tests and circuits were not displayed in scientific notation. Values are now consistently presented in scientific format.

Keywords: raw_ber,effective_ber , Scientific format

Discovered in Release: v1.7.1

4707986

Description: Resolved an issue where stopping the CVT collector did not terminate running tests.

Keywords: CVT Collector, Test

Discovered in Release: v1.7.1

4758105

Description: Resolved an issue where netdevice parsing failed on hosts configured with a multiplane setup.

Keywords: Multiplane, netdevice

Discovered in Release: v1.7.1

4753972

Description: Resolved an issue where 200G links were not correctly supported in the module_lanes_used mask.

Keywords: module_lanes_used

Discovered in Release: v1.7.1

4743927

Description: Resolved an issue preventing passwordless login to compute trays.

Keywords: Passwordless Login

Discovered in Release: v1.7.1

4722642

Description: Resolved an issue by making the CVT code case-insensitive for node names in P2P configurations.

Keywords: Nodename

Discovered in Release: v1.7.1

4717075

Description: Resolved an issue where the date format used for port names in P2P configurations caused errors.

Keywords: Excel, Integer, Date Fformat

Discovered in Release: v1.7.1

4709991

Description: Resolved an issue where the locations of a_endpoint and z_endpoint were mismatched.

Keywords: Endpoint Location

Discovered in Release: v1.7.1

4740814

Description: Resolved an issue where all devices in the "Device View" were incorrectly displayed as "stale agent."

Keywords: Device View, Stale Agent

Discovered in Release: v1.7.1

4768973

Description: Resolved an issue preventing the removal of default device credentials.

Keywords: Default, Credentials

Discovered in Release: v1.7.1

4823777

Description: Resolved an issue where the IP file managed field did not default to yes when left empty.

Keywords: Unified PTP, Managed Field

Discovered in Release: v1.7.1

4793627

Description: Resolved an issue where devices without an IP address were not labeled as "unreachable."

Keywords: Unreachable Device

Discovered in Release: v1.7.1

4768278

Description: Resolved an issue where DH and Pod information was not displayed in the Device View when using a DOT file.

Keywords: Dot file, Location

Discovered in Release: v1.7.1

4740817

Description: Resolved an issue where devices with the managed column set to yes were not consistently appearing in the "Agent Status Report".

Keywords: DNS, "Agent Status Report"

Discovered in Release: v1.7.1

4873453

Description: Resolved a false miswiring alert for switch-to-switch ports on the GB200 36x2 rack.

Keywords: NVLink. Miswiring

Discovered in Release: v1.7.1
