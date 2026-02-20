NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.8.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Cable Validation Tool v1.8.1  Credential APIs

On This Page

Credential APIs

Get Devices Credentials

  • Description – Gets devices' credentials.

  • Request URL – GET /cablevalidation/creds

  • Response Content Type – application/json

  • Status Codes

    • 200 – OK

  • Response Data:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [
    {
        "node": "default",
        "user": "admin",
        "pwd": "****",
        "type": "switch",
        "save": true
    },
    {
        "node": "sw-hdr-proton01.mtr.labs.mlnx",
        "user": "admin",
        "pwd": "****",
        "type": "",
        "save": false
    }
]

Upload Credentials File

Description – Uploads and loads credentials from a credential file (JSON or INI format).

Request URL – POST /cablevalidation/creds/upload

Request Content Type – multipart/form-data

Form Fields:

  • file (required) – The credential file (format auto-detected from filename)

  • replace (optional) – Whether to replace existing credentials: 'true' or 'false' (default: false )

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • 400 – Bad Request (invalid file content, unsupported format, or failed to apply credentials)

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "total": 10,
    "success": 9,
    "failed": 1,
    "errors": ["Failed to apply credential_profile..."]
}

Set Node Credentials

Description – Sets credentials for a specific node.

Request URL – POST /cablevalidation/creds/nodes/{node_id}

Parameters:

  • node_id – Node identifier (hostname or IP address)

Request Content Type – application/jsonRequest

Request Body:

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "user": "admin",
    "pwd": "password",
    "save": true
}

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • 400 – Bad Request (missing required fields or invalid JSON)

Response Body :

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "message": "Credentials set for node node_id"
}

Delete Node Credentials

Description – Removes credentials for a specific node.

Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/nodes/{node_id}

Parameters:

  • node_id – Node identifier (hostname or IP address)

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "message": "Credentials removed for node sw-hdr-proton01.mtr.labs.mlnx"
}

Set Default Credentials

Description – Sets default credentials for a node type (switch or host).

Request URL – POST /cablevalidation/creds/defaults/{node_type}

Parameters:

  • node_type – Node type: switch or host

Request Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • 400 – Bad Request (missing required fields, invalid node_type, or invalid JSON)

Response Data:

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
        "message": "Default credentials set for switch"
 
}

Delete Default Credentials

Description – Removes default credentials for a node type.

Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/defaults/{node_type}

Parameters:

  • node_type – Node type: switch or host

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • 400 – Bad Request (invalid node_type)

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "message": "Default credentials removed for switch"
}

Set Profile Credentials

Description – Sets credentials for a credential profile.

Request URL – POST /cablevalidation/creds/profiles/{profile_name}

Parameters:

  • profile_name – Name of the credential profile

Request Content Type – application/json

Request Body:

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "user": "admin",
    "pwd": "password",
    "save": true
}

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

  • 400 – Bad Request (missing required fields or invalid JSON)

  • 404 – Not Found (profile not found

Response Data:

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "message": "Credentials set for profile profile1"
}

Delete Profile Credentials

Description – Removes credentials for a credential profile.

Request URL – DELETE /cablevalidation/creds/profiles/{profile_name}

Parameters:

  • profile_name – Name of the credential profile

Response Content Type – application/json

Status Codes:

  • 200 – OK

Response Data:

  • Copy
    Copied!
                
    
            
    {
    "message": "Credentials removed for profile profile1"
 
}
© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Feb 20, 2026
content here