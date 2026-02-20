On This Page
Credential APIs
Description – Gets devices' credentials.
Request URL –
GET /cablevalidation/creds
Response Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Response Data:
[ {
"node":
"default",
"user":
"admin",
"pwd":
"****",
"type":
"switch",
"save":
true}, {
"node":
"sw-hdr-proton01.mtr.labs.mlnx",
"user":
"admin",
"pwd":
"****",
"type":
"",
"save":
false} ]
Request URL – POST /cablevalidation/creds/upload
Request Content Type – multipart/form-data
Form Fields:
file (required) – The credential file (format auto-detected from filename)
replace (optional) – Whether to replace existing credentials: 'true' or 'false' (default: false )
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
400 – Bad Request (invalid file content, unsupported format, or failed to apply credentials)
-
{
"total":
10,
"success":
9,
"failed":
1,
"errors": [
"Failed to apply credential_profile..."] }
Description – Sets credentials for a specific node.
Request URL – POST /cablevalidation/creds/nodes/{node_id}
Parameters:
node_id – Node identifier (hostname or IP address)
Request Content Type – application/jsonRequest
Request Body:
-
{
"user":
"admin",
"pwd":
"password",
"save":
true}
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
400 – Bad Request (missing required fields or invalid JSON)
Response Body :
-
{
"message":
"Credentials set for node node_id"}
Description – Removes credentials for a specific node.
Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/nodes/{node_id}
Parameters:
node_id – Node identifier (hostname or IP address)
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
-
{
"message":
"Credentials removed for node sw-hdr-proton01.mtr.labs.mlnx"}
Description – Sets default credentials for a node type (switch or host).
Request URL – POST /cablevalidation/creds/defaults/{node_type}
Parameters:
node_type – Node type: switch or host
Request Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
400 – Bad Request (missing required fields, invalid node_type, or invalid JSON)
Response Data:
-
{
"message":
"Default credentials set for switch"}
Description – Removes default credentials for a node type.
Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/defaults/{node_type}
Parameters:
node_type – Node type: switch or host
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
400 – Bad Request (invalid node_type)
-
{
"message":
"Default credentials removed for switch"}
Description – Sets credentials for a credential profile.
Request URL – POST /cablevalidation/creds/profiles/{profile_name}
Parameters:
profile_name – Name of the credential profile
Request Content Type – application/json
Request Body:
-
{
"user":
"admin",
"pwd":
"password",
"save":
true}
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
400 – Bad Request (missing required fields or invalid JSON)
404 – Not Found (profile not found
Response Data:
-
{
"message":
"Credentials set for profile profile1"}
Description – Removes credentials for a credential profile.
Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/profiles/{profile_name}
Parameters:
profile_name – Name of the credential profile
Response Content Type – application/json
Status Codes:
200 – OK
Response Data:
-
{
"message":
"Credentials removed for profile profile1"}